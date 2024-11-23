Рогов: СБУ оцепила территорию и засекретила данные об ударе "Орешником" по заводу в Днепропетровске
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Служба безопасности Украины оцепила территорию и засекретила любую информацию об ударе ракеты "Орешник" по Южмашу. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Сотрудники СБУ оцепили территорию и полностью засекретили любую информацию об ударе ракеты "Орешник" по крупному промышленному комплексу "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" (Южмаш) в Днепропетровске, сообщил Рогов.
"Место удара окружено СБУ, ничего не показывают, боясь утечки, всю информацию засекретили. Думаю, что все собранные сведения моментально передаются западным спецслужбам, страны которых поставлены в ступор от появления у России ракеты "Орешник", — сказал он.
Ранее Рогов сообщал, что удар по заводу пришелся на цеха, в которых производили реактивные снаряды и ударные беспилотники.
Новейшая российская ракетная система "Орешник" способна поражать цели на всей территории Европы. Массированное применение данного вида вооружений будет сопоставимо с применением ядерного оружия. Об этом 22 ноября в ходе совещания заявил главнокомандующий РВСН Сергей Каракаев.
В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам.
"Испытания "Орешника" проводится в ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России. Объекты поражений в ходе дальнейших наших испытаний будут выбираться в зависимости от угрозы РФ", – сказал Путин.
Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику.
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Об испытаниях и боевом применении новой ракетной системы "Орешник" – в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
10:19Путин: испытания новейшей ракетной системы "Орешник" прошли успешноИспытания ракетного комплекса "Орешник" прошли успешно, достигнутые результаты и скорость разработки новой системы вызывают и гордость, и восхищение. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с руководством Минобороны, представителями ОПК и разработчиками ракетных систем