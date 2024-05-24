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"Не хочу нагнетать, но...": депутата Рады напугал визит Путина в Минск

"Не хочу нагнетать, но...": депутата Рады напугал визит Путина в Минск - 24.05.2024 Украина.ру

"Не хочу нагнетать, но...": депутата Рады напугал визит Путина в Минск

Визит российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в Минск может быть связан с военными действиями на Украине. Такую мысль высказал депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко в своём телеграм-канале

2024-05-24T16:05

2024-05-24T16:05

2024-05-24T16:11

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"Не хочу нагнетать обстановку. Но, не исключаю открытия российско-беларуского второго фронта", - написал Шевченко. Он подчеркнул, что имеет в виду визит президента России Владимира Путина в Минск. "Вместе с Путиным в Минск приехали все. Просто все. Новый министр их обороны и сам Лавров. Это плохо. Очень плохо!" - резюмировал украинский депутат.Вечером 23 мая президент России Владимир Путин по приглашению Белоруссии прибыл в Минск. В аэропорту его встретил лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.Российский лидер заявил, что обсудит с Лукашенко вопросы безопасности и участия Белоруссии в учениях с нестратегическим ядерным оружием.Военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса Александр Тиханский в интервью изданию Украина.ру. рассказал о главных угрозах безопасности Белоруссии.Тиханский рассказал, что на южной белорусской границе находится 130-тысячная группировка Вооруженных сил Украины.По словам полковника, ВСУ заминировали 5-6 километров от границы (это более миллиона мин), а Белоруссия, в свою очередь, добавила только две сторожевые заставы. "Я не знаю, готовы ли они воевать. Но за ними надо внимательно следить", - пояснил эксперт.Полный текст интервью Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск" читайте на нашем сайте.

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