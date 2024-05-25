Слишком много совпадений: востоковед Геворгян о том, какие тайны пружины связаны со смертью Раиси - 25.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240525/1055221125.html
Слишком много совпадений: востоковед Геворгян о том, какие тайны пружины связаны со смертью Раиси
Слишком много совпадений: востоковед Геворгян о том, какие тайны пружины связаны со смертью Раиси - 25.05.2024 Украина.ру
Слишком много совпадений: востоковед Геворгян о том, какие тайны пружины связаны со смертью Раиси
Учитывая майский сериал покушений, гибель Раиси вписалась в эту цепочку. Поэтому вне зависимости от того, что привело к смерти президента Ирана: погодные условия или случайность, версия с покушением все равно будет преобладающей в сознании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян
2024-05-25T06:00
2024-05-25T06:00
иран
запад
сша
эбрахим (ибрахим) раиси
владимир скачко
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102819/95/1028199593_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_d122b926570e1c95951670957f897229.jpg
По мнению эксперта, в данном случае наблюдается много различных моментов в странах и слишком много совпадений вокруг гибели Раиси, что настраивает в сторону диверсионной версии.Геворкян полагает, что это достаточно спекулятивная тема, и очевидно, что будут подбрасываться версии о том, что смерть Раиси – это внутренние разборки в самом Иране.“Да, в Иране перед выборами идет ожесточенная политическая борьба. Но она носит публичный характер: все всё знают — народ в этом смысле не обманешь. Это не схватка бульдогов под ковром. Правда, иранцы — люди вежливые, у них до драки дело не доходит. Поэтому попытки интерпретировать гибель Раиси как некие тайные пружины в иранском политическом истеблишменте (например, та же история о якобы конкуренции Раиси и сына Хаменеи за место последнего) — этих версий сейчас будет много”, - отметила эксперт.Аналогично мыслит и обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко. Он не исключает, что здесь замешаны внутриполитические подоплеки.“Погибший Раиси был из таких – консерватор-антизападник, он служил своей стране, а "золотой миллиард", если хотите, коллективный Запад, считающий себя градом на холме, призванным поучать как жить всех остальных, объявил Иран частью "оси зла", обложил со всех сторон санкциями и страшным давлением на власти хотел ее переориентации. Геополитически "правильной". То есть согласной на монополярный мир под эгидой США, что и является сегодня изощренной формой неоколонизации. Запад за фанатичную нелюбовь к себе называл погибшего Раиси "тегеранским" или "иранским мясником", - отметил Скачко.Более того, Раиси неоднократно призывал другие страны отказаться от гегемонии американского доллара, которая помогает поддерживать внешнеполитическую гегемонию США – настаивая на том, что противостоящие Америке государства должны использовать для взаимных расчетов свою собственную национальную валюту.“Президент Ирана прекрасно понимал, что борьба с Америкой требует координации усилий на внешнеполитическом контуре. Поэтому он старался заручиться поддержкой дружественных правительств, координируя эти связи на уровне различных организаций – в том числе, с участием Москвы и Пекина”, - отметил автор издания Украина.ру Игорь Сердюков.В понедельник, 20 мая, власти Ирана подтвердили гибель президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту также находились глава МИД и губернатор провинции Восточный Азербайджан, которые тоже погибли.
иран
запад
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102819/95/1028199593_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d3a3301fa5e9257627bc574929490431.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
иран, запад, сша, эбрахим (ибрахим) раиси, владимир скачко, мид
Иран, Запад, США, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Владимир Скачко, МИД

Слишком много совпадений: востоковед Геворгян о том, какие тайны пружины связаны со смертью Раиси

06:00 25.05.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоенный парад в городах России в ознаменование 75-летия Победы
Военный парад в городах России в ознаменование 75-летия Победы - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
Учитывая майский сериал покушений, гибель Раиси вписалась в эту цепочку. Поэтому вне зависимости от того, что привело к смерти президента Ирана: погодные условия или случайность, версия с покушением все равно будет преобладающей в сознании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян
По мнению эксперта, в данном случае наблюдается много различных моментов в странах и слишком много совпадений вокруг гибели Раиси, что настраивает в сторону диверсионной версии.
Геворкян полагает, что это достаточно спекулятивная тема, и очевидно, что будут подбрасываться версии о том, что смерть Раиси – это внутренние разборки в самом Иране.
Да, в Иране перед выборами идет ожесточенная политическая борьба. Но она носит публичный характер: все всё знают — народ в этом смысле не обманешь. Это не схватка бульдогов под ковром. Правда, иранцы — люди вежливые, у них до драки дело не доходит. Поэтому попытки интерпретировать гибель Раиси как некие тайные пружины в иранском политическом истеблишменте (например, та же история о якобы конкуренции Раиси и сына Хаменеи за место последнего) — этих версий сейчас будет много”, - отметила эксперт.
Аналогично мыслит и обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко. Он не исключает, что здесь замешаны внутриполитические подоплеки.
Погибший Раиси был из таких – консерватор-антизападник, он служил своей стране, а "золотой миллиард", если хотите, коллективный Запад, считающий себя градом на холме, призванным поучать как жить всех остальных, объявил Иран частью "оси зла", обложил со всех сторон санкциями и страшным давлением на власти хотел ее переориентации. Геополитически "правильной". То есть согласной на монополярный мир под эгидой США, что и является сегодня изощренной формой неоколонизации. Запад за фанатичную нелюбовь к себе называл погибшего Раиси "тегеранским" или "иранским мясником", - отметил Скачко.
Более того, Раиси неоднократно призывал другие страны отказаться от гегемонии американского доллара, которая помогает поддерживать внешнеполитическую гегемонию США – настаивая на том, что противостоящие Америке государства должны использовать для взаимных расчетов свою собственную национальную валюту.
Президент Ирана прекрасно понимал, что борьба с Америкой требует координации усилий на внешнеполитическом контуре. Поэтому он старался заручиться поддержкой дружественных правительств, координируя эти связи на уровне различных организаций – в том числе, с участием Москвы и Пекина”, - отметил автор издания Украина.ру Игорь Сердюков.
В понедельник, 20 мая, власти Ирана подтвердили гибель президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту также находились глава МИД и губернатор провинции Восточный Азербайджан, которые тоже погибли.
 
ИранЗападСШАЭбрахим (Ибрахим) РаисиВладимир СкачкоМИД
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:13"Русские, черти, смогли". О чем говорят в ВСУ про русских и их планы
07:00"Слонов" используют избирательно: Липовой назвал в каком случае ВС РФ применят ФАБ-9000 на СВО
06:35Василий Ющук: Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины
06:00Слишком много совпадений: востоковед Геворгян о том, какие тайны пружины связаны со смертью Раиси
05:38В Днепре - избили, а в Киеве - сдали: как украинцы самостоятельно борются с мобилизацией
05:05“Надо наводить порядок”: Гаспарян о том, как хаос в медиа и диванные стратегии мешают СВО
05:00Работают ФАБы: ополченец первой волны рассказал, что происходит в Красногоровке
23:57Страны НАТО должны снять ограничения на атаки ВСУ вглубь российской территории, призвал генсек альянса
23:40Открытие сезона в Одессе обернулось массовой дракой военных и гражданских
23:18Захарова назвала "надуваловом" США швейцарский саммит по Украине
22:56В новый пакет военной помощи от США вошли дальнобойные ракеты – Зеленский
22:31ВСУ открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, Сальдо рассказал грозит ли региону потоп
22:25Москвичи хотели вывезти на Украину военное оборудование, таможня не дала добро
22:01США закупили оружие для ВСУ на $275 млн, чтобы отразить наступление ВС РФ под Харьковом
21:43Кто станет новой "любимой женой" США, почему бросили Киев и чего ждут от России и Белоруссии – Гаспарян
21:32Германия передала Украине четвертую систему ПВО – СМИ
21:05Украинское правительство исключило каннабис из списка особо опасных наркотиков
20:31В Белоруссии задержали двух граждан Таджикистана, причастных к теракту в "Крокусе" - СМИ
20:07Украинский генштаб сократят на 60%, уволенных отправят на фронт
19:48Николай Межевич: У Путина и Лукашенко есть дела поважнее, чем обсуждение нового похода на Киев
Лента новостейМолния