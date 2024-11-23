Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов и живой силы ВСУ в Черниговской области - 23.11.2024 Украина.ру
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Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов и живой силы ВСУ в Черниговской области
Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов и живой силы ВСУ в Черниговской области - 23.11.2024 Украина.ру
Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов и живой силы ВСУ в Черниговской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении живой силы и нескольких опорных пунктов ВСУ в окрестностях села Леоновка Черниговской области Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале
2024-11-23T19:17
2024-11-23T19:17
новости
россия
черниговская область
курская область
рамзан кадыров
минобороны
всу
"ахмат"
наступление
бпла
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В одном из районов лесопосадки населенного пункта Леоновка Черниговской области БПЛА-разведчиками была обнаружена локация ВСУ, сообщил Кадыров. Он отметил, что противник оборудовал там несколько опорных пунктов и, по всей видимости, "планировал засесть в этой местности надолго".Он уточнил, что данная территория является зоной ответственности 349 мотострелкового полка (мсп) "Ахмат-Россия" ВС РФ под командованием Заурбека Элимханова.23 ноября в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах 11 населенных пунктов Курской области.Вооруженные Силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, говорится в сводке Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты: "Marder" производства ФРГ и CV-90 шведского производства, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы" — сообщили в пресс-службе военного ведомства.Также на эту тему: Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты
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новости, россия, черниговская область, курская область, рамзан кадыров, минобороны, всу, "ахмат", наступление, бпла, беспилотники, разведка, военная техника, север
Новости, Россия, Черниговская область, Курская область, Рамзан Кадыров, Минобороны, ВСУ, "Ахмат", наступление, БПЛА, беспилотники, разведка, военная техника, север

Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов и живой силы ВСУ в Черниговской области

19:17 23.11.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении живой силы и нескольких опорных пунктов ВСУ в окрестностях села Леоновка Черниговской области Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале
В одном из районов лесопосадки населенного пункта Леоновка Черниговской области БПЛА-разведчиками была обнаружена локация ВСУ, сообщил Кадыров. Он отметил, что противник оборудовал там несколько опорных пунктов и, по всей видимости, "планировал засесть в этой местности надолго".
"После выявления и обработки полученной информации было решено привлечь для уничтожения позиций врага беспилотную авиацию. Слаженными действиями разведроты и взвода БПЛА опорники были превращены в бесполезную кучу, как и пытавшуюся найти другое укрытие живую силу противника", — подчеркнул Кадыров.
Он уточнил, что данная территория является зоной ответственности 349 мотострелкового полка (мсп) "Ахмат-Россия" ВС РФ под командованием Заурбека Элимханова.
23 ноября в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах 11 населенных пунктов Курской области.
Вооруженные Силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, говорится в сводке Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты: "Marder" производства ФРГ и CV-90 шведского производства, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы" — сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Также на эту тему: Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты
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