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Ракетная система "Орешник" способна поражать цели на всей территории Европы – Каракаев

Ракетная система "Орешник" способна поражать цели на всей территории Европы – Каракаев - 23.11.2024 Украина.ру

Ракетная система "Орешник" способна поражать цели на всей территории Европы – Каракаев

Новейшая российская ракетная система "Орешник" способна поражать цели на всей территории Европы. Массированное применение данного вида вооружений будет сопоставимо с применением ядерного оружия. Об этом главнокомандующий РВСН Сергей Каракаев заявил в ходе совещания, которое 22 ноября провел президент России Владимир Путин

2024-11-23T11:36

2024-11-23T11:36

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Каракаев доложил Путину, что 21 ноября в боевых условиях были проведены испытания новейшей баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковым неядерным боевым оснащением. Каракаев подчеркнул, что новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник" по своим характеристикам сегодня не имеет аналогов в мире. Боевое оснащение ракеты позволяет гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны."Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности. (...) Массированное применение данного вида оружия будет сопоставимо с применением ядерного оружия", – подчеркнул командующий Ракетными войсками стратегического назначения ВС РФ.Испытания ракетного комплекса "Орешник" прошли успешно, достигнутые результаты и скорость разработки новой системы вызывают и гордость, и восхищение. Об этом 22 ноября заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководством Минобороны, представителями ОПК и разработчиками ракетных систем.В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам вечером 21 ноября.Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику.Также на эту тему – в материале Алексея Туманова База в Польше и Aegis. Почему США нечем ответить на "Орешник" на сайте Украина.ру.Подробно о боевом применении ракетной системы "Орешник" и реакции Запада – в интервью Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву на сайте Украина.ру.

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