https://ukraina.ru/20240525/1055221125.html

Слишком много совпадений: востоковед Геворгян о том, какие тайны пружины связаны со смертью Раиси

Слишком много совпадений: востоковед Геворгян о том, какие тайны пружины связаны со смертью Раиси - 25.05.2024 Украина.ру

Слишком много совпадений: востоковед Геворгян о том, какие тайны пружины связаны со смертью Раиси

Учитывая майский сериал покушений, гибель Раиси вписалась в эту цепочку. Поэтому вне зависимости от того, что привело к смерти президента Ирана: погодные условия или случайность, версия с покушением все равно будет преобладающей в сознании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян

2024-05-25T06:00

2024-05-25T06:00

2024-05-25T06:00

иран

запад

сша

эбрахим (ибрахим) раиси

владимир скачко

мид

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По мнению эксперта, в данном случае наблюдается много различных моментов в странах и слишком много совпадений вокруг гибели Раиси, что настраивает в сторону диверсионной версии.Геворкян полагает, что это достаточно спекулятивная тема, и очевидно, что будут подбрасываться версии о том, что смерть Раиси – это внутренние разборки в самом Иране.“Да, в Иране перед выборами идет ожесточенная политическая борьба. Но она носит публичный характер: все всё знают — народ в этом смысле не обманешь. Это не схватка бульдогов под ковром. Правда, иранцы — люди вежливые, у них до драки дело не доходит. Поэтому попытки интерпретировать гибель Раиси как некие тайные пружины в иранском политическом истеблишменте (например, та же история о якобы конкуренции Раиси и сына Хаменеи за место последнего) — этих версий сейчас будет много”, - отметила эксперт.Аналогично мыслит и обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко. Он не исключает, что здесь замешаны внутриполитические подоплеки.“Погибший Раиси был из таких – консерватор-антизападник, он служил своей стране, а "золотой миллиард", если хотите, коллективный Запад, считающий себя градом на холме, призванным поучать как жить всех остальных, объявил Иран частью "оси зла", обложил со всех сторон санкциями и страшным давлением на власти хотел ее переориентации. Геополитически "правильной". То есть согласной на монополярный мир под эгидой США, что и является сегодня изощренной формой неоколонизации. Запад за фанатичную нелюбовь к себе называл погибшего Раиси "тегеранским" или "иранским мясником", - отметил Скачко.Более того, Раиси неоднократно призывал другие страны отказаться от гегемонии американского доллара, которая помогает поддерживать внешнеполитическую гегемонию США – настаивая на том, что противостоящие Америке государства должны использовать для взаимных расчетов свою собственную национальную валюту.“Президент Ирана прекрасно понимал, что борьба с Америкой требует координации усилий на внешнеполитическом контуре. Поэтому он старался заручиться поддержкой дружественных правительств, координируя эти связи на уровне различных организаций – в том числе, с участием Москвы и Пекина”, - отметил автор издания Украина.ру Игорь Сердюков.В понедельник, 20 мая, власти Ирана подтвердили гибель президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту также находились глава МИД и губернатор провинции Восточный Азербайджан, которые тоже погибли.

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иран, запад, сша, эбрахим (ибрахим) раиси, владимир скачко, мид