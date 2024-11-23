https://ukraina.ru/20241123/1059156871.html
Страны НАТО напрямую воюют с Россией на стороне Украины — Медведев
Страны НАТО напрямую воюют с Россией на стороне Украины — Медведев - 23.11.2024 Украина.ру
Страны НАТО напрямую воюют с Россией на стороне Украины — Медведев
Государства, входящие в НАТО, напрямую воюют с Россией на стороне Украины. Они в полной мере включились в украинский конфликт. Об этом замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya
2024-11-23T13:04
2024-11-23T13:04
2024-11-23T13:06
новости
украина
белоруссия
россия
дмитрий медведев
владимир путин
нато
совбез
война
"орешник"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/02/1058574302_0:7:3071:1734_1920x0_80_0_0_eaf80772554a9fd712b1924f5cbc0030.jpg.webp
Если конфликт на Украине будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно ничего исключать, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт, сказал Медведев.Он подчеркнул, что страны НАТО должны понимать, что они воюют на стороне Украины. Причем воюют не только поставляя им оружие и предоставляя им финансовые средства, они воюют напрямую, потому что они дают цели на территории России и управляют действиями американских или европейских ракет, отметил Медведев.Медведев напомнил, что в своем обращении к жителям России, президент страны Владимир Путин проинформировал военнослужащих и российских граждан о том, что был нанесен удар гиперзвуковой баллистической ракетой по промышленным объектам на территории Украины. "Он (президент России Владимир Путин. — Ред.) закончил свое выступление следующими словами: ответ обязательно будет. Это касается и того, что произошло, и возможной дальнейшей эскалации. Об этом должны призадуматься абсолютно все, кто сегодня нагнетают военную истерию: прежде всего, в блоке НАТО, Соединенные Штаты, и ряд других государств", — сказал зампред Совбеза Российской Федерации.В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам вечером 21 ноября."Испытания "Орешника" проводится в ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России. Объекты поражений в ходе дальнейших наших испытаний будут выбираться в зависимости от угрозы РФ", – сказал Путин.Также по этой теме: Версия 3.0: "Кедр". В ГУР прокомментировали удар по "Южмашу".Об испытаниях и боевом применении новой ракетной системы "Орешник" – в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241123/1059148441.html
украина
белоруссия
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/02/1058574302_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bdd55020fe77ca0e0c4ce4fd0e239917.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, белоруссия, россия, дмитрий медведев, владимир путин, нато, совбез, война, "орешник", оружие, сво, спецоперация
Новости, Украина, Белоруссия, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, НАТО, Совбез, война, "Орешник", оружие, СВО, Спецоперация
Страны НАТО напрямую воюют с Россией на стороне Украины — Медведев
13:04 23.11.2024 (обновлено: 13:06 23.11.2024)
Государства, входящие в НАТО, напрямую воюют с Россией на стороне Украины. Они в полной мере включились в украинский конфликт. Об этом замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya
Если конфликт на Украине будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно ничего исключать, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт, сказал Медведев.
Он подчеркнул, что страны НАТО должны понимать, что они воюют на стороне Украины. Причем воюют не только поставляя им оружие и предоставляя им финансовые средства, они воюют напрямую, потому что они дают цели на территории России и управляют действиями американских или европейских ракет, отметил Медведев.
"Они (страны НАТО. — Ред.) воюют с Российской Федерацией", — заявил зампред Совбеза в интервью телеканалу Al Arabiya.
Медведев напомнил, что в своем обращении к жителям России, президент страны Владимир Путин
проинформировал военнослужащих и российских граждан о том, что был нанесен удар гиперзвуковой баллистической ракетой по промышленным объектам на территории Украины.
"Он (президент России Владимир Путин. — Ред.) закончил свое выступление следующими словами: ответ обязательно будет. Это касается и того, что произошло, и возможной дальнейшей эскалации. Об этом должны призадуматься абсолютно все, кто сегодня нагнетают военную истерию: прежде всего, в блоке НАТО, Соединенные Штаты, и ряд других государств", — сказал зампред Совбеза Российской Федерации.
В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам вечером 21 ноября.
"Испытания "Орешника" проводится в ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России. Объекты поражений в ходе дальнейших наших испытаний будут выбираться в зависимости от угрозы РФ", – сказал Путин.