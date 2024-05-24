Москвичи хотели вывезти на Украину военное оборудование, таможня не дала добро

"Пункт пропуска разнесли в щепки": эксперт назвал причины, почему диверсанты смогли зайти на Белгородчину Если диверсанты смогли зайти в Белгородскую область, значит, у нас есть серьёзные просчеты на границе. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин