Историк рассказал, что будет с "просроченным" Зеленским - 26.05.2024 Украина.ру
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Историк рассказал, что будет с "просроченным" Зеленским
Историк рассказал, что будет с "просроченным" Зеленским - 26.05.2024 Украина.ру
Историк рассказал, что будет с "просроченным" Зеленским
После 20 мая Владимир Зеленский утратит легитимность на посту президента. В истории Украины похожий случай уже был. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, миссионер Руслан Калинчук
2024-05-26T07:58
2024-05-26T07:59
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Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.На Украине активно обсуждают вопрос легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года – истечения срока его президентских полномочий.Калинчук пояснил, что избирать депутатов в Верховную раду, согласно Конституции страны, нельзя. Именно поэтому, несмотря на то, что полномочия Рады закончились прошлой осенью, она легитимна, добавил он. При этом Конституция Украины не запрещает проводить выборы президента во время действия военного положения.В Киеве ссылаются на статью Конституции о том, что президент осуществляет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента. Калинчук поставил этот аргумент под сомнение с юридической точки зрения, так как новоизбранного президента нет. "Но такового же нет! Поэтому данный аргумент с юридической точки зрения не пляшет", - сказал он."Да, в истории Украины были казусы, когда Кучма исполнял полномочия более 5 лет до вступления в должность новоизбранного президента Ющенко — по причине "оранжевой революции" и так далее. Как бы это смешно ни звучало — тогда хоть какой-то "новоизбранный" президент был, а сейчас никакого", - привёл пример историк.Он резюмировал, что пятилетний срок президентства Зеленского кончится 20 мая, и "у власти на Украине будет "просроченный" человек".Полный текст интервью Руслан Калинчук: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше читайте на нашем сайте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, владимир зеленский, леонид кучма, виктор ющенко, верховная рада, рада, историк
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Верховная Рада, Рада, историк

Историк рассказал, что будет с "просроченным" Зеленским

07:58 26.05.2024 (обновлено: 07:59 26.05.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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После 20 мая Владимир Зеленский утратит легитимность на посту президента. В истории Украины похожий случай уже был. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, миссионер Руслан Калинчук
Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.
На Украине активно обсуждают вопрос легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года – истечения срока его президентских полномочий.
Калинчук пояснил, что избирать депутатов в Верховную раду, согласно Конституции страны, нельзя. Именно поэтому, несмотря на то, что полномочия Рады закончились прошлой осенью, она легитимна, добавил он. При этом Конституция Украины не запрещает проводить выборы президента во время действия военного положения.
В Киеве ссылаются на статью Конституции о том, что президент осуществляет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента. Калинчук поставил этот аргумент под сомнение с юридической точки зрения, так как новоизбранного президента нет. "Но такового же нет! Поэтому данный аргумент с юридической точки зрения не пляшет", - сказал он.
"Да, в истории Украины были казусы, когда Кучма исполнял полномочия более 5 лет до вступления в должность новоизбранного президента Ющенко — по причине "оранжевой революции" и так далее. Как бы это смешно ни звучало — тогда хоть какой-то "новоизбранный" президент был, а сейчас никакого", - привёл пример историк.
Он резюмировал, что пятилетний срок президентства Зеленского кончится 20 мая, и "у власти на Украине будет "просроченный" человек".
Полный текст интервью Руслан Калинчук: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше читайте на нашем сайте.
Руслан Калинчук интервью
21 мая, 06:45
Руслан Калинчук: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше Россия в начале спецоперации обещала не бить по Зеленскому как по легитимному президенту Украины. Будут ли актуальны эти гарантии после 20 мая — вопрос открытый
 
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