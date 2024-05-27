Теряют столько же, сколько набирают: Анпилогов объяснил, почему украинская армия не может нарастить силы - 27.05.2024 Украина.ру
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Теряют столько же, сколько набирают: Анпилогов объяснил, почему украинская армия не может нарастить силы
Теряют столько же, сколько набирают: Анпилогов объяснил, почему украинская армия не может нарастить силы - 27.05.2024 Украина.ру
Теряют столько же, сколько набирают: Анпилогов объяснил, почему украинская армия не может нарастить силы
В украинской армии не наблюдается реального наращивания войск, просто идет процесс частичного замещения. Сколько ВСУ теряют, столько и могут насильно рекрутировать в действующую армию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-05-27T04:20
2024-05-27T04:20
новости
волчанск
харьковская область
алексей анпилогов
россия
наступление
вс рф
сумская область
черниговская область
оборона
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Цель операций российской армии в Харьковской области можно разделить на несколько уровней замысла. Сейчас проще всего понять стратегические цели ВС РФ на нынешнем этапе конфликта, рассказал эксперт.Это использование своего преимущества в развертывании вооруженных сил в зоне СВО. Украинская сторона сейчас отстает в темпах наращивания своей группировки, указал специалист.При этом реального наращивания сил в украинской армии не происходит, просто идет процесс частичного замещения. Это значит, сколько ВСУ теряют, столько и могут насильно мобилизовать в действующую армию, добавил он.Эти резервы ВС РФ смогут использовать на существующих направлениях, но там ВСУ длительное время находятся в обороне, и взламывать такие укрепления непросто, добавил специалист.С другой стороны, как показал опыт начала Харьковской операции и первых двух прорывов в районе Липцов и Волчанска, все рассказы о мифическом пограничном вале являются выдумкой украинской пропаганды, подчеркнул эксперт."Фактически Украина не готовила эту границу к обороне, грех этим не воспользоваться. Возможно, следующие удары будут наноситься в Сумской и Черниговской области, где есть общая граница", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева читайте на сайте Украина.руО том, каким способом российские войска смогли занять Работино и Клещеевку можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков
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харьковская область
россия
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новости, волчанск, харьковская область, алексей анпилогов, россия, наступление, вс рф, сумская область, черниговская область, оборона, сво
Новости, Волчанск, Харьковская область, Алексей Анпилогов, Россия, наступление, ВС РФ, Сумская область, Черниговская область, оборона, СВО

Теряют столько же, сколько набирают: Анпилогов объяснил, почему украинская армия не может нарастить силы

04:20 27.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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В украинской армии не наблюдается реального наращивания войск, просто идет процесс частичного замещения. Сколько ВСУ теряют, столько и могут насильно рекрутировать в действующую армию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Цель операций российской армии в Харьковской области можно разделить на несколько уровней замысла. Сейчас проще всего понять стратегические цели ВС РФ на нынешнем этапе конфликта, рассказал эксперт.
Это использование своего преимущества в развертывании вооруженных сил в зоне СВО. Украинская сторона сейчас отстает в темпах наращивания своей группировки, указал специалист.
При этом реального наращивания сил в украинской армии не происходит, просто идет процесс частичного замещения. Это значит, сколько ВСУ теряют, столько и могут насильно мобилизовать в действующую армию, добавил он.
"В случае же России речь идет о контрактной работе, когда какое-то количество добровольцев приходит на призывные пункты. Как следствие у России появляются оперативные и даже стратегические резервы", - отметил Анпилогов.
Эти резервы ВС РФ смогут использовать на существующих направлениях, но там ВСУ длительное время находятся в обороне, и взламывать такие укрепления непросто, добавил специалист.
С другой стороны, как показал опыт начала Харьковской операции и первых двух прорывов в районе Липцов и Волчанска, все рассказы о мифическом пограничном вале являются выдумкой украинской пропаганды, подчеркнул эксперт.
"Фактически Украина не готовила эту границу к обороне, грех этим не воспользоваться. Возможно, следующие удары будут наноситься в Сумской и Черниговской области, где есть общая граница", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева читайте на сайте Украина.ру
О том, каким способом российские войска смогли занять Работино и Клещеевку можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков
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