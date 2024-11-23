Ракетная система "Орешник" способна поражать цели на всей территории Европы – Каракаев - 23.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241123/1059155751.html
Ракетная система "Орешник" способна поражать цели на всей территории Европы – Каракаев
Ракетная система "Орешник" способна поражать цели на всей территории Европы – Каракаев - 23.11.2024 Украина.ру
Ракетная система "Орешник" способна поражать цели на всей территории Европы – Каракаев
Новейшая российская ракетная система "Орешник" способна поражать цели на всей территории Европы. Массированное применение данного вида вооружений будет сопоставимо с применением ядерного оружия. Об этом главнокомандующий РВСН Сергей Каракаев заявил в ходе совещания, которое 22 ноября провел президент России Владимир Путин
2024-11-23T11:36
2024-11-23T11:37
новости
европа
россия
сша
владимир путин
ракеты
ракетный удар
ракетные войска
ядерное оружие
совещание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059130048_0:18:658:388_1920x0_80_0_0_4d310fe876dfb80f3ccfd919a157e788.jpg
Каракаев доложил Путину, что 21 ноября в боевых условиях были проведены испытания новейшей баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковым неядерным боевым оснащением. Каракаев подчеркнул, что новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник" по своим характеристикам сегодня не имеет аналогов в мире. Боевое оснащение ракеты позволяет гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны."Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности. (...) Массированное применение данного вида оружия будет сопоставимо с применением ядерного оружия", – подчеркнул командующий Ракетными войсками стратегического назначения ВС РФ.Испытания ракетного комплекса "Орешник" прошли успешно, достигнутые результаты и скорость разработки новой системы вызывают и гордость, и восхищение. Об этом 22 ноября заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководством Минобороны, представителями ОПК и разработчиками ракетных систем.В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам вечером 21 ноября.Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику.Также на эту тему – в материале Алексея Туманова База в Польше и Aegis. Почему США нечем ответить на "Орешник" на сайте Украина.ру.Подробно о боевом применении ракетной системы "Орешник" и реакции Запада – в интервью Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241123/1059145503.html
европа
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059130048_59:0:599:405_1920x0_80_0_0_77237624a9ec6ad06cfe3fada6512fb5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, россия, сша, владимир путин, ракеты, ракетный удар, ракетные войска, ядерное оружие, совещание, "орешник", вс рф, оружие, вооружения, разработки
Новости, Европа, Россия, США, Владимир Путин, ракеты, ракетный удар, ракетные войска, Ядерное оружие, совещание, "Орешник", ВС РФ, оружие, вооружения, разработки

Ракетная система "Орешник" способна поражать цели на всей территории Европы – Каракаев

11:36 23.11.2024 (обновлено: 11:37 23.11.2024)
 
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
Читать в
Новейшая российская ракетная система "Орешник" способна поражать цели на всей территории Европы. Массированное применение данного вида вооружений будет сопоставимо с применением ядерного оружия. Об этом главнокомандующий РВСН Сергей Каракаев заявил в ходе совещания, которое 22 ноября провел президент России Владимир Путин
Каракаев доложил Путину, что 21 ноября в боевых условиях были проведены испытания новейшей баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковым неядерным боевым оснащением.
"По результатам пуска поражён стратегический объект на территории Украины. Пуск успешный, задачи выполнены. Результаты пуска подтвердили правильность заложенных проектно-конструкторских и технологических решений и реализуемость ракетного комплекса с заданными характеристиками", – заявил главнокомандующий РВСН.
Каракаев подчеркнул, что новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник" по своим характеристикам сегодня не имеет аналогов в мире. Боевое оснащение ракеты позволяет гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны.
"Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности. (...) Массированное применение данного вида оружия будет сопоставимо с применением ядерного оружия", – подчеркнул командующий Ракетными войсками стратегического назначения ВС РФ.
Испытания ракетного комплекса "Орешник" прошли успешно, достигнутые результаты и скорость разработки новой системы вызывают и гордость, и восхищение. Об этом 22 ноября заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководством Минобороны, представителями ОПК и разработчиками ракетных систем.
В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам вечером 21 ноября.
Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику.
Также на эту тему – в материале Алексея Туманова База в Польше и Aegis. Почему США нечем ответить на "Орешник" на сайте Украина.ру.
Подробно о боевом применении ракетной системы "Орешник" и реакции Запада – в интервью Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву на сайте Украина.ру.
Коллаж: Юрий Баранчик интервью
05:26
Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицыМы прекрасно знаем, кто стоит за Украиной. Вопрос в том, куда бить. А тут у нашего руководства гораздо больше информации, чем у нас с вами. Приоритетность целей и порядок прохождения лестницы эскалации они знают
 
НовостиЕвропаРоссияСШАВладимир Путинракетыракетный ударракетные войскаЯдерное оружиесовещание"Орешник"ВС РФоружиевооруженияразработки
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:49Дадут ли Киеву ядерное оружие, где ошиблись США и какие последствия может иметь "Орешник" - Гаспарян
11:36Ракетная система "Орешник" способна поражать цели на всей территории Европы – Каракаев
11:21"Путин производит фурор". "Так кто же от Украины подпишет капитуляцию? "Орешник" и реакция на него
10:56С каждым днем Вооруженные Силы России накапливают боевой опыт и наступательный потенциал – Путин
10:33"Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара
10:19Путин: испытания новейшей ракетной системы "Орешник" прошли успешно
09:47Путин: несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России
09:21Ваш рейтинг понижен. Почему Украина не получила "Мисс мира" а Елене Зеленской не дали выступить в Любляне
09:21Запас "Орешника" и негодование Зеленского. Главное на Украине на утро 23 ноября
08:01Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет
07:50Карман в районе Успеновки Кураховской области обречен, потому что ВС РФ заняли высоты — Евсеев
07:40В Ольговском лесу украинских военных снабжает "Баба Яга", пока ВС РФ не показывают, что "сказочке конец"
07:30Скоробогатый рассказал, какие "маячки" Россия посылает Украине в ответ на Курск и дальнобойные ракеты
07:28Россия приняла вызов. Но пока не до всех дошло
07:10"Орешником" Россия нейтрализовала козырь, который Байден подарил Трампу — Кнутов
07:04США настаивают на продолжении банкета. Чем их можно по-настоящему напугать
07:00Евсеев: никакого "выдавливания противника" из Курской области не будет, враг будет окружаться
06:50Раз США не причастны к взрыву "Северных потоков", то и Россия отдаст всю ответственность пиратам
06:30Ищенко: Россия и Запад перебрасывают Украину между собой как горячую картошку — она утешительный приз
06:11Призывают украинцев умереть и оценивают дальнобойные ракеты. Что говорят украинские военные о фронте
Лента новостейМолния