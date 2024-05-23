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Устраивать поджоги за оплату: в Нижегородской области ФСБ задержала диверсантов
Устраивать поджоги за оплату: в Нижегородской области ФСБ задержала диверсантов - 23.05.2024 Украина.ру
Устраивать поджоги за оплату: в Нижегородской области ФСБ задержала диверсантов
Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Нижегородской области за подготовку диверсий. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по региону
2024-05-23T11:30
2024-05-23T11:30
2024-05-23T11:30
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По заданию украинских спецслужб, за денежное вознаграждение жители Нижегородской области должны были устроить диверсию на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.Задержанные проводили разведку объектов транспортной инфраструктуры. Они успели приобрести и подготовить компоненты самодельного зажигательного устройства. Это было изъято силовиками в ходе обысков.ФСБ опубликовала видео задержания и допросов обвиняемых.Один из задержанных рассказал, что в марте был безработным. Вместе с другом искали вакансии, "хотелось легких денег", добавил он.Он добавил, что куратор обещал передавать инструкции, как делать взрывчатые вещества для "более серьезных проектов" – поездов и цистерн.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за диверсию. Сейчас сотрудники регионального ведомства проводят следственно-розыскные мероприятия и устанавливают возможных соучастников.
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новости, фсб, нижегородская область, telegram, россия, диверсия, диверсанты
Новости, ФСБ, Нижегородская область, Telegram, Россия, диверсия, диверсанты
Устраивать поджоги за оплату: в Нижегородской области ФСБ задержала диверсантов
Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Нижегородской области за подготовку диверсий. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по региону
По заданию украинских спецслужб, за денежное вознаграждение жители Нижегородской области должны были устроить диверсию на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Задержанные проводили разведку объектов транспортной инфраструктуры. Они успели приобрести и подготовить компоненты самодельного зажигательного устройства. Это было изъято силовиками в ходе обысков.
ФСБ опубликовала видео
задержания и допросов обвиняемых.
Один из задержанных рассказал, что в марте был безработным. Вместе с другом искали вакансии, "хотелось легких денег", добавил он.
"На нас вышел человек в Телеграм, предложил устраивать поджоги за оплату", - рассказал задержанный.
Он добавил, что куратор обещал передавать инструкции, как делать взрывчатые вещества для "более серьезных проектов" – поездов и цистерн.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за диверсию. Сейчас сотрудники регионального ведомства проводят следственно-розыскные мероприятия и устанавливают возможных соучастников.