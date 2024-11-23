Танк "Леопард" в упор расстрелял частный дом в ДНР, в подвале находились люди — видео
17:30 23.11.2024 (обновлено: 17:37 23.11.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 10 Brygada Kawalerii Pancernej w ŚwiętoszowieLeopard 2 10-й бронекавалерийской бригады имени генерала брони Станислава Мачека (Свентошув)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie
Танк "Леопард" выстрелил по дому мирных жителей в Дальнем (ДНР), в этот момент люди находились внутри. Видео атаки ВСУ 23 ноября опубликовал телеканал "Звезда" в "Телеграм"
На кадрах, снятых с беспилотника видно, что к воротам частного дома подъезжает легковая машина. Из нее выходят несколько человек, они открывают ворота, машина въезжает во двор, люди заходят в дом.
На следующих кадрах к воротам подъезжает танк ВСУ и несколько раз в упор стреляет по дому. После чего строение окутывает густой дым.
"Удар в упор из танка Leopard по дому мирных жителей в Дальнем (ДНР) — в тот момент люди находились внутри, прятались в подвале. К счастью, попавшим под огонь удалось выжить, но они получили контузию и осколочные ранения", — гласит подпись к видео.
Также уточняется, что жителей эвакуировали бойцы 102-го мотострелкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й армии, освободившие населенный пункт.
21 ноября в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Дальнее в ДНР.
О ситуации в зоне СВО — в материале Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет на сайте Украина.ру