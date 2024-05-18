https://ukraina.ru/20240518/1055040639.html

"За ними надо внимательно следить": белорусский аналитик назвал основные угрозы безопасности

"За ними надо внимательно следить": белорусский аналитик назвал основные угрозы безопасности - 18.05.2024 Украина.ру

"За ними надо внимательно следить": белорусский аналитик назвал основные угрозы безопасности

Военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса Александр Тиханский в интервью изданию Украина.ру. рассказал о главных угрозах безопасности Белоруссии

2024-05-18T07:00

2024-05-18T07:00

2024-05-18T07:00

новости

белоруссия

польша

вооруженные силы украины

нато

войска

угроза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046835121_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5814dd102cd9a0cd3d59690fb066f131.jpg

Белоруссия считает основной угрозой своей безопасности сосредоточение войск НАТО, рассказал полковник запаса."Особенно угрожающе это выглядит со стороны Польши. Мало того, что там проходят учения Defender-2024 (всего в маневрах задействовано 90 тысяч военнослужащих). Непосредственно у границ Союзного государства (Белоруссия и Калининградская область) сосредоточена 30-тысячная группировка Альянса. Среди них – 10 тысяч американцев", - заявил Тиханский.Он отметил, что раньше польские части в основном были на западе Польши, то сейчас они продвигаются на восток – к западным границам Белоруссии. "Это очень серьезно", подчеркнул эксперт.Второй угрозой безопасности Белоруссии аналитик назвал развертывание немецкой бригады в Литве.А третья угроза исходит с юга. Тиханский рассказал, что на южной белорусской границе находится 130-тысячная группировка Вооруженных сил Украины. По словам полковника, ВСУ заминировали 5-6 километров от границы (это более миллиона мин), а Белоруссия, в свою очередь, добавила только две сторожевые заставы. "Я не знаю, готовы ли они воевать. Но за ними надо внимательно следить", - пояснил эксперт.Полный текст интервью Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск" читайте на нашем сайте

https://ukraina.ru/20240511/1054978364.html

белоруссия

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, польша, вооруженные силы украины, нато, войска, угроза