Идет зачистка: Рогов сообщил, что ВС РФ выбили врага из села Берестки в ДНР - 23.11.2024 Украина.ру
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Идет зачистка: Рогов сообщил, что ВС РФ выбили врага из села Берестки в ДНР
Идет зачистка: Рогов сообщил, что ВС РФ выбили врага из села Берестки в ДНР - 23.11.2024 Украина.ру
Идет зачистка: Рогов сообщил, что ВС РФ выбили врага из села Берестки в ДНР
Российские войска выбили ВСУ из села Берестки, расположенного севернее Курахово на берегу Кураховского водохранилища. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2024-11-23T18:52
2024-11-23T19:28
новости
курахово
донецкая народная республика
владимир рогов
игорь кимаковский
вооруженные силы украины
наступление
вс рф
сво
днр
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Рогов сообщил, что за село Берестки, расположенное на берегу Кураховского водохранилища идут ожесточенные бои. По его словам, ВС РФ выбили ВСУ из населенного пункта и сейчас проводят зачистку местности.21 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live", что российские войска практически полностью зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища.Сообщается, что операцию по зачистке проводила группировка войск "Центр" ВС РФ, которая воюет в районе рек Соленая и Волчья и наступает в сторону Красноармейска (Покровск)."В Курахово идут интенсивные бои, под контролем наших войск около половины территории города. К югу от города до Успеновки остается около 3 км, со стороны Трудового наши бойцы прощупывают возможности для форсирования р. Сухие Ялы, чтобы начать штурм Успеновки. К северу от Курахово продвижение в Берестках, село практически под нашим контролем. Судя по всему, сдают позиции ВСУ и в Солнцевке. Ближайшая цель - Старые Терны", — сообщил военкор Евгений Лисицын.Украинский аналитический ресурс Deep State подтверждает продвижение российской армии. По его информации, ВС РФ на днях заняли Дальнее к югу от Курахово и продолжают движение. Кроме того, ресурс также сообщает об успехах российских сил в Торецке (Дзержинске), возле Золотой Нивы и Трудового (юг Донецкой области), Пустынки (южнее Красноармейска/Покровска).После Курахово боевые действия невольно передвинутся к границам Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов."Мы захлопнем Кураховский карман, а украинские генералы выведут оттуда войска. Не настолько они глупые люди. Вопрос лишь в том, всех ли они выведут", — отметил собеседник издания.О ситуации в зоне СВО — в материале Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241123/1059152262.html
курахово
донецкая народная республика
днр
дзержинск (торецк)
покровск/красноармейск
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Новости
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новости, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, игорь кимаковский, вооруженные силы украины, наступление, вс рф, сво, днр, дзержинск (торецк), покровск/красноармейск
Новости, Курахово, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Игорь Кимаковский, Вооруженные силы Украины, наступление, ВС РФ, СВО, ДНР, Дзержинск (Торецк), Покровск/Красноармейск

Идет зачистка: Рогов сообщил, что ВС РФ выбили врага из села Берестки в ДНР

18:52 23.11.2024 (обновлено: 19:28 23.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские войска выбили ВСУ из села Берестки, расположенного севернее Курахово на берегу Кураховского водохранилища. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Рогов сообщил, что за село Берестки, расположенное на берегу Кураховского водохранилища идут ожесточенные бои. По его словам, ВС РФ выбили ВСУ из населенного пункта и сейчас проводят зачистку местности.
"Наши войска выбили украинских боевиков из села Берестки севернее Курахово", - сказал Рогов.
21 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live", что российские войска практически полностью зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища.
Сообщается, что операцию по зачистке проводила группировка войск "Центр" ВС РФ, которая воюет в районе рек Соленая и Волчья и наступает в сторону Красноармейска (Покровск).
"В Курахово идут интенсивные бои, под контролем наших войск около половины территории города. К югу от города до Успеновки остается около 3 км, со стороны Трудового наши бойцы прощупывают возможности для форсирования р. Сухие Ялы, чтобы начать штурм Успеновки. К северу от Курахово продвижение в Берестках, село практически под нашим контролем. Судя по всему, сдают позиции ВСУ и в Солнцевке. Ближайшая цель - Старые Терны", — сообщил военкор Евгений Лисицын.
Украинский аналитический ресурс Deep State подтверждает продвижение российской армии. По его информации, ВС РФ на днях заняли Дальнее к югу от Курахово и продолжают движение. Кроме того, ресурс также сообщает об успехах российских сил в Торецке (Дзержинске), возле Золотой Нивы и Трудового (юг Донецкой области), Пустынки (южнее Красноармейска/Покровска).
После Курахово боевые действия невольно передвинутся к границам Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов.
"Мы захлопнем Кураховский карман, а украинские генералы выведут оттуда войска. Не настолько они глупые люди. Вопрос лишь в том, всех ли они выведут", — отметил собеседник издания.
О ситуации в зоне СВО — в материале Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет на сайте Украина.ру.
10:33
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НовостиКураховоДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговИгорь КимаковскийВооруженные силы УкраинынаступлениеВС РФСВОДНРДзержинск (Торецк)Покровск/Красноармейск
 
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