Москвичи хотели вывезти на Украину военное оборудование, таможня не дала добро
Попытка супружеской пары из Москвы и нескольких граждан Грузии вывести на Украину военное оборудование обернулась неудачей благодаря слаженным действиям работников Федеральной таможенной службы (ФТС) России
"Установки для сброса ракет военной авиацией не позволили вывезти на Украину таможенники... Пересылку военного оборудования за границу организовали двое граждан России и двое граждан Грузии..." – приводит РИА Новости комментарий ФТС.
Как уточняется, фигуранты действовали по указанию координаторов из-за рубежа. Супруги-москвичи собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, далее груз переправляли в Грузию иностранцы.
Всего было изъято 12 балочных держателей: половину сотрудники ФТС обнаружили в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, остальные – в мастерской по сборке военной продукции в Москве, добавили пресс-служба таможни.
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