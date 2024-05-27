https://ukraina.ru/20240527/1055226369.html

"Самый влиятельный в администрации": Почему на Западе заинтересовались Ермаком?

"Самый влиятельный в администрации": Почему на Западе заинтересовались Ермаком? - 27.05.2024 Украина.ру

"Самый влиятельный в администрации": Почему на Западе заинтересовались Ермаком?

The Washington Post внезапно озаботилась системой власти на Украине, и установила, что выглядит она вовсе не так, как должна бы выглядеть. Подробнее об этом в своей статье “Глубина глубин украинской "дуополии". The Washington Post обнаружил у Зеленского и Ермака нехорошее” рассказал автор издания Украина.ру Василий Стоякин

2024-05-27T06:00

2024-05-27T06:00

2024-05-27T06:00

запад

киев

андрей ермак

василий стоякин

the washington post

верховная рада

украина

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В Западной прессе утверждают, что сегодня во главе Украины стоит не один человек, а два. И тем самым вторым является руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак.“Условия военного времени, включая военное положение, сконцентрировали исключительную власть в администрации президента, что сделало Ермака, пожалуй, самым влиятельным главой администрации в истории страны — практически неотличимым от своего начальника", - говорится в сообщении.Стоякин отмечает, что всё это производит впечатление безоценочного набора высказываний, но они вполне естественно подводят читателя к мнению, что в лице Ермака сосредоточено всё плохое, что есть в белой и пушистой украинской администрации. Кстати, в тексте и упоминается, что Ермак играет роль "злого полицейского", подчеркнул Стоякин.Впрочем, об этом же недавно заявил и бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в интервью белорусскому агентству "БелТА". По его мнению, о самостоятельности украинских политиков не может идти и речи, а страной в реальности управляет не Зеленский, а глава офиса президента Украины Андрей Ермак."Политики на Украине прекрасно понимают, что их будущее связано с тем, как они служат западному хозяину, а не с событиями в стране. Они не видят своего будущего на Украине. Зеленский - это "аватар". Сегодня страной руководит Ермак", - полагает Деркач.Деркач подчеркнул, что, на Украине есть люди, которые обязаны должностью исключительно Ермаку, и они контролируют спецслужбы и правоохранительные органы, которые доносят ему необходимую информацию.На Западе это тоже признают. Недавно журнал Time включил Ермака в число ста самых влиятельных людей. При этом некоторые эксперты считают, что в дальнейшем Ермак может занять или кресло премьер-министра, или вовсе - президентское.Как сегодня воспринимают Ермака в Киеве, вы можете узнать в полной версии статьи Василия Стоякина Глубина глубин украинской "дуополии". The Washington Post обнаружил у Зеленского и Ермака нехорошее

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запад, киев, андрей ермак, василий стоякин, the washington post, верховная рада, украина