https://ukraina.ru/20240524/1055273515.html

Переговоры в Минске и вопрос к легитимности Зеленского. Итоги 24 мая на Украине

Переговоры в Минске и вопрос к легитимности Зеленского. Итоги 24 мая на Украине - 24.05.2024 Украина.ру

Переговоры в Минске и вопрос к легитимности Зеленского. Итоги 24 мая на Украине

Президент России Владимир Путин с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске провели переговоры в результате которых среди прочего заявили о вопросах к легитимности руководства Украины

2024-05-24T18:22

2024-05-24T18:22

2024-05-24T18:22

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Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в узком составе завершились около 16:30.Открывая встречу в широких составах Путин отметил, что Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере безопасности."Направление, которое в современных условиях является чрезвычайно важным, — это обеспечение обороны и безопасности. Но это всегда вопросы, которые находятся в поле зрения президента Белоруссии и моем, мы всегда с коллегами с обеих сторон этим занимаемся, особенно в последнее время", — сказал Путин.Лукашенко, в свою очередь, отметил, что на переговорах обсудили варианты реакции на угрозы, возникающие у границ Союзного государства. Кроме того, он вместе с Путиным обсуждали экономические вопросы."Только что в узком составе мы обменялись мнениями по наиболее чувствительным темам двусторонней повестки, от которых зависят состояние экономики, стабильное развитие наших государств", — отметил Лукашенко.По его словам, Путин принял решение по условиям поставок энергоресурсов."Энергетика. От нее зависит ритмичная работа промышленности, стоимость конечной продукции. Необходимо окончательно согласовать условия поставок нефти и газа в Республику Беларусь. Не первый год это обсуждаем. Сегодня Владимир Владимирович принял соответствующее решение. Думаю, правительства в ближайшие дни в этом русле доработают эти соглашения. Мы детально разобрали все нюансы", — указал Лукашенко.Он также отметил, что Белоруссия готова продолжать работу с Россией в атомной энергетике, включая строительство объектов в третьих странах.Встреча в узких составах продолжалась около двух часов. С российской стороны в ней участвовали помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр оборон Андрей Белоусов и министр иностранных Сергей Лавров. С белорусской стороны в переговорах участвовали первый вице-премьер-министр Николай Снопков, вице-премьер-министр Петр Пархомчик, министр обороны Виктор Хренин, министр иностранных дел Сергей Алейник и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о том, как прошли переговоры и в узком, и в расширенном составе."И в предметном плане очень хорошо, и узкий состав (обсудил - ред.) прям конкретные вопросы взаимодействия в плане экономики по разным отраслям. А на расширенном даже был обмен мнениями по концептуальным вопросам, на которые стоит ориентироваться двум странам в целях опережающего развития в плане суверенной экономики. То есть, то что должны делать страны, чтобы по ключевым областям будущего на шаг опережать конкурентов", - отметил Песков.Позднее президент России по итогам переговорах в расширенном формате отметил, что среди прочего обсуждалось и оборонное сотрудничество."С учетом напряжённой обстановки на внешних границах Союзного государства в ходе переговоров подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства", - указал Путин.Президент Белоруссии отметил, что военными учениями страны не нагнетают обстановку."Мы всё делаем то, что они делали до нас и делают теперь. И учат, обучают иностранных лётчиков и так далее. В частности немецких лётчиков в Германии американцы тренируют с носителями ядерного оружия, в частности, бомб, если о самолётах говорить, и ракетах. Мы ничего особенного не делаем", - заявил Лукашенко.Он также указал, что вопросы безопасности обычно занимают около 90% его переговоров с Путиным.Также президент России прокомментировал вопрос о легитимности руководства Украины."Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства — она закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего", - отметил Путин.Президент России указал, что при возобновлении мирных переговоров с Украиной, в РФ "должны быть полностью уверены в том, что мы имеют дело с легитимными властями"."На этот вопрос должны ответить в самой Украине. Прежде всего, думаю, что с позиций парламента, Конституционного суда, ну или каких-то других органов власти", - отметил Путин.При этом он заявил, что Россия готова вернуться к переговорам, но исходя из сегодняшних реалий."Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются. Но возвращаются, не исходя из того, что одна сторона хочет, а из тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы", - отметил Путин.Президент Белоруссии указал на вопрос к чистоте легитимности руководства Украины."Что касается истечения полномочий Владимира Александровича Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может. Потому что там глубокая демократия, вы же понимаете. Все там задушено. Меня тут или нас часто упрекают, что мы диктаторы, еще кого-то к этому пришивают. Вот она, демократия: ни Конституционный суд, ни другие суды ничего не могут сказать", - отметил Лукашенко.Он также заявил, что на Украине хватает желающих возглавить страну."Опять же: там демократия. Там сегодня и среди военных, и среди гражданских желающих возглавить страну и повести её по-новому на войну и против войны достаточно. Ситуация развивается так, как развивается. Думаю, что этот год многое определит, очень многое", - указал Лукашенко.Примечательно, что польские СМИ сообщили о прибытии 24 мая в Белоруссию самолёта четвёртого президента Украины Виктора Януковича."В Беларусь прилетел самолёт Виктора Януковича. В 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолёт Виктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617). Последний раз Янукович был в Белоруссии в марте 2022 года", - указывалось в публикации канала "Беларускі Гаюн" (признан МВД Белоруссии экстремистским формированием — Ред.) в 13:02.Официально о прибытии Януковича в Белоруссию не сообщалось.

https://ukraina.ru/20240524/1055266073.html

https://ukraina.ru/20240524/1055261086.html

https://ukraina.ru/20240523/1055254146.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, белоруссия, россия, украина, владимир путин, александр лукашенко, виктор янукович