https://ukraina.ru/20241123/1059154000.html
С каждым днем Вооруженные Силы России накапливают боевой опыт и наступательный потенциал – Путин
С каждым днем Вооруженные Силы России накапливают боевой опыт и наступательный потенциал – Путин - 23.11.2024 Украина.ру
С каждым днем Вооруженные Силы России накапливают боевой опыт и наступательный потенциал – Путин
С каждым днём ВС России накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал. Российские военнослужащие действуют на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно и мужественно. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с руководством Минобороны, представителями ОПК и разработчиками ракетных систем
2024-11-23T10:56
2024-11-23T10:56
2024-11-23T10:57
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В сегодняшних условиях, когда Россия сталкивается с новыми, возрастающими угрозами и вызовами, работа над новейшими системами вооружения имеет особое, жизненно важное значение для нашей страны, заявил Путин.Он отметил, что российские военнослужащие действуют на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно и профессионально. С каждым днём Вооруженные Силы России накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал, подчеркнул Путин.Путин отметил, что для защиты безопасности России и ее граждан накоплена колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный и научный тыл. Испытанная 21 ноября новейшая гиперзвуковая ракетная система "Орешник" является ещё одним надёжным гарантом территориальной целостности и суверенитета России, добавил президент."Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно", – подчеркнул российский лидер.В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам вечером 21 ноября.Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику.Также на эту тему – в материале Виктории Титовой "Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара на сайте Украина.ру.Подробно о боевом применении новейшей ракетной системы "Орешник" и реакции Запада – в интервью Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву на сайте Украина.ру.
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новости, россия, днепропетровск, минобороны, вс рф, "орешник", армия, сво, спецоперация, вооружения, ракеты, испытания, владимир путин
Новости, Россия, Днепропетровск, Минобороны, ВС РФ, "Орешник", Армия, СВО, Спецоперация, вооружения, ракеты, испытания, Владимир Путин
С каждым днем Вооруженные Силы России накапливают боевой опыт и наступательный потенциал – Путин
10:56 23.11.2024 (обновлено: 10:57 23.11.2024)
С каждым днём ВС России накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал. Российские военнослужащие действуют на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно и мужественно. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с руководством Минобороны, представителями ОПК и разработчиками ракетных систем
В сегодняшних условиях, когда Россия сталкивается с новыми, возрастающими угрозами и вызовами, работа над новейшими системами вооружения имеет особое, жизненно важное значение для нашей страны, заявил Путин.
"Вновь хочу подчеркнуть, что решение задач в рамках специальной военной операции, будущее России сегодня, конечно же, прежде всего зависит от наших солдат и офицеров, от мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников, сапёров, лётчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, морского десанта, от слаженной работы всех родов войск", – сказал президент России во время совещания.
Он отметил, что российские военнослужащие действуют на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно и профессионально. С каждым днём Вооруженные Силы России накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал, подчеркнул Путин.
"Повторю: именно от профессионализма, мужества и героизма наших солдат и офицеров прежде всего зависит выполнение всех задач в рамках специальной военной операции", – указал российский лидер.
Путин отметил, что для защиты безопасности России и ее граждан накоплена колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный и научный тыл. Испытанная 21 ноября новейшая гиперзвуковая ракетная система "Орешник" является ещё одним надёжным гарантом территориальной целостности и суверенитета России, добавил президент.
"Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно", – подчеркнул российский лидер.
В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам вечером 21 ноября.
Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске
(Днепр
), на котором производили, в том числе, и ракетную технику.
Подробно о боевом применении новейшей ракетной системы "Орешник" и реакции Запада – в интервью Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву на сайте Украина.ру.