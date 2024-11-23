Бойцы группировки "Север" поразили формирования 10 бригад ВСУ — Минобороны

Эксперт рассказал, почему у ВСУ уже трещит Купянск, но они бросают "Челленджеры" в Курскую область

Восточная часть Купянска в обозримой перспективе будет освобождена. Но Украина продолжит до конца бодаться за плацдарм в Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов