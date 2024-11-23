В Новой Каховке ВСУ обстреляли больницу и жилой дом — Сальдо - 23.11.2024 Украина.ру
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В Новой Каховке ВСУ обстреляли больницу и жилой дом — Сальдо
В Новой Каховке ВСУ обстреляли больницу и жилой дом — Сальдо - 23.11.2024 Украина.ру
В Новой Каховке ВСУ обстреляли больницу и жилой дом — Сальдо
ВСУ нанесли удар по гражданским объектам в Новой Каховке Херсонской области. Противник обстрелял больницу и многоквартирный жилой дом, поврежден газопровод. Об этом 23 ноября в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо
2024-11-23T16:38
2024-11-23T16:38
новости
новая каховка
бердянск
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы
снаряды
больница
газопровод
повреждения
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Украинская армия нанесла террористический удар по Новой Каховке, сообщил Сальдо. В результате повреждения получил газопровод низкого давления, из-за чего местные жители остались без газоснабжения. Аварийные бригады скоро приступят к ремонту, написал губернатор. Он добавил, что также обстрелам подверглись населенные пункты Голая Пристань, Алешки, Горностаевка, Каиры, Обрывки, Заводовка и Сергеевка. По ним в общей сложности противник выпустил 34 снаряда.23 ноября украинская армия атаковала управляемой ракетой порт Бердянска. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилёта, погашены", — написал губернатор на своей странице в "Телеграм".В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. На следующий день Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область.О ситуации в зоне СВО — в материале Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет на сайте Украина.ру
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новая каховка
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новости, новая каховка, бердянск, херсонская область, владимир сальдо, обстрелы, снаряды, больница, газопровод, повреждения, сво, спецоперация, всу
Новости, Новая Каховка, Бердянск, Херсонская область, Владимир Сальдо, обстрелы, снаряды, больница, газопровод, повреждения, СВО, Спецоперация, ВСУ

В Новой Каховке ВСУ обстреляли больницу и жилой дом — Сальдо

16:38 23.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново КаховскийНовая Каховка обстрел ВСУ
Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново Каховский
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ВСУ нанесли удар по гражданским объектам в Новой Каховке Херсонской области. Противник обстрелял больницу и многоквартирный жилой дом, поврежден газопровод. Об этом 23 ноября в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо
Украинская армия нанесла террористический удар по Новой Каховке, сообщил Сальдо. В результате повреждения получил газопровод низкого давления, из-за чего местные жители остались без газоснабжения. Аварийные бригады скоро приступят к ремонту, написал губернатор.
"В Каховке враг обстрелял местную больницу и многоквартирный жилой дом. В Каховской ЦРБ пострадал фасад здания и выбиты стёкла, а квартира местного жителя значительно повреждена", — уточнил Сальдо.
Он добавил, что также обстрелам подверглись населенные пункты Голая Пристань, Алешки, Горностаевка, Каиры, Обрывки, Заводовка и Сергеевка. По ним в общей сложности противник выпустил 34 снаряда.
23 ноября украинская армия атаковала управляемой ракетой порт Бердянска. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилёта, погашены", — написал губернатор на своей странице в "Телеграм".
В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. На следующий день Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область.
О ситуации в зоне СВО — в материале Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 23.11.2024
07:04
США настаивают на продолжении банкета. Чем их можно по-настоящему напугатьПока в России радуются ракетному удару по Днепропетровску и ждут "реакцию Запада", реакция прошла незамеченной – неприятная для нас, но вполне ожидаемая.
 
НовостиНовая КаховкаБердянскХерсонская областьВладимир СальдообстрелыснарядыбольницагазопроводповрежденияСВОСпецоперацияВСУ
 
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