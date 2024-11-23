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Страны НАТО напрямую воюют с Россией на стороне Украины — Медведев

Страны НАТО напрямую воюют с Россией на стороне Украины — Медведев - 23.11.2024 Украина.ру

Страны НАТО напрямую воюют с Россией на стороне Украины — Медведев

Государства, входящие в НАТО, напрямую воюют с Россией на стороне Украины. Они в полной мере включились в украинский конфликт. Об этом замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya

2024-11-23T13:04

2024-11-23T13:04

2024-11-23T13:06

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Если конфликт на Украине будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно ничего исключать, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт, сказал Медведев.Он подчеркнул, что страны НАТО должны понимать, что они воюют на стороне Украины. Причем воюют не только поставляя им оружие и предоставляя им финансовые средства, они воюют напрямую, потому что они дают цели на территории России и управляют действиями американских или европейских ракет, отметил Медведев.Медведев напомнил, что в своем обращении к жителям России, президент страны Владимир Путин проинформировал военнослужащих и российских граждан о том, что был нанесен удар гиперзвуковой баллистической ракетой по промышленным объектам на территории Украины. "Он (президент России Владимир Путин. — Ред.) закончил свое выступление следующими словами: ответ обязательно будет. Это касается и того, что произошло, и возможной дальнейшей эскалации. Об этом должны призадуматься абсолютно все, кто сегодня нагнетают военную истерию: прежде всего, в блоке НАТО, Соединенные Штаты, и ряд других государств", — сказал зампред Совбеза Российской Федерации.В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам вечером 21 ноября."Испытания "Орешника" проводится в ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России. Объекты поражений в ходе дальнейших наших испытаний будут выбираться в зависимости от угрозы РФ", – сказал Путин.Также по этой теме: Версия 3.0: "Кедр". В ГУР прокомментировали удар по "Южмашу".Об испытаниях и боевом применении новой ракетной системы "Орешник" – в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.

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новости, украина, белоруссия, россия, дмитрий медведев, владимир путин, нато, совбез, война, "орешник", оружие, сво, спецоперация