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"За ними надо внимательно следить": белорусский аналитик назвал основные угрозы безопасности
"За ними надо внимательно следить": белорусский аналитик назвал основные угрозы безопасности - 18.05.2024 Украина.ру
"За ними надо внимательно следить": белорусский аналитик назвал основные угрозы безопасности
Военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса Александр Тиханский в интервью изданию Украина.ру. рассказал о главных угрозах безопасности Белоруссии
2024-05-18T07:00
2024-05-18T07:00
2024-05-18T07:00
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Белоруссия считает основной угрозой своей безопасности сосредоточение войск НАТО, рассказал полковник запаса."Особенно угрожающе это выглядит со стороны Польши. Мало того, что там проходят учения Defender-2024 (всего в маневрах задействовано 90 тысяч военнослужащих). Непосредственно у границ Союзного государства (Белоруссия и Калининградская область) сосредоточена 30-тысячная группировка Альянса. Среди них – 10 тысяч американцев", - заявил Тиханский.Он отметил, что раньше польские части в основном были на западе Польши, то сейчас они продвигаются на восток – к западным границам Белоруссии. "Это очень серьезно", подчеркнул эксперт.Второй угрозой безопасности Белоруссии аналитик назвал развертывание немецкой бригады в Литве.А третья угроза исходит с юга. Тиханский рассказал, что на южной белорусской границе находится 130-тысячная группировка Вооруженных сил Украины. По словам полковника, ВСУ заминировали 5-6 километров от границы (это более миллиона мин), а Белоруссия, в свою очередь, добавила только две сторожевые заставы. "Я не знаю, готовы ли они воевать. Но за ними надо внимательно следить", - пояснил эксперт.Полный текст интервью Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск" читайте на нашем сайте
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новости, белоруссия, польша, вооруженные силы украины, нато, войска, угроза
Новости, Белоруссия, Польша, Вооруженные силы Украины, НАТО, войска, угроза
"За ними надо внимательно следить": белорусский аналитик назвал основные угрозы безопасности
Военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса Александр Тиханский в интервью изданию Украина.ру. рассказал о главных угрозах безопасности Белоруссии
Белоруссия считает основной угрозой своей безопасности сосредоточение войск НАТО, рассказал полковник запаса.
"Особенно угрожающе это выглядит со стороны Польши. Мало того, что там проходят учения Defender-2024 (всего в маневрах задействовано 90 тысяч военнослужащих). Непосредственно у границ Союзного государства (Белоруссия и Калининградская область) сосредоточена 30-тысячная группировка Альянса. Среди них – 10 тысяч американцев", - заявил Тиханский.
Он отметил, что раньше польские части в основном были на западе Польши, то сейчас они продвигаются на восток – к западным границам Белоруссии. "Это очень серьезно", подчеркнул эксперт.
Второй угрозой безопасности Белоруссии аналитик назвал развертывание немецкой бригады в Литве.
А третья угроза исходит с юга. Тиханский рассказал, что на южной белорусской границе находится 130-тысячная группировка Вооруженных сил Украины.
По словам полковника, ВСУ заминировали 5-6 километров от границы (это более миллиона мин), а Белоруссия, в свою очередь, добавила только две сторожевые заставы. "Я не знаю, готовы ли они воевать. Но за ними надо внимательно следить", - пояснил эксперт.