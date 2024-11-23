Танк "Леопард" в упор расстрелял частный дом в ДНР, в подвале находились люди — видео - 23.11.2024 Украина.ру
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Танк "Леопард" в упор расстрелял частный дом в ДНР, в подвале находились люди — видео
Танк "Леопард" в упор расстрелял частный дом в ДНР, в подвале находились люди — видео - 23.11.2024 Украина.ру
Танк "Леопард" в упор расстрелял частный дом в ДНР, в подвале находились люди — видео
Танк "Леопард" выстрелил по дому мирных жителей в Дальнем (ДНР), в этот момент люди находились внутри. Видео атаки ВСУ 23 ноября опубликовал телеканал "Звезда" в "Телеграм"
2024-11-23T17:30
2024-11-23T17:37
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На кадрах, снятых с беспилотника видно, что к воротам частного дома подъезжает легковая машина. Из нее выходят несколько человек, они открывают ворота, машина въезжает во двор, люди заходят в дом. На следующих кадрах к воротам подъезжает танк ВСУ и несколько раз в упор стреляет по дому. После чего строение окутывает густой дым.Также уточняется, что жителей эвакуировали бойцы 102-го мотострелкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й армии, освободившие населенный пункт.21 ноября в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Дальнее в ДНР.О ситуации в зоне СВО — в материале Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет на сайте Украина.ру
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новости, донецкая народная республика, россия, сво, леопард, leopard-2 (танк), всу, преступления, ранение, спецоперация
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, СВО, леопард, Leopard-2 (танк), ВСУ, преступления, ранение, Спецоперация

Танк "Леопард" в упор расстрелял частный дом в ДНР, в подвале находились люди — видео

17:30 23.11.2024 (обновлено: 17:37 23.11.2024)
 
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Танк "Леопард" выстрелил по дому мирных жителей в Дальнем (ДНР), в этот момент люди находились внутри. Видео атаки ВСУ 23 ноября опубликовал телеканал "Звезда" в "Телеграм"
На кадрах, снятых с беспилотника видно, что к воротам частного дома подъезжает легковая машина. Из нее выходят несколько человек, они открывают ворота, машина въезжает во двор, люди заходят в дом.
На следующих кадрах к воротам подъезжает танк ВСУ и несколько раз в упор стреляет по дому. После чего строение окутывает густой дым.

"Удар в упор из танка Leopard по дому мирных жителей в Дальнем (ДНР) — в тот момент люди находились внутри, прятались в подвале. К счастью, попавшим под огонь удалось выжить, но они получили контузию и осколочные ранения", — гласит подпись к видео.

Также уточняется, что жителей эвакуировали бойцы 102-го мотострелкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й армии, освободившие населенный пункт.
21 ноября в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Дальнее в ДНР.
О ситуации в зоне СВО — в материале Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет на сайте Украина.ру
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