Бойцы группировки "Север" поразили формирования 10 бригад ВСУ — Минобороны
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах 11 населенных пунктов Курской области. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
Вооруженные Силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, говорится в сводке Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое, Леонидовка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", — сообщили в пресс-службе военного ведомства.
В Минобороны также отметили, что российские военные поразили живая силу и технику противника близ населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачая Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловый, Николаевка, Никольский, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Локня, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты: "Marder" производства ФРГ и CV-90 шведского производства, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы" — сообщили в пресс-службе.
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