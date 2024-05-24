Москвичи хотели вывезти на Украину военное оборудование, таможня не дала добро - 24.05.2024 Украина.ру
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Москвичи хотели вывезти на Украину военное оборудование, таможня не дала добро
Москвичи хотели вывезти на Украину военное оборудование, таможня не дала добро - 24.05.2024 Украина.ру
Москвичи хотели вывезти на Украину военное оборудование, таможня не дала добро
Попытка супружеской пары из Москвы и нескольких граждан Грузии вывести на Украину военное оборудование обернулась неудачей благодаря слаженным действиям работников Федеральной таможенной службы (ФТС) России
2024-05-24T22:25
2024-05-24T22:25
новости
украина
грузия
москва
фтс (федеральная таможенная служба)
сво
контрабанда
контрабандисты
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Как уточняется, фигуранты действовали по указанию координаторов из-за рубежа. Супруги-москвичи собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, далее груз переправляли в Грузию иностранцы. Всего было изъято 12 балочных держателей: половину сотрудники ФТС обнаружили в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, остальные – в мастерской по сборке военной продукции в Москве, добавили пресс-служба таможни. Ранее сообщалось о задержании в Нижегородской области диверсантов.
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новости, украина, грузия, москва, фтс (федеральная таможенная служба), сво, контрабанда, контрабандисты
Новости, Украина, Грузия, Москва, ФТС (Федеральная таможенная служба), СВО, контрабанда, контрабандисты

Москвичи хотели вывезти на Украину военное оборудование, таможня не дала добро

22:25 24.05.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТаможенный пост в аэропорту Толмачево
Таможенный пост в аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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Попытка супружеской пары из Москвы и нескольких граждан Грузии вывести на Украину военное оборудование обернулась неудачей благодаря слаженным действиям работников Федеральной таможенной службы (ФТС) России
"Установки для сброса ракет военной авиацией не позволили вывезти на Украину таможенники... Пересылку военного оборудования за границу организовали двое граждан России и двое граждан Грузии..." – приводит РИА Новости комментарий ФТС.
Как уточняется, фигуранты действовали по указанию координаторов из-за рубежа. Супруги-москвичи собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, далее груз переправляли в Грузию иностранцы.
Всего было изъято 12 балочных держателей: половину сотрудники ФТС обнаружили в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, остальные – в мастерской по сборке военной продукции в Москве, добавили пресс-служба таможни.
Ранее сообщалось о задержании в Нижегородской области диверсантов.
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
24 мая 2023, 11:51
"Пункт пропуска разнесли в щепки": эксперт назвал причины, почему диверсанты смогли зайти на БелгородчинуЕсли диверсанты смогли зайти в Белгородскую область, значит, у нас есть серьёзные просчеты на границе. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин
 
НовостиУкраинаГрузияМоскваФТС (Федеральная таможенная служба)СВОконтрабандаконтрабандисты
 
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