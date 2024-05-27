https://ukraina.ru/20240527/1055263460.html

Теряют столько же, сколько набирают: Анпилогов объяснил, почему украинская армия не может нарастить силы

Теряют столько же, сколько набирают: Анпилогов объяснил, почему украинская армия не может нарастить силы - 27.05.2024 Украина.ру

Теряют столько же, сколько набирают: Анпилогов объяснил, почему украинская армия не может нарастить силы

В украинской армии не наблюдается реального наращивания войск, просто идет процесс частичного замещения. Сколько ВСУ теряют, столько и могут насильно рекрутировать в действующую армию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-05-27T04:20

2024-05-27T04:20

2024-05-27T04:20

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Цель операций российской армии в Харьковской области можно разделить на несколько уровней замысла. Сейчас проще всего понять стратегические цели ВС РФ на нынешнем этапе конфликта, рассказал эксперт.Это использование своего преимущества в развертывании вооруженных сил в зоне СВО. Украинская сторона сейчас отстает в темпах наращивания своей группировки, указал специалист.При этом реального наращивания сил в украинской армии не происходит, просто идет процесс частичного замещения. Это значит, сколько ВСУ теряют, столько и могут насильно мобилизовать в действующую армию, добавил он.Эти резервы ВС РФ смогут использовать на существующих направлениях, но там ВСУ длительное время находятся в обороне, и взламывать такие укрепления непросто, добавил специалист.С другой стороны, как показал опыт начала Харьковской операции и первых двух прорывов в районе Липцов и Волчанска, все рассказы о мифическом пограничном вале являются выдумкой украинской пропаганды, подчеркнул эксперт."Фактически Украина не готовила эту границу к обороне, грех этим не воспользоваться. Возможно, следующие удары будут наноситься в Сумской и Черниговской области, где есть общая граница", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева читайте на сайте Украина.руО том, каким способом российские войска смогли занять Работино и Клещеевку можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков

https://ukraina.ru/20240524/1055249793.html

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харьковская область

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новости, волчанск, харьковская область, алексей анпилогов, россия, наступление, вс рф, сумская область, черниговская область, оборона, сво