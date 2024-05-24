"Не хочу нагнетать, но...": депутата Рады напугал визит Путина в Минск
16:05 24.05.2024 (обновлено: 16:11 24.05.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Визит российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в Минск может быть связан с военными действиями на Украине. Такую мысль высказал депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко в своём телеграм-канале
"Не хочу нагнетать обстановку. Но, не исключаю открытия российско-беларуского второго фронта", - написал Шевченко.
Он подчеркнул, что имеет в виду визит президента России Владимира Путина в Минск.
Он подчеркнул, что имеет в виду визит президента России Владимира Путина в Минск.
"Вместе с Путиным в Минск приехали все. Просто все. Новый министр их обороны и сам Лавров. Это плохо. Очень плохо!" - резюмировал украинский депутат.
Вечером 23 мая президент России Владимир Путин по приглашению Белоруссии прибыл в Минск. В аэропорту его встретил лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Российский лидер заявил, что обсудит с Лукашенко вопросы безопасности и участия Белоруссии в учениях с нестратегическим ядерным оружием.
Военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса Александр Тиханский в интервью изданию Украина.ру. рассказал о главных угрозах безопасности Белоруссии.
Тиханский рассказал, что на южной белорусской границе находится 130-тысячная группировка Вооруженных сил Украины.
По словам полковника, ВСУ заминировали 5-6 километров от границы (это более миллиона мин), а Белоруссия, в свою очередь, добавила только две сторожевые заставы. "Я не знаю, готовы ли они воевать. Но за ними надо внимательно следить", - пояснил эксперт.
Полный текст интервью Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск" читайте на нашем сайте.