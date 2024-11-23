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Дадут ли Киеву ядерное оружие, где ошиблись США и какие последствия может иметь "Орешник" - Гаспарян
Дадут ли Киеву ядерное оружие, где ошиблись США и какие последствия может иметь "Орешник" - Гаспарян - 23.11.2024 Украина.ру
Дадут ли Киеву ядерное оружие, где ошиблись США и какие последствия может иметь "Орешник" - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2024-11-23T11:49
2024-11-23T11:49
2024-11-23T11:49
сша
россия
биньямин нетаньяху
кирилл буданов
армен гаспарян
видео
"орешник"
ракета
ракеты
ракетный удар
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00:21 – Удар "Орешником" и реакция на него; 11:31 – Дадут ли Киеву ядерное оружие? 13:17 – Как Россия "не ответила"; 17:20 – О годовщине Майдана и итоговой "зраде"; 26:44 – Об ордере МУС на арест Нетаньяху; *В материале упоминаются Кирилл Буданов, Пётр Порошенко и Арсен Аваков, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
сша
россия
прибалтика
польша
британия
великобритания
фрг
киев
днепропетровск
крым
майдан
ближний восток
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ливан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дадут ли Киеву ядерное оружие, где ошиблись США и какие последствия может иметь "Орешник" - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:21 – Удар "Орешником" и реакция на него;
11:31 – Дадут ли Киеву ядерное оружие?
13:17 – Как Россия "не ответила";
17:20 – О годовщине Майдана и итоговой "зраде";
26:44 – Об ордере МУС на арест Нетаньяху;
*В материале упоминаются Кирилл Буданов, Пётр Порошенко и Арсен Аваков, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов