"Праздник непослушания" в Киеве, или рассказ про то, что до некоторых не доходит с первого раза - 23.11.2024 Украина.ру
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"Праздник непослушания" в Киеве, или рассказ про то, что до некоторых не доходит с первого раза
"Праздник непослушания" в Киеве, или рассказ про то, что до некоторых не доходит с первого раза - 23.11.2024 Украина.ру
"Праздник непослушания" в Киеве, или рассказ про то, что до некоторых не доходит с первого раза
Уверен, что у заметной части населения нашей страны, по крайней мере у тех, кто следит за новостями или интересуется политикой, за последние дни, нет-нет, да и проскакивали в голове строчки из замечательной "Пластилиновой вороны" авторства Эдуарда Успенского:
2024-11-23T18:43
2024-11-23T18:45
киев
днепропетровск
запад
эдуард успенский
владимир зеленский
джо байден
южмаш
верховная рада
мнения
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"А может, это дворник был.Он шел по сельской местностиК ближайшему орешникуЗа новою метлой".Как вы понимаете, все дело в упомянутом орешнике. Даже не так, - все дело в новой российской гиперзвуковой баллистической ракете средней дальности "Орешник". И в ударе нашей передовой разработкой по цехам "Южмаша" в Днепропетровске. Не буду пересказывать всю предысторию этой нашей акции-уведомления. Вы ее прекрасно и в самых разных вариантах уже слышали, читали, видели.Куда интереснее, по моему мнению, то, что будет дальше. И как вообще на нашу демонстрацию силы отреагировали те, кому эта демонстрация, собственно, и была адресована. Вообще, нужно отметить, что в плане работы с информационным пространством Евро-Атлантики и Украины все прошло как нельзя лучше. Все передовицы глобального Запада вышли с сообщениями о нашем ударе по Днепропетровску. Думаю, можно вполне уверенно утверждать, что западный и украинский обыватель проникся и во многом, как говорится, осознал. Необходимый фон для дальнейших политических маневров несомненно сформирован. Важно тут другое, а именно, как на явление миру "Орешника" отреагировали западный политический истеблишмент и киевский режим. О реакции на Западе, за прошедшие сутки, уже говорено и переговорено. В экспертном сообществе же сейчас сформулированы как минимум несколько позиций по вопросу. И, о мобилизации европейской "партии войны" в лице Франции и Британии, и, о странах выбравших лейтмотивом комментариев о событии идею о необходимости деэскалации, и о возможном консенсусе в США между уходящей администрацией Белого дома и будущей. Здесь не лишним будет напомнить, что разрешение на удары западными дальнобойными ракетами в глубь российской территории было, по-видимому, дано после встречи Байдена и Трампа 13 ноября этого года. Первые сообщения об этом решении появились в западной прессе 15 ноября, а уже 19-20 числа были нанесены удары ракетами ATACMS и Storm Shadow в Брянской и Курской областях. Совпадение? Не думаю. Так, что, наша ограниченная реакция на очередное их геополитическое хамство, как мне кажется, только раззадорит подонков.В этом смысле примечательный комментарий я получил из Киева от информированного человека в день, когда в ожидании нашего удара, в Незалежной, позакрывались западные посольства. На мой вопрос как там американцы в Киеве, трепещут в ожидании удара? Последовал ответ: "Нет, не трепещут, а очень на него надеются!". По-моему, достаточно показательно и информативно.Что до реакции украинского руководство, то, когда из Днепропетровска поступила информация о том, что удар был без БЧ, в киевских кабинетах случилось подлинное ликование. Наша сдержанность там была воспринята как наша слабость. Если объединить воедино всю инсайдерскую и публичную информацию поступившую из страны 404 после нашей демонстративной атаки, можно сказать так – киевский режим еще больше уверовал в собственные мантры о том, что, якобы, все наши угрозы применения силы, и все наши "красные линии" - это только блеф и шантаж, а значит можно сколько угодно продолжать провокации, и бесконечно повышать ставки. Подтверждением этому стала например вчерашняя жесткая критика со стороны Зеленского в адрес Верховной Рады, отменившей заседание в связи с угрозой нашей новой ракетной атаки, мол, что вы не работаете, угрозы-то, по настоящему, нет никакой. Да, к тому же, появился еще один прекрасный повод для попрошайничества на Западе, что Зеленский и Ко и поспешили сделать, выставив США требование предоставить системы ПВО якобы способные сбивать нашу новую ракету.В общем, выражаясь по простому, можно сказать, что до некоторых доходит очень долго, а когда дойдет будет слишком поздно для них, и для Украины как таковой. За жаждой наживы и остервенелого желания сохранить свою власть любой ценой, первые лица "95 квартала" давно утратили способность видеть реальность, и рефлексировать на человеческие слезы, горе и кровь. Бешеное животное уже не вылечить полумерами, его можно только пристрелить, избавив окружающих от его угрожающего существования.Ну а закончить я хотел бы с того, с чего начинал, с еще одних строчек Эдуарда Успенского, тоже, как мне кажется, очень актуальных сейчас:"Идею этой сказки,А может, и не сказки,Поймет не только взрослый,Но даже карапуз:Не стойте, и не прыгайте,Не пойте, не пляшитеТам, где идет строительство,Или подвешен груз".
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
киев
днепропетровск
запад
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Михаил Павлив
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Михаил Павлив
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киев, днепропетровск, запад, эдуард успенский, владимир зеленский, джо байден, южмаш, верховная рада, мнения
Киев, Днепропетровск, Запад, Эдуард Успенский, Владимир Зеленский, Джо Байден, Южмаш, Верховная Рада, Мнения

"Праздник непослушания" в Киеве, или рассказ про то, что до некоторых не доходит с первого раза

18:43 23.11.2024 (обновлено: 18:45 23.11.2024)
 
Дворник из Пластилиновой вороны
Дворник из Пластилиновой вороны
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Уверен, что у заметной части населения нашей страны, по крайней мере у тех, кто следит за новостями или интересуется политикой, за последние дни, нет-нет, да и проскакивали в голове строчки из замечательной "Пластилиновой вороны" авторства Эдуарда Успенского:
"А может, это дворник был.
Он шел по сельской местности
К ближайшему орешнику
За новою метлой".

Как вы понимаете, все дело в упомянутом орешнике. Даже не так, - все дело в новой российской гиперзвуковой баллистической ракете средней дальности "Орешник". И в ударе нашей передовой разработкой по цехам "Южмаша" в Днепропетровске. Не буду пересказывать всю предысторию этой нашей акции-уведомления. Вы ее прекрасно и в самых разных вариантах уже слышали, читали, видели.
Куда интереснее, по моему мнению, то, что будет дальше. И как вообще на нашу демонстрацию силы отреагировали те, кому эта демонстрация, собственно, и была адресована.
Вообще, нужно отметить, что в плане работы с информационным пространством Евро-Атлантики и Украины все прошло как нельзя лучше. Все передовицы глобального Запада вышли с сообщениями о нашем ударе по Днепропетровску.
Думаю, можно вполне уверенно утверждать, что западный и украинский обыватель проникся и во многом, как говорится, осознал. Необходимый фон для дальнейших политических маневров несомненно сформирован.
Важно тут другое, а именно, как на явление миру "Орешника" отреагировали западный политический истеблишмент и киевский режим. О реакции на Западе, за прошедшие сутки, уже говорено и переговорено. В экспертном сообществе же сейчас сформулированы как минимум несколько позиций по вопросу. И, о мобилизации европейской "партии войны" в лице Франции и Британии, и, о странах выбравших лейтмотивом комментариев о событии идею о необходимости деэскалации, и о возможном консенсусе в США между уходящей администрацией Белого дома и будущей.
Здесь не лишним будет напомнить, что разрешение на удары западными дальнобойными ракетами в глубь российской территории было, по-видимому, дано после встречи Байдена и Трампа 13 ноября этого года. Первые сообщения об этом решении появились в западной прессе 15 ноября, а уже 19-20 числа были нанесены удары ракетами ATACMS и Storm Shadow в Брянской и Курской областях. Совпадение? Не думаю. Так, что, наша ограниченная реакция на очередное их геополитическое хамство, как мне кажется, только раззадорит подонков.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
В этом смысле примечательный комментарий я получил из Киева от информированного человека в день, когда в ожидании нашего удара, в Незалежной, позакрывались западные посольства. На мой вопрос как там американцы в Киеве, трепещут в ожидании удара? Последовал ответ: "Нет, не трепещут, а очень на него надеются!". По-моему, достаточно показательно и информативно.
Что до реакции украинского руководство, то, когда из Днепропетровска поступила информация о том, что удар был без БЧ, в киевских кабинетах случилось подлинное ликование. Наша сдержанность там была воспринята как наша слабость.
Если объединить воедино всю инсайдерскую и публичную информацию поступившую из страны 404 после нашей демонстративной атаки, можно сказать так – киевский режим еще больше уверовал в собственные мантры о том, что, якобы, все наши угрозы применения силы, и все наши "красные линии" - это только блеф и шантаж, а значит можно сколько угодно продолжать провокации, и бесконечно повышать ставки.
Подтверждением этому стала например вчерашняя жесткая критика со стороны Зеленского в адрес Верховной Рады, отменившей заседание в связи с угрозой нашей новой ракетной атаки, мол, что вы не работаете, угрозы-то, по настоящему, нет никакой.
Да, к тому же, появился еще один прекрасный повод для попрошайничества на Западе, что Зеленский и Ко и поспешили сделать, выставив США требование предоставить системы ПВО якобы способные сбивать нашу новую ракету.
В общем, выражаясь по простому, можно сказать, что до некоторых доходит очень долго, а когда дойдет будет слишком поздно для них, и для Украины как таковой. За жаждой наживы и остервенелого желания сохранить свою власть любой ценой, первые лица "95 квартала" давно утратили способность видеть реальность, и рефлексировать на человеческие слезы, горе и кровь.
Бешеное животное уже не вылечить полумерами, его можно только пристрелить, избавив окружающих от его угрожающего существования.
Ну а закончить я хотел бы с того, с чего начинал, с еще одних строчек Эдуарда Успенского, тоже, как мне кажется, очень актуальных сейчас:
"Идею этой сказки,
А может, и не сказки,
Поймет не только взрослый,
Но даже карапуз:
Не стойте, и не прыгайте,
Не пойте, не пляшите
Там, где идет строительство,
Или подвешен груз".
 
КиевДнепропетровскЗападЭдуард УспенскийВладимир ЗеленскийДжо БайденЮжмашВерховная РадаМнения
 
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