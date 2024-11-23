Бойцы группировки "Север" поразили формирования 10 бригад ВСУ — Минобороны - 23.11.2024 Украина.ру
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Бойцы группировки "Север" поразили формирования 10 бригад ВСУ — Минобороны
Бойцы группировки "Север" поразили формирования 10 бригад ВСУ — Минобороны - 23.11.2024 Украина.ру
Бойцы группировки "Север" поразили формирования 10 бригад ВСУ — Минобороны
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах 11 населенных пунктов Курской области. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2024-11-23T15:58
2024-11-23T15:58
новости
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курская область
вооруженные силы украины
север
вс рф
всу
наступление
бои
потери всу
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Вооруженные Силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, говорится в сводке Минобороны РФ.В Минобороны также отметили, что российские военные поразили живая силу и технику противника близ населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачая Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловый, Николаевка, Никольский, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Локня, Мирополье и Юнаковка в Сумской области."За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты: "Marder" производства ФРГ и CV-90 шведского производства, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы" — сообщили в пресс-службе.Также на эту тему: Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты О том, как решаются проблемы жителей оккупированных районов Курской области — в интервью Роман Алехин: Россия накрыла Мукачево и нашла черниговскую дырку, чтобы отрезать ВСУ пути к отступлению на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, север, вс рф, всу, наступление, бои, потери всу, освобождение, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, север, ВС РФ, ВСУ, наступление, бои, потери ВСУ, освобождение, детали, СВО, Спецоперация

Бойцы группировки "Север" поразили формирования 10 бригад ВСУ — Минобороны

15:58 23.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах 11 населенных пунктов Курской области. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
Вооруженные Силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, говорится в сводке Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое, Леонидовка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", — сообщили в пресс-службе военного ведомства.
В Минобороны также отметили, что российские военные поразили живая силу и технику противника близ населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачая Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловый, Николаевка, Никольский, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Локня, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты: "Marder" производства ФРГ и CV-90 шведского производства, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы" — сообщили в пресс-службе.
Также на эту тему: Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты
О том, как решаются проблемы жителей оккупированных районов Курской области — в интервью Роман Алехин: Россия накрыла Мукачево и нашла черниговскую дырку, чтобы отрезать ВСУ пути к отступлению на сайте Украина.ру.
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Вчера, 05:45
Эксперт рассказал, почему у ВСУ уже трещит Купянск, но они бросают "Челленджеры" в Курскую областьВосточная часть Купянска в обозримой перспективе будет освобождена. Но Украина продолжит до конца бодаться за плацдарм в Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
 
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