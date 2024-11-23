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С каждым днем Вооруженные Силы России накапливают боевой опыт и наступательный потенциал – Путин

С каждым днем Вооруженные Силы России накапливают боевой опыт и наступательный потенциал – Путин - 23.11.2024 Украина.ру

С каждым днем Вооруженные Силы России накапливают боевой опыт и наступательный потенциал – Путин

С каждым днём ВС России накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал. Российские военнослужащие действуют на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно и мужественно. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с руководством Минобороны, представителями ОПК и разработчиками ракетных систем

2024-11-23T10:56

2024-11-23T10:56

2024-11-23T10:57

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В сегодняшних условиях, когда Россия сталкивается с новыми, возрастающими угрозами и вызовами, работа над новейшими системами вооружения имеет особое, жизненно важное значение для нашей страны, заявил Путин.Он отметил, что российские военнослужащие действуют на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно и профессионально. С каждым днём Вооруженные Силы России накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал, подчеркнул Путин.Путин отметил, что для защиты безопасности России и ее граждан накоплена колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный и научный тыл. Испытанная 21 ноября новейшая гиперзвуковая ракетная система "Орешник" является ещё одним надёжным гарантом территориальной целостности и суверенитета России, добавил президент."Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно", – подчеркнул российский лидер.В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам вечером 21 ноября.Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику.Также на эту тему – в материале Виктории Титовой "Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара на сайте Украина.ру.Подробно о боевом применении новейшей ракетной системы "Орешник" и реакции Запада – в интервью Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241122/1059136871.html

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новости, россия, днепропетровск, минобороны, вс рф, "орешник", армия, сво, спецоперация, вооружения, ракеты, испытания, владимир путин