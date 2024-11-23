Сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на СВО — Песков
12:16 23.11.2024 (обновлено: 12:19 23.11.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Сотни россиян ежедневно подписывают контракты и идут на специальную военную операцию. Какой-либо потребности в том, чтобы говорить о мобилизации, сейчас нет. Об этом 23 ноября рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Песков сообщил, что россияне активно подписывают контракты с Министерством обороны РФ и идут служить на контрактной основе. Речи о мобилизации в России не ведется, добавил он.
"О мобилизации никакой речи не ведется. Вы знаете, что наши граждане очень активно подписывают контракты с министерством обороны, идут служить на контрактной основе", — заявил пресс-секретарь.
Песков отметил, что для оплаты этих контрактов предусмотрены существенные программы, это очень серьезные деньги и этих людей очень много.
"Сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию. Сначала проходят курсы обучения, их готовят тщательно. Поэтому какой-либо потребности в том, чтобы говорить сейчас о мобилизации, нет", — заявил официальный представитель Кремля.
Частичная мобилизация была объявлена в России осенью 2022 года. Тогда в Вооруженные Силы России призвали более 300 тысяч человек. После этого российские власти не раз заявляли, что в новой мобилизации нет необходимости.
В начале июля заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что за первое полугодие контракты с Минобороны заключили около 190 тысяч человек, а среднесуточный темп набора составляет около тысячи человек в день.
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