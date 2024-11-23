Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов и живой силы ВСУ в Черниговской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении живой силы и нескольких опорных пунктов ВСУ в окрестностях села Леоновка Черниговской области Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале
В одном из районов лесопосадки населенного пункта Леоновка Черниговской области БПЛА-разведчиками была обнаружена локация ВСУ, сообщил Кадыров. Он отметил, что противник оборудовал там несколько опорных пунктов и, по всей видимости, "планировал засесть в этой местности надолго".
"После выявления и обработки полученной информации было решено привлечь для уничтожения позиций врага беспилотную авиацию. Слаженными действиями разведроты и взвода БПЛА опорники были превращены в бесполезную кучу, как и пытавшуюся найти другое укрытие живую силу противника", — подчеркнул Кадыров.
Он уточнил, что данная территория является зоной ответственности 349 мотострелкового полка (мсп) "Ахмат-Россия" ВС РФ под командованием Заурбека Элимханова.
23 ноября в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах 11 населенных пунктов Курской области.
Вооруженные Силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, говорится в сводке Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты: "Marder" производства ФРГ и CV-90 шведского производства, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы" — сообщили в пресс-службе военного ведомства.