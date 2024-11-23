ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска — Балицкий
Украинская армия атаковала управляемой ракетой порт Бердянска. Об этом 23 ноября сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
"Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилёта, погашены", — написал Балицкий на своей странице в "Телеграм".
Губернатор отметил, что ракетная атака не повлияла на работоспособность порта.
"Прошу жителей Бердянска сохранять спокойствие, работает ПВО, возможны повторные атаки. Нахожусь на связи с оперативными службами", — сообщил он.
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