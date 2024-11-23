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Сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на СВО — Песков

Сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на СВО — Песков - 23.11.2024 Украина.ру

Сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на СВО — Песков

Сотни россиян ежедневно подписывают контракты и идут на специальную военную операцию. Какой-либо потребности в том, чтобы говорить о мобилизации, сейчас нет. Об этом 23 ноября рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

2024-11-23T12:16

2024-11-23T12:16

2024-11-23T12:19

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Песков сообщил, что россияне активно подписывают контракты с Министерством обороны РФ и идут служить на контрактной основе. Речи о мобилизации в России не ведется, добавил он.Песков отметил, что для оплаты этих контрактов предусмотрены существенные программы, это очень серьезные деньги и этих людей очень много. "Сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию. Сначала проходят курсы обучения, их готовят тщательно. Поэтому какой-либо потребности в том, чтобы говорить сейчас о мобилизации, нет", — заявил официальный представитель Кремля.Частичная мобилизация была объявлена в России осенью 2022 года. Тогда в Вооруженные Силы России призвали более 300 тысяч человек. После этого российские власти не раз заявляли, что в новой мобилизации нет необходимости.В начале июля заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что за первое полугодие контракты с Минобороны заключили около 190 тысяч человек, а среднесуточный темп набора составляет около тысячи человек в день.На тему мобилизации на Украине — в материале Зеленский анонсировал новый способ мобилизации молодежи на сайте Украина.ру.О том, чем ответит Россия в случае масштабного вторжения НАТО — в интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.

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