Дадут ли Киеву ядерное оружие, где ошиблись США и какие последствия может иметь "Орешник" - Гаспарян - 23.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241123/1059156095.html
Дадут ли Киеву ядерное оружие, где ошиблись США и какие последствия может иметь "Орешник" - Гаспарян
Дадут ли Киеву ядерное оружие, где ошиблись США и какие последствия может иметь "Орешник" - Гаспарян - 23.11.2024 Украина.ру
Дадут ли Киеву ядерное оружие, где ошиблись США и какие последствия может иметь "Орешник" - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2024-11-23T11:49
2024-11-23T11:49
сша
россия
биньямин нетаньяху
кирилл буданов
армен гаспарян
видео
"орешник"
ракета
ракеты
ракетный удар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/17/1059155974_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_779e2624389dfee9f5c0c23a13bbf1cf.jpg
00:21 – Удар "Орешником" и реакция на него; 11:31 – Дадут ли Киеву ядерное оружие? 13:17 – Как Россия "не ответила"; 17:20 – О годовщине Майдана и итоговой "зраде"; 26:44 – Об ордере МУС на арест Нетаньяху; *В материале упоминаются Кирилл Буданов, Пётр Порошенко и Арсен Аваков, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
сша
россия
прибалтика
польша
британия
великобритания
фрг
киев
днепропетровск
крым
майдан
ближний восток
палестина
иран
ливан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/17/1059155974_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a00c93ae795cf1fd4caf6d7d718472ee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, россия, биньямин нетаньяху, кирилл буданов, армен гаспарян, видео, "орешник", ракета, ракеты, ракетный удар, международный уголовный суд (мус), петр порошенко, арсен аваков, прибалтика, польша, британия, великобритания, фрг, полигон, киев, владимир зеленский, днепропетровск, крым, переговоры, валерий залужный, майдан, ближний восток, палестино-израильский конфликт, палестина, иран, ливан, война, сво, спецоперация, видео
США, Россия, Биньямин Нетаньяху, Кирилл Буданов, Армен Гаспарян, Видео, "Орешник", Ракета, ракеты, ракетный удар, Международный уголовный суд (МУС), Петр Порошенко, Арсен Аваков, Прибалтика, Польша, Британия, Великобритания, ФРГ, полигон, Киев, Владимир Зеленский, Днепропетровск, Крым, переговоры, Валерий Залужный, Майдан, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Иран, Ливан, война, СВО, Спецоперация

Дадут ли Киеву ядерное оружие, где ошиблись США и какие последствия может иметь "Орешник" - Гаспарян

11:49 23.11.2024
 
Читать в
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:21 – Удар "Орешником" и реакция на него;
11:31 – Дадут ли Киеву ядерное оружие?
13:17 – Как Россия "не ответила";
17:20 – О годовщине Майдана и итоговой "зраде";
26:44 – Об ордере МУС на арест Нетаньяху;
*В материале упоминаются Кирилл Буданов, Пётр Порошенко и Арсен Аваков, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
 
СШАРоссияБиньямин НетаньяхуКирилл БудановАрмен ГаспарянВидео"Орешник"Ракетаракетыракетный ударМеждународный уголовный суд (МУС)Петр ПорошенкоАрсен АваковПрибалтикаПольшаБританияВеликобританияФРГполигонКиевВладимир ЗеленскийДнепропетровскКрымпереговорыВалерий ЗалужныйМайданБлижний ВостокПалестино-израильский конфликтПалестинаИранЛиванвойнаСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:49Дадут ли Киеву ядерное оружие, где ошиблись США и какие последствия может иметь "Орешник" - Гаспарян
11:36Ракетная система "Орешник" способна поражать цели на всей территории Европы – Каракаев
11:21"Путин производит фурор". "Так кто же от Украины подпишет капитуляцию? "Орешник" и реакция на него
10:56С каждым днем Вооруженные Силы России накапливают боевой опыт и наступательный потенциал – Путин
10:33"Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара
10:19Путин: испытания новейшей ракетной системы "Орешник" прошли успешно
09:47Путин: несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России
09:21Ваш рейтинг понижен. Почему Украина не получила "Мисс мира" а Елене Зеленской не дали выступить в Любляне
09:21Запас "Орешника" и негодование Зеленского. Главное на Украине на утро 23 ноября
08:01Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет
07:50Карман в районе Успеновки Кураховской области обречен, потому что ВС РФ заняли высоты — Евсеев
07:40В Ольговском лесу украинских военных снабжает "Баба Яга", пока ВС РФ не показывают, что "сказочке конец"
07:30Скоробогатый рассказал, какие "маячки" Россия посылает Украине в ответ на Курск и дальнобойные ракеты
07:28Россия приняла вызов. Но пока не до всех дошло
07:10"Орешником" Россия нейтрализовала козырь, который Байден подарил Трампу — Кнутов
07:04США настаивают на продолжении банкета. Чем их можно по-настоящему напугать
07:00Евсеев: никакого "выдавливания противника" из Курской области не будет, враг будет окружаться
06:50Раз США не причастны к взрыву "Северных потоков", то и Россия отдаст всю ответственность пиратам
06:30Ищенко: Россия и Запад перебрасывают Украину между собой как горячую картошку — она утешительный приз
06:11Призывают украинцев умереть и оценивают дальнобойные ракеты. Что говорят украинские военные о фронте
Лента новостейМолния