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Дадут ли Киеву ядерное оружие, где ошиблись США и какие последствия может иметь "Орешник" - Гаспарян

Дадут ли Киеву ядерное оружие, где ошиблись США и какие последствия может иметь "Орешник" - Гаспарян - 23.11.2024 Украина.ру

Дадут ли Киеву ядерное оружие, где ошиблись США и какие последствия может иметь "Орешник" - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

2024-11-23T11:49

2024-11-23T11:49

2024-11-23T11:49

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00:21 – Удар "Орешником" и реакция на него; 11:31 – Дадут ли Киеву ядерное оружие? 13:17 – Как Россия "не ответила"; 17:20 – О годовщине Майдана и итоговой "зраде"; 26:44 – Об ордере МУС на арест Нетаньяху; *В материале упоминаются Кирилл Буданов, Пётр Порошенко и Арсен Аваков, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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