США придумали, как расплатится Украина, зловещее назначение. Итоги 23 ноября на Украине - 23.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241123/1059158974.html
США придумали, как расплатится Украина, зловещее назначение. Итоги 23 ноября на Украине
США придумали, как расплатится Украина, зловещее назначение. Итоги 23 ноября на Украине - 23.11.2024 Украина.ру
США придумали, как расплатится Украина, зловещее назначение. Итоги 23 ноября на Украине
Немецкие СМИ сообщили о том, за счёт чего Украина покроет долги перед США. Спецпредставителем США по Украине планируют назначить Ричарда Греннела
2024-11-23T18:20
2024-11-23T18:20
эксклюзив
хроники
дональд трамп
линдси грэм
олег царев
россия
сша
украина
нато
bild
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/17/1059158852_0:276:1536:1140_1920x0_80_0_0_b817b3396c41ebb9fdb77ca0dcdb1e95.jpg.webp
Как сообщило 23 ноября издание Bild, избранного президента США Дональда Трампа могут интересовать редкоземельные металлы на Украине"Трампа могли бы волновать не столько геостратегические соображения, сколько просто деньги. В частности, минеральные ресурсы и редкоземельные элементы в раздираемой войной стране, общая стоимость которых оценивается в $7 трлн", - сообщило издание.Газета процитировала сенатора Линдси Грэма, которого назвала "доверенным лицом Трампа"."Эта война — из-за денег. Никто не хочет об этом говорить", - заявил тот в комментарии Fox News.Он назвал Украину "самой богатой страной в Европе", пообещав, что Трамп проведёт переговоры о мирном соглашении, выгодном как для Украины, так и для США."Мы вернём наши деньги и обогатимся редкоземельными металлами. И Украина тоже выиграет", - заявил Грм.По его словам, это — "хорошие аргументы" в пользу противостояния с Россией.Ранее, в августе, Грэм в совместном заявлении с сенатором Ричардом Блюменталем заявлял, что Украина готова заключить с США масштабное соглашение по редкоземельным элементам и минералам.В заявлении по итогам их визита на Украину указывалось, что Владимир Зеленский "был взволнован и полон решимости достичь стратегического соглашения с США относительно принадлежащих Украине редкоземельных минералов стоимостью более $1 трлн".Более того, Зеленский выразил готовность создать двустороннюю рабочую группу для реализации идеи.Тогда сенаторы отметили, что расширение экономического сотрудничества с Киевом "сделает Америку сильнее и ускорит восстановление экономики Украины".Грэм и Блюменталь особо подчеркнул, что Украина богата литием, титаном и другими редкоземельными минералами, которые необходимы американской экономике."Соглашение с Украиной в этой области сделало бы США менее зависимыми от иностранных соперников. Сейчас самое время сформировать стратегическое партнерство с Украиной, которое может принести огромную экономическую выгоду Соединённым Штатам и привести к стабильности в Европе", - указывалось в заявлении.Однако лишение редкоземельных металлов — не одна плохая новость для Украины.Грядущее назначениеАгентство Reuters сообщило, что Трамп планирует назначить спецпредставителем по Украине бывшего американского посла в Германии Ричарда Гренелла, который ранее присутствовал на встрече Трампа с Зеленским."Ранее он считался основным кандидатом в госсекретари, но предпочтение было отдано мейнстримному Рубио. Впрочем, Гренелл до того, как стать трампистом достаточно побывал в мейнстриме. Все правление Буша-младшего он в ранге советника-посланника возглавлял службу публичной дипломатии представительства США в ООН. При Трампе же был послом в Германии, и.о. директора службы национальной разведки и спецпредставителем по переговорам Сербии и Косово. В последней должности он работал небезуспешно, получив награды обеих сторон конфликта", - описал личность Гренелла бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Он отметил, что в отличие от ранее озвученной кандидатуры на пост спецпосланника по Украине, которую называли креатурой близкого к Трампу Бориса Эпштейна, Гренелл "и профессиональный дипломат и активен в соцсетях, поэтому можно найти много его высказываний связанных с конфликтом России и Украины"."И, как и у почти всех номинантов Трампа, они в целом производят одновременно и обнадеживающее, и настораживающее впечатление", - подчеркнул Царёв.Так, с одной стороны Гренелл жёстко критиковал решение нынешней американской администрации предоставить Украине разрешение на удар дальнобойными ракетами по России.Кроме того, Гренелл заявлял, что Украина не должна быть принято в НАТО в ближайшее время. При этом он подчёркивал, что высказывает личную точку зрения, и не говорил с Трампом о членстве Украины в НАТО.В то же время, Гренелл выступал за Минские соглашения как образец будущего договора между Украиной и Россией."Если посмотреть на Минск или Минск-2, то там есть некоторые хорошие элементы, но они, очевидно, не оправдали ожиданий, потому что русские подписались но, очевидно, не были так уж серьёзны в отношении своих обязательств, поэтому вам придется иметь механизм принуждения…. Но я думаю, что в Минске была в своем роде хорошая концепция, на которой мы должны основываться, а именно территориальная целостность с автономными зонами, автономными регионами", - заявлял Гренелл.По словам Царёва, именно такая интерпретация Минских соглашений и привела к нынешнему положению дел."То есть Гренелл предлагает не просто вернуться к Минскими соглашениям, но к их традиционной западной интерпретации, как документа, который должна выполнять Россия, которая, напомню, была не субъектом, а гарантом этих соглашений. Именно такая интерпретация этих договоренностей Западом и привела к войне, и кандидат в посредники предлагает наступить на те же грабли. Кроме того, его взгляд на урегулирование нельзя рассматривать в отрыве от всего геополитического видения. А Гренелл, работая у Трампа, неоднократно упрекал Европу в том, что она хочет быть под американским военным зонтиком, но не тратит на военные нужды и 2% ВВП, а заодно и реализует "Северный Поток". То есть упрекал за недостаточную активность в холодной войне. Думаю, вполне в логике этого видения и вступление Киева в НАТО, которое он предлагает не отменить, а лишь отложить", - подчеркнул Царёв.На Украине также прокомментировали назначение Гренелла."Напомним, кто он такой: 1. Гренелл выступает против приема Украины в НАТО, "и эту позицию он разделяет со многими союзниками Трампа"; 2. Гренелл выступает за мирное соглашение по Украине, которое "сохранит территорию страны, но позволит создать автономные зоны", которые "могут означать многое для многих людей"; 3. Гернелла считают опытным дипломатом, но: 4. Когда Гренелл был послом США в Германии, то рассылал немецким компаниям письма с угрозами санкций за участие в строительстве "Северного потока — 2"; 5. 30 "американских и немецких дипломатов, членов кабинета министров, законодателей, высокопоставленных чиновников, лоббистов и экспертов аналитических центров" описывали Der Spiegel Гренелла как тщеславного, самовлюблённого человека, который ведёт себя агрессивно и с трудом переносит критику, а также утверждали, что Гренелл мало знал "о Германии и Европе, что он игнорирует большинство досье, которые для него готовят коллеги в посольстве, и что его знания по теме поверхностны"; 6. Когда Гернелл был спецпосланником по признанию Сербией Косово во время первого срока Трампа, миссия полностью провалилась; 7. При Трампе Гренелл занимал пост исполняющего обязанности директора национальной разведки; 8. Гренелл сыграл ключевую дипломатическую роль в планировании ареста Джулиана Ассанжа", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Кроме того, канал вспомнил, что Гренелл — гей, который в 2018 году на приём к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру привёл своего партнёра Мэтта Лэши.Канал назвал Гнерелла "противоречивым персонажем, от которого не ясно, чего ожидать: то ли мира, то ли истраченных шансов".О происходящем на Украине - в статье Дмитрия Ковалевича "Призывают украинцев умереть и оценивают дальнобойные ракеты. Что говорят украинские военные о фронте".
https://ukraina.ru/20241123/1059156487.html
https://ukraina.ru/20241123/1059151791.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/17/1059158852_0:132:1536:1284_1920x0_80_0_0_2e26a16a9636a7afd836e85796723f05.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, линдси грэм, олег царев, россия, сша, украина, нато, bild, fox news, северный поток-2, северный поток
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Олег Царев, Россия, США, Украина, НАТО, Bild, Fox News, Северный поток-2, Северный поток

США придумали, как расплатится Украина, зловещее назначение. Итоги 23 ноября на Украине

18:20 23.11.2024
 
© X / Richard GrenellРичард Гренелл
Ричард Гренелл - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© X / Richard Grenell
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Немецкие СМИ сообщили о том, за счёт чего Украина покроет долги перед США. Спецпредставителем США по Украине планируют назначить Ричарда Греннела
Как сообщило 23 ноября издание Bild, избранного президента США Дональда Трампа могут интересовать редкоземельные металлы на Украине
"Трампа могли бы волновать не столько геостратегические соображения, сколько просто деньги. В частности, минеральные ресурсы и редкоземельные элементы в раздираемой войной стране, общая стоимость которых оценивается в $7 трлн", - сообщило издание.
Газета процитировала сенатора Линдси Грэма, которого назвала "доверенным лицом Трампа".
"Эта война — из-за денег. Никто не хочет об этом говорить", - заявил тот в комментарии Fox News.
Он назвал Украину "самой богатой страной в Европе", пообещав, что Трамп проведёт переговоры о мирном соглашении, выгодном как для Украины, так и для США.
"Мы вернём наши деньги и обогатимся редкоземельными металлами. И Украина тоже выиграет", - заявил Грм.
По его словам, это — "хорошие аргументы" в пользу противостояния с Россией.
Ранее, в августе, Грэм в совместном заявлении с сенатором Ричардом Блюменталем заявлял, что Украина готова заключить с США масштабное соглашение по редкоземельным элементам и минералам.
В заявлении по итогам их визита на Украину указывалось, что Владимир Зеленский "был взволнован и полон решимости достичь стратегического соглашения с США относительно принадлежащих Украине редкоземельных минералов стоимостью более $1 трлн".
Более того, Зеленский выразил готовность создать двустороннюю рабочую группу для реализации идеи.
Тогда сенаторы отметили, что расширение экономического сотрудничества с Киевом "сделает Америку сильнее и ускорит восстановление экономики Украины".
Грэм и Блюменталь особо подчеркнул, что Украина богата литием, титаном и другими редкоземельными минералами, которые необходимы американской экономике.
"Соглашение с Украиной в этой области сделало бы США менее зависимыми от иностранных соперников. Сейчас самое время сформировать стратегическое партнерство с Украиной, которое может принести огромную экономическую выгоду Соединённым Штатам и привести к стабильности в Европе", - указывалось в заявлении.
Однако лишение редкоземельных металлов — не одна плохая новость для Украины.
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
13:02
Концлагеря СБУ, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 ноябряУкраинские депутаты заявили о существовании концлагерей Службы безопасности Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Грядущее назначение
Агентство Reuters сообщило, что Трамп планирует назначить спецпредставителем по Украине бывшего американского посла в Германии Ричарда Гренелла, который ранее присутствовал на встрече Трампа с Зеленским.
"Ранее он считался основным кандидатом в госсекретари, но предпочтение было отдано мейнстримному Рубио. Впрочем, Гренелл до того, как стать трампистом достаточно побывал в мейнстриме. Все правление Буша-младшего он в ранге советника-посланника возглавлял службу публичной дипломатии представительства США в ООН. При Трампе же был послом в Германии, и.о. директора службы национальной разведки и спецпредставителем по переговорам Сербии и Косово. В последней должности он работал небезуспешно, получив награды обеих сторон конфликта", - описал личность Гренелла бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
Он отметил, что в отличие от ранее озвученной кандидатуры на пост спецпосланника по Украине, которую называли креатурой близкого к Трампу Бориса Эпштейна, Гренелл "и профессиональный дипломат и активен в соцсетях, поэтому можно найти много его высказываний связанных с конфликтом России и Украины".
"И, как и у почти всех номинантов Трампа, они в целом производят одновременно и обнадеживающее, и настораживающее впечатление", - подчеркнул Царёв.
Так, с одной стороны Гренелл жёстко критиковал решение нынешней американской администрации предоставить Украине разрешение на удар дальнобойными ракетами по России.
Кроме того, Гренелл заявлял, что Украина не должна быть принято в НАТО в ближайшее время. При этом он подчёркивал, что высказывает личную точку зрения, и не говорил с Трампом о членстве Украины в НАТО.
В то же время, Гренелл выступал за Минские соглашения как образец будущего договора между Украиной и Россией.
"Если посмотреть на Минск или Минск-2, то там есть некоторые хорошие элементы, но они, очевидно, не оправдали ожиданий, потому что русские подписались но, очевидно, не были так уж серьёзны в отношении своих обязательств, поэтому вам придется иметь механизм принуждения…. Но я думаю, что в Минске была в своем роде хорошая концепция, на которой мы должны основываться, а именно территориальная целостность с автономными зонами, автономными регионами", - заявлял Гренелл.
09:21
Запас "Орешника" и негодование Зеленского. Главное на Украине на утро 23 ноябряПрезидент России Владимир Путин провёл совещание с руководством Минобороны РФ, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем. Владимир Зеленский раскритиковал народных депутатов за принятое им же решение
По словам Царёва, именно такая интерпретация Минских соглашений и привела к нынешнему положению дел.
"То есть Гренелл предлагает не просто вернуться к Минскими соглашениям, но к их традиционной западной интерпретации, как документа, который должна выполнять Россия, которая, напомню, была не субъектом, а гарантом этих соглашений. Именно такая интерпретация этих договоренностей Западом и привела к войне, и кандидат в посредники предлагает наступить на те же грабли. Кроме того, его взгляд на урегулирование нельзя рассматривать в отрыве от всего геополитического видения. А Гренелл, работая у Трампа, неоднократно упрекал Европу в том, что она хочет быть под американским военным зонтиком, но не тратит на военные нужды и 2% ВВП, а заодно и реализует "Северный Поток". То есть упрекал за недостаточную активность в холодной войне. Думаю, вполне в логике этого видения и вступление Киева в НАТО, которое он предлагает не отменить, а лишь отложить", - подчеркнул Царёв.
На Украине также прокомментировали назначение Гренелла.
"Напомним, кто он такой: 1. Гренелл выступает против приема Украины в НАТО, "и эту позицию он разделяет со многими союзниками Трампа"; 2. Гренелл выступает за мирное соглашение по Украине, которое "сохранит территорию страны, но позволит создать автономные зоны", которые "могут означать многое для многих людей"; 3. Гернелла считают опытным дипломатом, но: 4. Когда Гренелл был послом США в Германии, то рассылал немецким компаниям письма с угрозами санкций за участие в строительстве "Северного потока — 2"; 5. 30 "американских и немецких дипломатов, членов кабинета министров, законодателей, высокопоставленных чиновников, лоббистов и экспертов аналитических центров" описывали Der Spiegel Гренелла как тщеславного, самовлюблённого человека, который ведёт себя агрессивно и с трудом переносит критику, а также утверждали, что Гренелл мало знал "о Германии и Европе, что он игнорирует большинство досье, которые для него готовят коллеги в посольстве, и что его знания по теме поверхностны"; 6. Когда Гернелл был спецпосланником по признанию Сербией Косово во время первого срока Трампа, миссия полностью провалилась; 7. При Трампе Гренелл занимал пост исполняющего обязанности директора национальной разведки; 8. Гренелл сыграл ключевую дипломатическую роль в планировании ареста Джулиана Ассанжа", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
Кроме того, канал вспомнил, что Гренелл — гей, который в 2018 году на приём к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру привёл своего партнёра Мэтта Лэши.
Канал назвал Гнерелла "противоречивым персонажем, от которого не ясно, чего ожидать: то ли мира, то ли истраченных шансов".
О происходящем на Украине - в статье Дмитрия Ковалевича "Призывают украинцев умереть и оценивают дальнобойные ракеты. Что говорят украинские военные о фронте".
 
ЭксклюзивХроникиДональд ТрампЛиндси ГрэмОлег ЦаревРоссияСШАУкраинаНАТОBildFox NewsСеверный поток-2Северный поток
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52"Идет зачистка": Рогов сообщил, что ВС РФ выбили ВСУ из села Берестки в ДНР
18:43"Праздник непослушания" в Киеве, или рассказ про то, что до некоторых не доходит с первого раза
18:20США придумали, как расплатится Украина, зловещее назначение. Итоги 23 ноября на Украине
18:09Рогов: СБУ оцепила территорию и засекретила данные об ударе "Орешником" по заводу в Днепропетровске
17:30Танк "Леопард" в упор расстрелял частный дом в ДНР, в подвале находились люди — видео
16:46Поможет ли Зеленскому мобилизация женщин? Ищенко объяснил, что ждёт ВСУ уже в ближайшие месяцы
16:38В Новой Каховке ВСУ обстреляли больницу и жилой дом — Сальдо
16:00Голодомор и рождение нации
15:58Бойцы группировки "Север" поразили формирования 10 бригад ВСУ — Минобороны
15:02ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска — Балицкий
14:26"Ну и клоун!" В Раде рассказали, как Зеленский обманул украинцев на фоне удара "Орешника"
13:04Страны НАТО напрямую воюют с Россией на стороне Украины — Медведев
13:02Концлагеря СБУ, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 ноября
12:16Сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на СВО — Песков
11:49Дадут ли Киеву ядерное оружие, где ошиблись США и какие последствия может иметь "Орешник" - Гаспарян
11:36Ракетная система "Орешник" способна поражать цели на всей территории Европы – Каракаев
11:21"Путин производит фурор". "Так кто же от Украины подпишет капитуляцию? "Орешник" и реакция на него
10:56С каждым днем Вооруженные Силы России накапливают боевой опыт и наступательный потенциал – Путин
10:33"Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара
10:19Путин: испытания новейшей ракетной системы "Орешник" прошли успешно
Лента новостейМолния