Расклад сил не в пользу сербов. Эксперт рассказал, чем опасна для Сербии резолюция ГА ООН по Сребренице - 26.05.2024 Украина.ру
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Расклад сил не в пользу сербов. Эксперт рассказал, чем опасна для Сербии резолюция ГА ООН по Сребренице
Расклад сил не в пользу сербов. Эксперт рассказал, чем опасна для Сербии резолюция ГА ООН по Сребренице - 26.05.2024 Украина.ру
Расклад сил не в пользу сербов. Эксперт рассказал, чем опасна для Сербии резолюция ГА ООН по Сребренице
Генеральная ассамблея ООН 23 мая приняла резолюцию по Сребренице, осуждающую отрицание "геноцида", который якобы совершили военные армии Республики Сербской в июле 1995 в этом боснийском городе в ходе гражданской войны
2024-05-26T19:40
2024-05-26T19:40
новости
сербия
венгрия
черногория
александр вучич
оон
ес
резолюция
голосование
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Документ под названием "Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице" поддержали 84 страны, 19 высказались против, 68 воздержались. Среди стран, которые выступили против резолюции - Россия, Белоруссия, Венгрия, Китай, Сербия и Сирия.США и все страны Евросоюза, кроме Венгрии, поддержали резолюцию о "геноциде в Сребренице". Также это сделали соседи Сербии из числа бывших республик СФРЮ, такие, как Черногория, Хорватия, Северная Македония.По словам сербского историка литературы, профессора филологического факультета Белградского университета и бывшего генерального директора сербской газеты "Политика" Мило Ломпара, в день голосования в ГА ООН расклад сил не был на стороне сербов."Хотя руководство некоторых мусульманских государств знает, что в Сребренице не было геноцида, из-за общественного мнения собственных стран они не могут действовать в соответствии с этим сознанием", - рассказал эксперт в интервью изданию Украина.ру.Но даже в таких обстоятельствах коллективному Западу не удалось добиться того, чтобы за эту резолюцию проголосовало более половины всех членов ГА ООН, отметил Ломпар.По его словам, цель документа — усилить роль верховного представителя по Боснии и Герцеговины Кристиана Шмидта, чей мандат так и не подтвердил СБ ООН, а также создать политическую платформу для централизации Боснии и Герцеговины. Также Ломпар не исключил, что резолюция станет частью главы 35 переговорного процесса о присоединении Сербии к ЕС и будет внедрена во внутреннее законодательство Сербии.Ломпар прокомментировал поведение некоторых стран, поддержавших резолюцию."Черногория голосовала позорно, а немецкая политика проявила последовательность своего антисербского курса, будь она кайзерской, нацистской или демократической. Оказалось, что Запад, когда он един, не желает слышать никаких аргументов в пользу сербов, даже если они носят универсальный характер", - рассказал эксперт.С другой стороны, возможности российской политики при действующем раскладе оказались ограничены, но это было ожидаемо, добавил Ломпар.Также эксперт обратил внимание на поведение президента Сербии Александра Вучича накануне и в ходе голосования в ООН."Чтобы скрыть ряд собственных политических ошибок, президент Сербии отвлекал внимание обществ второстепенными вещами — обвинял Черногорию за то, что она голосовала за резолюцию, завернулся в сербский флаг во время голосования. Таким образом он хотел перенаправить гнев народа на других и показать, что он никакого отношения к резолюции не имеет", - отметил Мило Ломпар.Напомним, что в 2015 году постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин в СБ ООН наложил вето на проект резолюции о Сребренице, предложенный Великобританией. В этом проекте события в Сребренице в в июле 1995 года оценивались как геноцид.
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новости, сербия, венгрия, черногория, александр вучич, оон, ес, резолюция, голосование
Новости, Сербия, Венгрия, Черногория, Александр Вучич, ООН, ЕС, резолюция, голосование

Расклад сил не в пользу сербов. Эксперт рассказал, чем опасна для Сербии резолюция ГА ООН по Сребренице

19:40 26.05.2024
 
© Украина.руМило Ломпар, личный архив
Мило Ломпар, личный архив - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Украина.ру
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Генеральная ассамблея ООН 23 мая приняла резолюцию по Сребренице, осуждающую отрицание "геноцида", который якобы совершили военные армии Республики Сербской в июле 1995 в этом боснийском городе в ходе гражданской войны
Документ под названием "Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице" поддержали 84 страны, 19 высказались против, 68 воздержались. Среди стран, которые выступили против резолюции - Россия, Белоруссия, Венгрия, Китай, Сербия и Сирия.
США и все страны Евросоюза, кроме Венгрии, поддержали резолюцию о "геноциде в Сребренице". Также это сделали соседи Сербии из числа бывших республик СФРЮ, такие, как Черногория, Хорватия, Северная Македония.
По словам сербского историка литературы, профессора филологического факультета Белградского университета и бывшего генерального директора сербской газеты "Политика" Мило Ломпара, в день голосования в ГА ООН расклад сил не был на стороне сербов.
"Хотя руководство некоторых мусульманских государств знает, что в Сребренице не было геноцида, из-за общественного мнения собственных стран они не могут действовать в соответствии с этим сознанием", - рассказал эксперт в интервью изданию Украина.ру.
Но даже в таких обстоятельствах коллективному Западу не удалось добиться того, чтобы за эту резолюцию проголосовало более половины всех членов ГА ООН, отметил Ломпар.
По его словам, цель документа — усилить роль верховного представителя по Боснии и Герцеговины Кристиана Шмидта, чей мандат так и не подтвердил СБ ООН, а также создать политическую платформу для централизации Боснии и Герцеговины. Также Ломпар не исключил, что резолюция станет частью главы 35 переговорного процесса о присоединении Сербии к ЕС и будет внедрена во внутреннее законодательство Сербии.
Ломпар прокомментировал поведение некоторых стран, поддержавших резолюцию.
"Черногория голосовала позорно, а немецкая политика проявила последовательность своего антисербского курса, будь она кайзерской, нацистской или демократической. Оказалось, что Запад, когда он един, не желает слышать никаких аргументов в пользу сербов, даже если они носят универсальный характер", - рассказал эксперт.
С другой стороны, возможности российской политики при действующем раскладе оказались ограничены, но это было ожидаемо, добавил Ломпар.
Также эксперт обратил внимание на поведение президента Сербии Александра Вучича накануне и в ходе голосования в ООН.
"Чтобы скрыть ряд собственных политических ошибок, президент Сербии отвлекал внимание обществ второстепенными вещами — обвинял Черногорию за то, что она голосовала за резолюцию, завернулся в сербский флаг во время голосования. Таким образом он хотел перенаправить гнев народа на других и показать, что он никакого отношения к резолюции не имеет", - отметил Мило Ломпар.
Напомним, что в 2015 году постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин в СБ ООН наложил вето на проект резолюции о Сребренице, предложенный Великобританией. В этом проекте события в Сребренице в в июле 1995 года оценивались как геноцид.
- РИА Новости, 1920, 24.05.2024
24 мая, 19:28
Сербия надеется на своих палачей. Белград стремится в ЕС, который вешает на него клеймо геноцидаГенеральная ассамблея ООН приняла по итогам голосования 24 мая резолюцию по "геноциду в Сребренице"
 
НовостиСербияВенгрияЧерногорияАлександр ВучичООНЕСрезолюцияголосование
 
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