Поможет ли Зеленскому мобилизация женщин? Ищенко объяснил, что ждёт ВСУ уже в ближайшие месяцы

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Украинская пропаганда всё чаще рисует образ девушек-военнослужащих. Некоторые аналитики видят в этом подготовку общественного мнения к мобилизации женщин. Будет ли такое решение целесообразным для киевского режима и просто ли будет его осуществить? Об этом и не только в своём новом влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко