https://ukraina.ru/20241123/1059156487.html

Концлагеря СБУ, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 ноября

Концлагеря СБУ, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 ноября - 23.11.2024 Украина.ру

Концлагеря СБУ, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 ноября

Украинские депутаты заявили о существовании концлагерей Службы безопасности Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-11-23T13:02

2024-11-23T13:02

2024-11-23T13:02

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Народный депутат Украины Артём Дмитрук у себя в телеграм-канале опубликовал видео, записанное одним из граждан страны."Тюрьма. Подвалы СБУ. Пытки… Русскую армию я еще не видел". Классическая история среднестатистического человека в Украине", - подписал Дмитрук видео.На записанном на Украине видео мужчина рассказывал о том, как с ним обращались украинские правоохранители."Меня за это время (проведения СВО — Ред.)... что я только не пережил за это время: тюрьму, СБУ — подвалы, привязывание в ментовке меня к батарее на всю ночь как собаку голимую, избиение военными, избиение СБУ, унижение ментами, унижение спецслужбами. Чего я только не пережил. И это при том, что русскую армию я не видел в глаза. Типа, "Слава Украине!" нужно кричать. Зато жовто-блакытно живём", - говорил мужчина.Практически одновременно находящийся в СИЗО народный депутат Александр Дубинский во время судебного процесса зачитал показания одного из тех, кто прошёл через пыточную СБУ, которая находилась в главном здании спецслужбы — в офисе на улице Владимирской в Киеве - в спортзале.По словам Дубинского, сам концлагерь был организован после начала СВО бывшим тогда главой СБУ Иваном Бакановым — другом детства Владимира Зеленского, а также бывшим тогда замглавы СБУ Василием Малюком* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.). Через эту пыточную, по словам Дубинского, прошли 300 человек. Он зачитал показания, свидетельствующие о пытках, которые применяли эсбэушники."Мы постоянно лежали на карематах, подниматься было запрещено, переговариваться и шевелиться тоже. На голове пакет или шапка (тех, кого привезли еще зимой) примотанная к голове пакетом - по глазам. Ее снимать практически не давали. Менять положение на мате разрешали по команде, раз в несколько часов. Все это время, 24/7 в спортзале играла патриотическая музыка и песни, через громкоговоритель или колонки", - читал текст Дубинский.Позднее бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв у себя в телеграм-канале дал ссылку на рассказ ещё одного узника СБУ."История о концлагере СБУ подтверждается ещё одним источником. Автор, "Каменный гость", знает, о чем пишет, не понаслышке. Сбежал с Украины, пройдя 17 км по горам. Полный текст его свидетельств — тут", - писал Царёв.В записи по ссылке рассказывалось о том, что творилось в местах, где СБУ незаконно удерживали людей."Концлагеря СБУ, или места содержания незаконно лишённых свободы спецслужбами лиц, существовали задолго до 2022 года – впервые мне довелось услышать о них (от побывавших там) в 2015-м. Однако после 24 февраля 2022 года накопленный опыт был быстро обобщён на всю страну. Помещали "на подвал" в первые месяцы войны в основном две категории лиц. Первая – те, в отношении кого существовали подозрения в том, что они ведут себя как-то не так, но не существовало веских доказательств. Вторая – те, от которых СБУ планировали чего-то добиться методами, лежащими далеко за рамками закона", - писал автор канала.По его словам, официально задержанный, арестованный, подозреваемый или обвиняемый — лицо, обладающее неким процессуальным статусом и некими правами. Так, если в СИЗО кто-то умрёт из-за пыток, у администрации возникнут сложности.""На подвале" не так. Находящиеся люди вообще не имеют какого-то статуса, и их судьба полностью зависит от руководства "подвала". Если, скажем, ваш адвокат запросит у СБУ, где вы и что с вами, ему ответят, что таковой в ведении не числится, был отпущен тогда-то и тогда-то или вообще не задерживался. Ответственности ни за что, что происходит с вами "на подвале" СБУ или кто-либо ещё не несёт. Прав у находящихся "на подвале" нет никаких, и с ними можно делать всё что угодно", - писал переживший пытки в СБУ.По его словам, даже два-три дня "на подвале" - чудовищное испытание. А есть люди, которые в тайных тюрьмах СБУ находились месяцами. В своей записи автор детально рассказал, что происходило в этих местах, а также заявил, что о существовании пыточных знали международные организации вроде ОБСЕ. Знали о "подвалах" и в Госдепе США, и в Евросоюзе, но никто украинское руководство за это не критиковал.Обстрелы и налётыУтром 23 ноября Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства обороны.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 9 ударов по территории этого региона России.Все удары ВСУ нанесли на горловском направлении, выпустив 25 единиц различных боеприпасов.Сведения о ранении гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждено 1 жилое домостроение и 1 автомобиль.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 3 кассетных снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 31 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 31 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Голая Пристань — 3; Алёшки — 4; Горностаевка — 2; Каиры — 2; Новая Каховка — 6; Малая Лепетиха — 1; Князе-Григоровка — 6; Великая Лепетиха — 7", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Обрывка, Заводовка, Сергеевка. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Днём 23 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об украинском ракетном ударе по Бердянску."Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилёта, погашены. Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта. Прошу жителей Бердянска сохранять спокойствие, работает ПВО, возможны повторные атаки. Нахожусь на связи с оперативными службами", - заявил Балицкий в 11:38.Утром 23 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлки Майский и Октябрьский, сёла Беловское, Ближнее, Ближняя Игуменка, Долбино, Журавлевка, Красный Хутор, Крутой Лог, Отрадное, Петровка, Репное, Таврово, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущены 36 боеприпасов, и атакам с помощью 20 беспилотников, 11 из которых сбиты системой ПВО. Ранены двое мирных жителей. Мужчина, получивший ранение в посёлке Октябрьский, в тяжёлом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Второй мужчина, получивший ранение в селе Ясные Зори, сначала отказался от госпитализации, но позже решил обратиться в областную клиническую больницу. В настоящее время он продолжает лечение в медицинском учреждении и его состояние оценивается как удовлетворительное. Повреждены МКД, 5 частных домовладений, надворная постройка, коммерческий объект, 2 автомобиля и ГАЗель. Кроме того, за вчерашний день в результате вражеских атак огнём уничтожены жилой дом и легковой автомобиль", - писал Гладков.В Валуйском муниципальном округе сёла Вериговка и Новопетровка атакованы с помощью 3 БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.В Волоконовском районе в селе Борисовка на территории частного домовладения дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Машина получила значительные повреждения. Кроме того, на территории дома перебита газовая труба — утечка газа устранена.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено и Козинка выпущены 30 боеприпасов в ходе 6 обстрелов. Последствий нет.В Краснояружском районе село Вязовое подверглось артиллерийскому обстрелу, в ходе которого выпущено 3 снаряда. Обошлось без последствий."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Середа, а также хутору Балки выпущены 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары с помощью 7 БПЛА, из которых 5 сбиты. Повреждены 10 частных домов, надворная постройка и линия электропередачи", - указывалось в сводке.Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбит один беспилотник. Без пострадавших и разрушений.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на Украине - в статье Дмитрия Ковалевича "Призывают украинцев умереть и оценивают дальнобойные ракеты. Что говорят украинские военные о фронте".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, артем дмитрук, александр дубинский, олег царев, сбу, вооруженные силы украины, сизо, херсонская область