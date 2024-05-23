Устраивать поджоги за оплату: в Нижегородской области ФСБ задержала диверсантов

"Уже не до песен": в Крыму задержали пару, которая кошмарила соседей нацистскими лозунгами и песнями

В Евпатории российские спецслужбы задержали семейную пару, которая выкрикивала нацистские лозунги и песни. Об этом 20 мая сообщил телеграмм-канал "Крымский СМЕРШ"