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Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов и живой силы ВСУ в Черниговской области

Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов и живой силы ВСУ в Черниговской области - 23.11.2024 Украина.ру

Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов и живой силы ВСУ в Черниговской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении живой силы и нескольких опорных пунктов ВСУ в окрестностях села Леоновка Черниговской области Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале

2024-11-23T19:17

2024-11-23T19:17

2024-11-23T19:17

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В одном из районов лесопосадки населенного пункта Леоновка Черниговской области БПЛА-разведчиками была обнаружена локация ВСУ, сообщил Кадыров. Он отметил, что противник оборудовал там несколько опорных пунктов и, по всей видимости, "планировал засесть в этой местности надолго".Он уточнил, что данная территория является зоной ответственности 349 мотострелкового полка (мсп) "Ахмат-Россия" ВС РФ под командованием Заурбека Элимханова.23 ноября в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах 11 населенных пунктов Курской области.Вооруженные Силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, говорится в сводке Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты: "Marder" производства ФРГ и CV-90 шведского производства, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы" — сообщили в пресс-службе военного ведомства.Также на эту тему: Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты

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