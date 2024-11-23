"Ну и клоун!" В Раде рассказали, как Зеленский обманул украинцев на фоне удара "Орешника"
14:26 23.11.2024 (обновлено: 14:32 23.11.2024)
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал Владимира Зеленского клоуном из-за его попытки обвинить депутатов в самовольной отмене заседания на следующий день после применения Россией системы "Орешник". Об этом он написал в своем телеграм-канале
"Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня [22 ноября] не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать какой он HЕRO, а все остальные предатели!" — написал Дмитрук в ответ на то, что Зеленский раскритиковал Раду за отказ выходить в пятницу на работу.
Свою публикацию Дмитрук дополнил изображением смайлика "клоун".
"Еще есть люди которые верят им?! Или все таки, чем наглее ложь, тем больше в нее верят?!" – написал украинский депутат.
Накануне в своем вечернем обращении Зеленский сказал, что когда нет воздушной тревоги, то все государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. Он призвал воспринимать информацию от украинской разведки "именно как информацию, а не разрешение на выходной".
"Это касается всех – от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах. Сирена звучит – идем в укрытие. Когда нет сирены – работаем и служим. В войне по-другому не бывает", – сказал Зеленский.
Решение об отмене пятничного заседания Рады, раскритикованное Зеленским, приняла президентская фракция "Слуга народа", сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Напомните президенту, какая именно партия в Раде составляет монобольшинство, и соответственно определяет график работы. Более того, в чат глав фракций сообщение об отмене заседания пришло уже как факт", – написал он в "Телеграм".
В четверг 21 ноября об отмене заседания сообщили украинские СМИ. Они же заверили, что нардепов и их семьи призвали ограничить присутствие в правительственном квартале в Киеве.
Следующее заседание Рады планируется в декабре.
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* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
21 ноября, 16:20Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже"На Украине собрали обломки предполагаемой межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж", которой, по версии киевского режима, Россия ударила по военным объектам Днепра (Днепропетровска). Эти материалы будут направлены на экспертизу, заявил Владимир Зеленский