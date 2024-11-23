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"Ну и клоун!" В Раде рассказали, как Зеленский обманул украинцев на фоне удара "Орешника"

"Ну и клоун!" В Раде рассказали, как Зеленский обманул украинцев на фоне удара "Орешника" - 23.11.2024 Украина.ру

"Ну и клоун!" В Раде рассказали, как Зеленский обманул украинцев на фоне удара "Орешника"

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал Владимира Зеленского клоуном из-за его попытки обвинить депутатов в самовольной отмене заседания на следующий день после применения Россией системы "Орешник". Об этом он написал в своем телеграм-канале

2024-11-23T14:26

2024-11-23T14:26

2024-11-23T14:32

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"Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня [22 ноября] не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать какой он HЕRO, а все остальные предатели!" — написал Дмитрук в ответ на то, что Зеленский раскритиковал Раду за отказ выходить в пятницу на работу.Свою публикацию Дмитрук дополнил изображением смайлика "клоун".Накануне в своем вечернем обращении Зеленский сказал, что когда нет воздушной тревоги, то все государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. Он призвал воспринимать информацию от украинской разведки "именно как информацию, а не разрешение на выходной"."Это касается всех – от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах. Сирена звучит – идем в укрытие. Когда нет сирены – работаем и служим. В войне по-другому не бывает", – сказал Зеленский.Решение об отмене пятничного заседания Рады, раскритикованное Зеленским, приняла президентская фракция "Слуга народа", сообщил нардеп Ярослав Железняк."Напомните президенту, какая именно партия в Раде составляет монобольшинство, и соответственно определяет график работы. Более того, в чат глав фракций сообщение об отмене заседания пришло уже как факт", – написал он в "Телеграм".В четверг 21 ноября об отмене заседания сообщили украинские СМИ. Они же заверили, что нардепов и их семьи призвали ограничить присутствие в правительственном квартале в Киеве.Следующее заседание Рады планируется в декабре.Также на эту тему: Отменой заседания Верховная Рада "помогает Путину" - Гончаренко** Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20241121/1059101287.html

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