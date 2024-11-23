https://ukraina.ru/20241123/1059152262.html

"Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара

"Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара - 23.11.2024 Украина.ру

"Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара

Удар по Украине баллистической ракетой "Орешник" вызвал противоречивые реакции в мире - кого-то напугал, а кто-то посчитал, что это всего лишь - демонстрация намерений, но не сами намерения. О том, чем все это на самом деле является - рассуждают эксперты

2024-11-23T10:33

2024-11-23T10:33

2024-11-23T10:33

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Владимир Путин в своем обращении еще раз подчеркнул приоритеты и возможности России. "Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьёзно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты",- заявил Владимир Путин в обращении 21 ноября.В международном сообществе последовала быстрая реакция на выступление Путина. Лидер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада должны очень серьёзно отнестись к заявлениям российского президента и действовать исходя из здравого смысла. Президент Сербии Александр Вучич предостерег: "Если кто-то думает, что по территории России можно стрелять чем угодно, используя логистику западных стран, западное оружие, и что это останется без ответа, и что Путин не будет использовать все инструменты и средства, которые он посчитает необходимыми, вы или его не знаете или вы ненормальный".А сербский лидер тем временем занялся подготовкой убежищ и запасов энергоресурсов и продовольствия. ООН призвала Россию и Украину к срочным шагам для предотвращения эскалации. Что дальше? Размышляли эксперты в своих соцсетях.Украинский экономист Алексей КущМожно уже моделировать к чему приведет нынешняя эскалация, если принять за основу мою версию, описанную недавно, в рамках которой, Байден "подает", а Трампу это в следующем году "принимать". Все идет к тому, что следующим соглашением, которое Трамп и Путин могут подписать, будет касаться контроля за распространением гиперзвукового балистического оружия. Так как в этом заинтересован, прежде всего, Израиль (такое оружие может попасть в руки хуситов и/или иранцев). А я уже писал, что это США прикованы к меркаве Израиля - геополитической колеснице Тель-Авива, а не наоборот. Кроме того, в нераспространении "гиперзвука" заинтересованы Южная Корея и Япония, так как такое оружие может оказаться в КНДР. А это угроза для интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе. Следует учесть, что США доминирует на Ближнем Востоке и в Тихом океане за счет своего флота и, прежде всего, авианосцев. А они весьма уязвимы при применении гиперзвука. Конечно, Иран и КНДР и сами смогут создать некие аналоги, но с РФ они это сделают намного быстрее. А хуситы так и вовсе могут стать лишь прокси посредниками в применении такого оружия. Договор об ограничении гиперзвукового наступательного потенциала (ГНП). Или об ограничении распространения ГНП. Так это может звучать. Всё это похоже на старые соглашения СССР и США прошлого века, то есть того времени, к которому хочет вернуться Путин в части раздела "сфер влияния". Реинкарнация доктрины Киссинджера и реальной политики, вместо "политики ценностей" нынешних демократов. Напомню, переговоры между СССР и США с целью ограничения ядерных запасов начались в 1969 году в Хельсинки. Затем были подписаны договоры ОСВ-1 и ОСВ-2 (Брежнев и Картер). Уже в 90-е годы на основе этих договоров Россия и Америка подписали договоры СНВ (о сокращении наступательных вооружений): СНВ-1 в 1991 году, СНВ-2 в 1993 и СНВ-3 в 2010. Одно из ключевых соглашений - это подписание Путиным и Бушем-младшим соглашения о сокращении наступательного стратегического потенциала в 2002 году. Очевидно, что Путин хочет повторить этот успех, но упаковав его с новым соглашением о разделе сфер влияния между США и РФ. Республиканцы для этого максимально подходят. Кстати, зная формат психосоматики западного общества и его теорию радикального модернити Гидденса, о которой я писал (независимая онтология бытия в рамках прогнозируемого горизонта событий и внешних механизмов защиты) стоит ожидать резкое усиление пацифистских настроений в Европе и США, включая и протесты против войны. Так уже было после Карибского кризиса в 60-х и 70-х годах.Политттехнолог Рамиль ХарисовСегодняшнее заявление президента с кодовым названием "Орешник"показывает, что, пока Америка кулуарно и через СМИ вкидывает свои военные решения, мы готовы высказать позицию публично. Видимо, недавнего яркого удара не хватило, чтобы понять серьезность намерений. Мы явно восприняли удары по нам серьезно. Президент откровенно рассказал сценарий дальнейших действий. По самому заявлению можно точно сказать, что решение взвешенное и подготовленное. Важный фокус: необязательно переходить к ядерке, есть и другие методы.Политолог Юрий Баранчик"Орешником" Путин снова ответил так, как не ждал никто. То, что на удары ATACMS и Storm Shadow Россия не может не отреагировать, было понятно любому, кто хоть немного знаком с принципами конфликтологии государственного уровня. Потому что есть вещи, на которые нельзя не отвечать, так как отсутствие ответа лишь усугубит ситуацию и может сделать её неконтролируемой. Но все прогнозы сводились к а) массированному ракетному удару и б) ядерному демонстрационному. Получилось третье, более значимое по масштабу. Россия продемонстрировала, что у неё получается создать быстро (или достать с полки) образцы оружия, которые не перехватить. Настолько не перехватить, что мы можем прямо говорить: дорогие хохлы, завтра к полудню вам прилетит, так что погуляйте, пожалуйста, километрах в 10. И вся украинская ПВО ничего с этим сделать не сможет. А раз украинская ПВО равно ПВО стран НАТО, то и вы, вражины, ничего с нашим "Орешником" не поделаете. Можете пробовать. Отмечу размытую географию применения. Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов. Без конкретизации, где эти объекты стоят. То есть, может прилететь по Прибалтике. Или в Жешув. Или в Рамштайн. Или куда угодно. Теперь враги вынуждены думать про две вещи. Что у России есть ещё из новенького (если есть "Орешник", то почему бы не быть "Папоротнику" неизвестной летальности), и готова ли она в самом деле бить по тем, кто сам себя уверил в том, что она не осмелится на эдакую дерзость. Скорее всего, мы увидим попытки попробовать взять "на слабо". Для полноты понимания ситуации врагам явно не хватает оценки реального поражающего эффекта "Орешника". Поэтому возникает необходимость провокации ещё одного испытания. Отмечу, что по умолчанию все решили – это испытание будет именно на украинской территории. Ведь президент сказал о предупреждении украинских граждан. Но, во-первых, это необязательно должна быть Украина – тот же Жешув выглядит идеальным вариантом для натурной демонстрации. А, во-вторых, "Рейнметалл" давеча хвастался, что уже открыл пару заводов на Украине, и хочет ещё. Взлетевший на воздух завод на Украине с официальным объявлением о том, что следующим будет штаб-квартира Рейнметалл в Дюссельдорфе, будет восприниматься в комплексе куда как понятнее. Ну или, чтобы не портить настроение присмиревшему Шольцу ещё больше, взлететь на воздух может центр обучения укропилотов в Румынии. Судя по тому, что пишут украинские паблики, шок от демонстрации "в холостую" пройдет достаточно быстро. Сетка Офиса Зеленского уже старается, насыщая пространство новостями о том, что таких ракет у москалей всего пара штук, нормальной ПРО в Днепропетровске не было, и всё в порядке. Воюем дальше. Поэтому повторное испытание, только уже со снаряженной как надо боевой частью (не спецбоеприпасом), скорее всего будет. Слишком много к тому аргументов.Публицист Алексей БобровниковОрешек знанья тверд, Но все же, мы не привыкли отступать! Нам расколоть его поможет, Киножурнал “Хочу все знать!"⁠⁠ У запада есть немножко времени узнать и заучить новое слово “Oreshnik”, “Novichok” запомнили, запомнят и это. Резюме после разъяснений Верховного главнокомандующего такое: - 1001 китайское предупреждение не помогло. Слов не понимаете - Oreshnik не поймаете - ибо не ловится.Если США БРСД развернут в нашу сторону, то превентивно может куда угодно полететь. До этого была обновлена стратегия ядерного сдерживания. Это как приквел к сегодняшнему выступлению. К применению ЯО условия созрели. Вопрос только куда, когда и зачем. По ЯО и ТЯО. Повторю, что писал неоднократно. В качестве последнего аргумента, мы почти наверняка еще увидим испытания ЯО. Вот это перед его боевым применением, будет самым последним предупреждением (это ответ на вопрос: сколько еще "красных линий" может быть). Конечно, возможен вариант их удара. Ну, тогда без испытаний. По поводу "куда" Это уже война с западом. Строго говоря она и так шла. Но в сложной, гибридной форме. Лучшим способом сделать русский язык понятным для НАТО будет: - Целенаправленная охота на всех инструкторов НАТО на Украине.- Удар по военным базам для начала в Польше и Румынии.- Показательная атака ж/д состава с любым высоким гостем из вражеской страны. Они с одного раза все поймут.- Уничтожение подводных кабелей (нарушение коммуникации врага) По поводу "зачем". По прежнему уверен, что применять ТЯО первыми нельзя. США целенаправленно разворачивают военную инфраструктуру вокруг Китая и торопиться с ЯО до создания еще и военного блока с Пекином (а все идет к этому), не имеет смысла. Это если ситуация будет позволять… Но есть два важных момента текущей ситуации. С одной стороны, как уже отмечал пару дней назад, это все еще классическое повышение ставок. В ходе Карибского кризиса в критический момент даже бомбардировщики дальнего действия были в воздухе, готовые к атаке. Над Кубой сбивали U-2, и подводные лодки наши заставляли всплывать. Но мы не прогнулись, не позволили думать, что нас можно просто взять на испуг. Разрядка будет, но тут главное "не отвести взгляд". С другой стороны, разрядка не решает главного. Запад и США во главе с Трампом будут давить и дальше. Неоднократно отмечал, что самое уязвимое место - это наше непонимание финансовой конфигурации мировой системы… Сегодня США расширили санкционный список против России, включив в него 118 физических и юридических лиц, связанных с финансовым сектором, сообщил американский Минфин. И эти санкции - это тоже повышение ставок уходящим привидением-Байденом. Хорошая новость (хоть и косвенная примета), если готов умирать, то затыкание финансовых дырок - мелкий и лишний педантизм. Но они не готовы. А готовы последовательно и надежно заколачивать гвоздями наши дырки трансграничных платежей. Среди попавших под санкции Газпромбанк и банк "Дом РФ". OFAC уже почти всех до кучи внес в санкционный список. Даже тех, у кого лицензия отозвана. Но присутствие в листе санкций Газпромбанка - это двойной знак: - все кривые схемы, через которые мы все еще позволяем западу покупать наши энергоресурсы, они (не мы) сами же прикрывают. - второй смысл: всё, не с кем там договариваться о том, чтоб было как раньше. Иллюзии у последних тугодумов должны исчезнуть окончательно. Ну что, пока ядерка не началась, может, новой ДКП, стопроцентных расчетах за наше сырье в рублях и расчетной системой БРИКС плотнее займемся?Украинский общественный деятель Максим ГольдарбЧто-то слышали победное о результатах применения англо-американских дальнобойных ракет по территории России? Нет? И я нет. Это значит, что сам был прав и правы те украинские офицеры, говорившие, что ничего толкового с военно-стратегической и даже тактической точки зрения в этом обстреле не будет. Значит, смысл их использования был совершенно другой - спровоцировать русских ответить. Причём ответить жестоко, по гражданским целям, крупному городу, Киеву, например. И, очевидно, что очень желательно для тех, кто это организовал, чтоб ответ был максимально кровавый, с применением всего того, что все очень долго обсуждают. Зачем? Да затем, что война укорачивает жизни обычных людей, но продлевает жизнь во власти тех, кто сегодня пока еще управляет. И не только в Украине, но и в США. Это раз. Два: эскалация = заработок. Три: развал поддерживающей Россию международной коалиции, сплочение расшатавшегося на сегодня западного мнения и желания дальше поддерживать украинское правительство. Плюс вековая взаимная ненависть между русскими и украинцами, которую отлично будут использовать. И сделать всё это руками украинцев, как говорил бывший министр обороны США Эспер: "украинцы делают ту грязную работу, которую они, в Вашингтоне, делать не хотят." Но расчёт не оправдался. Пока, во всяком случае. Ответный удар каким-то сверхновым и мощным оружием был нанесен, как пишут паблики, по военному объекту в Днепропетровске. По молчанию наших СМИ о гибели десятков мирных жителей, можно предположить, что он действительно был нанесен по военному объекту. Также можно предположить, что это был показательный, демонстрационный удар, задача которого - предупредить. Вероятно, в последний раз. Не дай Бог, конечно. Поэтому внимательно смотрите и слушайте: те, кто педалирует войну и новые обстрелы с использованием дальнобоев, - не желают добра и жизни Украине.Мнение Ростислава Ищенко о том, как и почему США не восприняли угрозу применения баллистических ракет России в связи с испытанием "Орешника" - в статье Ростислава Ищенко "США настаивают на продолжении банкета. Чем их можно по-настоящему напугать"

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