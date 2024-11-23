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ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска — Балицкий

ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска — Балицкий - 23.11.2024 Украина.ру

ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска — Балицкий

Украинская армия атаковала управляемой ракетой порт Бердянска. Об этом 23 ноября сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

2024-11-23T15:02

2024-11-23T15:02

2024-11-23T15:02

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Губернатор отметил, что ракетная атака не повлияла на работоспособность порта."Прошу жителей Бердянска сохранять спокойствие, работает ПВО, возможны повторные атаки. Нахожусь на связи с оперативными службами", — сообщил он.В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные американские ракеты для нанесения ударов по территории России.В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. На следующий день Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область. Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал об испытаниях новой ракетной системы "Орешник" в боевых условиях. Российский лидер подчеркнул, что это ответ на агрессивные действия НАТО в отношении РФ.Подробно том, может ли Запад отправить группировку войск на Украину и чем ответит Россия на возможную интервенцию НАТО — в интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.

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новости, бердянск, россия, сша, евгений балицкий, запорожская область, ракета, ракетный удар, атака, сво, спецоперация, всу, украина