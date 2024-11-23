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"Путин производит фурор". "Так кто же от Украины подпишет капитуляцию? "Орешник" и реакция на него

"Путин производит фурор". "Так кто же от Украины подпишет капитуляцию? "Орешник" и реакция на него - 23.11.2024 Украина.ру

"Путин производит фурор". "Так кто же от Украины подпишет капитуляцию? "Орешник" и реакция на него

Событие недели - это, конечно, удар баллистической ракетой "Орешник" по Южмашу в Днепропетровске.

2024-11-23T11:21

2024-11-23T11:21

2024-11-23T11:21

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европа

владимир зеленский

биньямин нетаньяху

джо байден

международный уголовный суд (мус)

европарламент

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Что пишут об этом мировые СМИ?Первые страницы всех газет Европы посвящены президенту России Владимиру Путину и "русской ракете".И немного - ордеру на арест премьера Израиля Нетаньяху. Это вторая мировая сенсация, но значительно меньшего масштаба."Путин производит фурор",- пишет французская "Фигаро". Также газета пишет о том, что Москва заявляет, что считает себя в праве отвечать военным путём тем странам, чьими ракетами киевский режим бьёт вглубь российской территории.Английские газеты:"Влад использовал новую ракету."" Путин: ЮК в войне сейчас.""Путин предупреждает: использование ракет делает Британию законной целью"."Кремль предупреждает Британию: вы в войне!"Насколько далеко?Газета "Гардиан" задаётся вопросом: насколько далеко может лететь "ракета Путина"?"Источники США и Великобритании указали, что по их мнению, ракета выпущенная по Украине... имеет теоретическую дальность 5500 км. Этого достаточно, чтобы достичь Европы с юго-запада России, откуда она и была запущена."Один из украинских телеграм каналов подсчитал: до Польши ракета будет лететь 12 минут, до Берлина - 15 и до Лондона - 20 минут.Норвежские СМИ в ещё большей тревоге: 3,5 минуты подобная ракета будет лететь до Норвегии, если будет запущена из Мурманска или Калининграда."Ньюсуик" приводит слова очевидца из Днепропетровска:"Небо будто разорвал гром. Начались вспышки света. Ничего подобного я раньше не видел."Новая стратегияЧто говорят Пентагон и Белый дом?Отвечают за всех пресс секретари Карин Жан-Пьер и Сабрина Сингх. Девушки хором говорят одно и то же:- США не стремится к войне с Россией."Гардиан": "Орешник" заставит НАТО пересмотреть всю свою стратегию.""Спектейтор": "Байден сделал путь к миру на Украине более длинным и кровавым, разрешив бить дальнобойными ракетами вглубь РФ."Британский журнал критикует Байдена за то, что тот попытался "выбить козырь из рук Трампа"."Если бы администрация Байдена действительно заботилась об интересах Украины, она бы сделала всё возможное, чтобы помочь режиму Трампа как можно более быстро и справедливо завершить войну", - пишет "Спектейтор".Итальянская "Ла Република": "Нетаньяху - всемирный арест"."Путин: мировая война".Да, новость про Нетаньяху тоже в топе."Бильд": Германия выдаст НетаньяхуСенсацией стал даже не сам ордер на арест премьера Израиля, а также израильского министра обороны (уже бывшего) и лидера ХАМАС. Сенсация - реакция стран и мировых институтов.ЕС и ООН уже подтвердили, что ордер действителен.Иордания: решение МУС должно быть соблюдено.Франция: пока воздержимся от комментариев.Боррель (ЕС): решение не политическое и должно быть выполнено.Нидерланды: будут действовать в соответствии с ордером, Нетаньяху будет арестован, если посетит Нидерланды (агентство ANP со ссылкой на главу МИД).Премьер Канады Трюдо: Нетаньяху и Галант будут арестованы, если ступят на землю Каналы.Глава МИД Германии Анналена Бербок: "Мы как правительство всегда поддерживали МУС"Интрига, конечно, знатная. Один из прощальных "подарков" Байдена Трампу. Хотя на словах президент Байден очень возмущён:"Выдача МУС ордеров на арест израильских лидеров возмутительна", - сказано на сайте Белого дома.А на Украине - свои сенсации.Границы 1991 года? Недостижимы!Зеленский признал, что границы 1991 недостижимы.Но это сенсационное заявление осталось практически без внимания местных СМИ.Все и так давно это понимали. Правда, молчали. За сомнения людей запросто сажали в тюрьму. Да, просто за публично высказанные сомнения в возможности достигнуть пресловутых "границ 1991 года".И вот об этом сообщает Зеленский. Ну не может же он сам себя теперь посадить?"У нас нет достаточной силы", - сказал Зеленский в интервью "Фокс ньюз".Пообещал в дальнейшем бороться за утраченные (надеемся, навсегда!) территории "дипломатическим путём".На этот счёт произошла интересная перепалка между журналистом и бывшим депутатом Рады Игорем Мосийчуком.- Какие примеры в истории есть, Игорь, чтобы страна вернула территории дипломатическим путём?- ФРГ и ГДР, - отвечал Мосийчук.- Но это уникальная ситуация, никто бы не вернул, если бы не Горбачев.- Тогда Финляндия, - сказал Мосийчук. - Но она как раз отказалась, чтобы сохранить государство и выйти из войны с СССР.Дальше диалог на эту тему забуксовал.А действительно, какие же есть примеры в истории и как это собирается делать Зеленский?Но пока что он анонсирует свой "план стойкости".Анонс планаПлана, как всегда, ещё нет. Это только анонс. Всё-таки привык Зеленский к производству сериалов.Полностью весь план будет только в декабре. Но уже понятно, что это обычная для Зеленского "мыльная опера."Пока что он анонсировал дальнейшее разделение Украины по языковому принципу и дальнейшее уничтожение православия.И, конечно, никаких выборов ни президента, ни парламента "до справедливого мира". То есть вечная власть Зеленского и вечная война. Таков "план стойкости".Уничтожьте флот России!Зеленский также выступил в Европарламенте (по видеосвязи) и призвал Европу наложить ещё больше санкций на Россию. А также... уничтожить флот России.Он сказал, что нефть - вот что даёт деньги России. Теневой нефтяной флот. Его надо уничтожить.Это призыв к пиратству? В принципе, все морские державы Европы занимались пиратскими набегами ещё совсем недавно, по историческим меркам.Европарламент вскочил и хлопал выступлению киевского карлика с его призывами "больше санкций!", "уничтожить!"Интересно, для кого вся эта постановка?Ни слова не сказал Зеленский про газ из России, которым так обширно пользуются страны Европы. За сентябрь уже есть данные: страны Европы увеличили потребление российского газа на 25 процентов. Почти на 1,5 миллиарда евро в месяц покупают газа в России европейские компании.Но об этом лицемерно молчат и Зеленский, и члены Европарламента, которые, конечно же, в курсе всех перипетий.Просто общеевропейский клуб лицемеров.А на Украине обсуждают, какая сейчас фаза войны?"Это февраль 1945 года"Так считает киевский политолог Вадим Карасев:"Зачем дали возможность бить по территории России дальнобойными ракетами?Это февраль 45 года. Это доигрывание войны. Придётся держать ответ. Почему столько жертв, почему столько разрушений?Сейчас впереди 2 серых месяца. Это не значит, что война уходит, а мир приходит, нет.Наоборот, идёт повышение ставок, сбрасываются новые карты.Запад вступил в войну в апреле 2022 года, когда разрушил стамбульские соглашения."Помпео и ракетыКто пролоббировал разрешение бить ракетами по территории России?По догадке украинского военного историка, в прошлом офицера СБУ Олега Старикова, "это был Майк Помпео, человек, имеющий огромные связи, которого отодвинул Трамп."Интересная догадка. Но учитывая тесные связи Помпео с кланом Кучма - Пинчук, получается, что это Помпео-Кучма-Пинчук стоят за эскалацией войны?Также Олег Стариков подсчитывает, сколько продлятся военные действия и до куда дойдет армия России.Армия России: 1 километр в деньОлег Стариков:- Конфликт высокой интенсивности будет продолжаться до 20 января следующего года. Армия России продвигается сейчас по 1 км в день. Я не хочу вам этого говорить, посчитайте сами, куда дойдёт армия России.- До Днепра?- Да.Кто будет подписывать капитуляцию?Интересный вопрос задали известному российскому политологу Каринэ Геворгян:- Кто сможет подписать капитуляцию от имени Украины?Ведь на Украине сейчас не является легитимным ни парламент, ни Зеленский.Каринэ Александровна считает, что такой человек есть.- Это Сырский. Давайте вспомним, что капитуляцию Германии подписывал генерал Кейтель.А, кстати, где Сырский? Его уже довольно давно никто не видел. И даже последнюю поездку на восток Украины Зеленский осуществил без него. Где же бравый главнокомандующий?Вообще Украину стремительно покидают: депутаты Рады, прокуроры и судьи, чиновники всех рангов, и все, кто может уехать. А их жёны и дети давно за рубежом.Кажется, проект "Украина" начинает стремительно заканчиваться.Мнение Ростислава Ищенко о том, как и почему США не восприняли угрозу применения баллистических ракет России в связи с испытанием "Орешника" - в статье Ростислава Ищенко "США настаивают на продолжении банкета. Чем их можно по-настоящему напугать"

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Елена Мурзина

эксклюзив, россия, украина, европа, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, джо байден, международный уголовный суд (мус), европарламент