https://ukraina.ru/20241123/1059158974.html

США придумали, как расплатится Украина, зловещее назначение. Итоги 23 ноября на Украине

США придумали, как расплатится Украина, зловещее назначение. Итоги 23 ноября на Украине - 23.11.2024 Украина.ру

США придумали, как расплатится Украина, зловещее назначение. Итоги 23 ноября на Украине

Немецкие СМИ сообщили о том, за счёт чего Украина покроет долги перед США. Спецпредставителем США по Украине планируют назначить Ричарда Греннела

2024-11-23T18:20

2024-11-23T18:20

2024-11-23T18:20

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Как сообщило 23 ноября издание Bild, избранного президента США Дональда Трампа могут интересовать редкоземельные металлы на Украине"Трампа могли бы волновать не столько геостратегические соображения, сколько просто деньги. В частности, минеральные ресурсы и редкоземельные элементы в раздираемой войной стране, общая стоимость которых оценивается в $7 трлн", - сообщило издание.Газета процитировала сенатора Линдси Грэма, которого назвала "доверенным лицом Трампа"."Эта война — из-за денег. Никто не хочет об этом говорить", - заявил тот в комментарии Fox News.Он назвал Украину "самой богатой страной в Европе", пообещав, что Трамп проведёт переговоры о мирном соглашении, выгодном как для Украины, так и для США."Мы вернём наши деньги и обогатимся редкоземельными металлами. И Украина тоже выиграет", - заявил Грм.По его словам, это — "хорошие аргументы" в пользу противостояния с Россией.Ранее, в августе, Грэм в совместном заявлении с сенатором Ричардом Блюменталем заявлял, что Украина готова заключить с США масштабное соглашение по редкоземельным элементам и минералам.В заявлении по итогам их визита на Украину указывалось, что Владимир Зеленский "был взволнован и полон решимости достичь стратегического соглашения с США относительно принадлежащих Украине редкоземельных минералов стоимостью более $1 трлн".Более того, Зеленский выразил готовность создать двустороннюю рабочую группу для реализации идеи.Тогда сенаторы отметили, что расширение экономического сотрудничества с Киевом "сделает Америку сильнее и ускорит восстановление экономики Украины".Грэм и Блюменталь особо подчеркнул, что Украина богата литием, титаном и другими редкоземельными минералами, которые необходимы американской экономике."Соглашение с Украиной в этой области сделало бы США менее зависимыми от иностранных соперников. Сейчас самое время сформировать стратегическое партнерство с Украиной, которое может принести огромную экономическую выгоду Соединённым Штатам и привести к стабильности в Европе", - указывалось в заявлении.Однако лишение редкоземельных металлов — не одна плохая новость для Украины.Грядущее назначениеАгентство Reuters сообщило, что Трамп планирует назначить спецпредставителем по Украине бывшего американского посла в Германии Ричарда Гренелла, который ранее присутствовал на встрече Трампа с Зеленским."Ранее он считался основным кандидатом в госсекретари, но предпочтение было отдано мейнстримному Рубио. Впрочем, Гренелл до того, как стать трампистом достаточно побывал в мейнстриме. Все правление Буша-младшего он в ранге советника-посланника возглавлял службу публичной дипломатии представительства США в ООН. При Трампе же был послом в Германии, и.о. директора службы национальной разведки и спецпредставителем по переговорам Сербии и Косово. В последней должности он работал небезуспешно, получив награды обеих сторон конфликта", - описал личность Гренелла бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Он отметил, что в отличие от ранее озвученной кандидатуры на пост спецпосланника по Украине, которую называли креатурой близкого к Трампу Бориса Эпштейна, Гренелл "и профессиональный дипломат и активен в соцсетях, поэтому можно найти много его высказываний связанных с конфликтом России и Украины"."И, как и у почти всех номинантов Трампа, они в целом производят одновременно и обнадеживающее, и настораживающее впечатление", - подчеркнул Царёв.Так, с одной стороны Гренелл жёстко критиковал решение нынешней американской администрации предоставить Украине разрешение на удар дальнобойными ракетами по России.Кроме того, Гренелл заявлял, что Украина не должна быть принято в НАТО в ближайшее время. При этом он подчёркивал, что высказывает личную точку зрения, и не говорил с Трампом о членстве Украины в НАТО.В то же время, Гренелл выступал за Минские соглашения как образец будущего договора между Украиной и Россией."Если посмотреть на Минск или Минск-2, то там есть некоторые хорошие элементы, но они, очевидно, не оправдали ожиданий, потому что русские подписались но, очевидно, не были так уж серьёзны в отношении своих обязательств, поэтому вам придется иметь механизм принуждения…. Но я думаю, что в Минске была в своем роде хорошая концепция, на которой мы должны основываться, а именно территориальная целостность с автономными зонами, автономными регионами", - заявлял Гренелл.По словам Царёва, именно такая интерпретация Минских соглашений и привела к нынешнему положению дел."То есть Гренелл предлагает не просто вернуться к Минскими соглашениям, но к их традиционной западной интерпретации, как документа, который должна выполнять Россия, которая, напомню, была не субъектом, а гарантом этих соглашений. Именно такая интерпретация этих договоренностей Западом и привела к войне, и кандидат в посредники предлагает наступить на те же грабли. Кроме того, его взгляд на урегулирование нельзя рассматривать в отрыве от всего геополитического видения. А Гренелл, работая у Трампа, неоднократно упрекал Европу в том, что она хочет быть под американским военным зонтиком, но не тратит на военные нужды и 2% ВВП, а заодно и реализует "Северный Поток". То есть упрекал за недостаточную активность в холодной войне. Думаю, вполне в логике этого видения и вступление Киева в НАТО, которое он предлагает не отменить, а лишь отложить", - подчеркнул Царёв.На Украине также прокомментировали назначение Гренелла."Напомним, кто он такой: 1. Гренелл выступает против приема Украины в НАТО, "и эту позицию он разделяет со многими союзниками Трампа"; 2. Гренелл выступает за мирное соглашение по Украине, которое "сохранит территорию страны, но позволит создать автономные зоны", которые "могут означать многое для многих людей"; 3. Гернелла считают опытным дипломатом, но: 4. Когда Гренелл был послом США в Германии, то рассылал немецким компаниям письма с угрозами санкций за участие в строительстве "Северного потока — 2"; 5. 30 "американских и немецких дипломатов, членов кабинета министров, законодателей, высокопоставленных чиновников, лоббистов и экспертов аналитических центров" описывали Der Spiegel Гренелла как тщеславного, самовлюблённого человека, который ведёт себя агрессивно и с трудом переносит критику, а также утверждали, что Гренелл мало знал "о Германии и Европе, что он игнорирует большинство досье, которые для него готовят коллеги в посольстве, и что его знания по теме поверхностны"; 6. Когда Гернелл был спецпосланником по признанию Сербией Косово во время первого срока Трампа, миссия полностью провалилась; 7. При Трампе Гренелл занимал пост исполняющего обязанности директора национальной разведки; 8. Гренелл сыграл ключевую дипломатическую роль в планировании ареста Джулиана Ассанжа", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Кроме того, канал вспомнил, что Гренелл — гей, который в 2018 году на приём к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру привёл своего партнёра Мэтта Лэши.Канал назвал Гнерелла "противоречивым персонажем, от которого не ясно, чего ожидать: то ли мира, то ли истраченных шансов".О происходящем на Украине - в статье Дмитрия Ковалевича "Призывают украинцев умереть и оценивают дальнобойные ракеты. Что говорят украинские военные о фронте".

https://ukraina.ru/20241123/1059156487.html

https://ukraina.ru/20241123/1059151791.html

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Егор Леев

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