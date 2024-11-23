Сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на СВО — Песков - 23.11.2024 Украина.ру
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Сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на СВО — Песков
Сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на СВО — Песков - 23.11.2024 Украина.ру
Сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на СВО — Песков
Сотни россиян ежедневно подписывают контракты и идут на специальную военную операцию. Какой-либо потребности в том, чтобы говорить о мобилизации, сейчас нет. Об этом 23 ноября рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
2024-11-23T12:16
2024-11-23T12:19
новости
россия
кремль
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мобилизация
минобороны
вс рф
контракт
призыв
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Песков сообщил, что россияне активно подписывают контракты с Министерством обороны РФ и идут служить на контрактной основе. Речи о мобилизации в России не ведется, добавил он.Песков отметил, что для оплаты этих контрактов предусмотрены существенные программы, это очень серьезные деньги и этих людей очень много. "Сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию. Сначала проходят курсы обучения, их готовят тщательно. Поэтому какой-либо потребности в том, чтобы говорить сейчас о мобилизации, нет", — заявил официальный представитель Кремля.Частичная мобилизация была объявлена в России осенью 2022 года. Тогда в Вооруженные Силы России призвали более 300 тысяч человек. После этого российские власти не раз заявляли, что в новой мобилизации нет необходимости.В начале июля заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что за первое полугодие контракты с Минобороны заключили около 190 тысяч человек, а среднесуточный темп набора составляет около тысячи человек в день.На тему мобилизации на Украине — в материале Зеленский анонсировал новый способ мобилизации молодежи на сайте Украина.ру.О том, чем ответит Россия в случае масштабного вторжения НАТО — в интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.
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новости, россия, кремль, дмитрий песков, мобилизация, минобороны, вс рф, контракт, призыв, дмитрий медведев, армия
Новости, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, мобилизация, Минобороны, ВС РФ, контракт, призыв, Дмитрий Медведев, Армия

Сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на СВО — Песков

12:16 23.11.2024 (обновлено: 12:19 23.11.2024)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сотни россиян ежедневно подписывают контракты и идут на специальную военную операцию. Какой-либо потребности в том, чтобы говорить о мобилизации, сейчас нет. Об этом 23 ноября рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Песков сообщил, что россияне активно подписывают контракты с Министерством обороны РФ и идут служить на контрактной основе. Речи о мобилизации в России не ведется, добавил он.
"О мобилизации никакой речи не ведется. Вы знаете, что наши граждане очень активно подписывают контракты с министерством обороны, идут служить на контрактной основе", — заявил пресс-секретарь.
Песков отметил, что для оплаты этих контрактов предусмотрены существенные программы, это очень серьезные деньги и этих людей очень много.
"Сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию. Сначала проходят курсы обучения, их готовят тщательно. Поэтому какой-либо потребности в том, чтобы говорить сейчас о мобилизации, нет", — заявил официальный представитель Кремля.
Частичная мобилизация была объявлена в России осенью 2022 года. Тогда в Вооруженные Силы России призвали более 300 тысяч человек. После этого российские власти не раз заявляли, что в новой мобилизации нет необходимости.
В начале июля заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что за первое полугодие контракты с Минобороны заключили около 190 тысяч человек, а среднесуточный темп набора составляет около тысячи человек в день.
На тему мобилизации на Украине в материале Зеленский анонсировал новый способ мобилизации молодежи на сайте Украина.ру.
О том, чем ответит Россия в случае масштабного вторжения НАТО — в интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.
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