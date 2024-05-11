https://ukraina.ru/20240511/1054978364.html

Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск"

Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск" - 11.05.2024 Украина.ру

Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск"

Запад рисует красные линии по поводу вступления войск НАТО на Украину в случае потери Одессы или вступления Белоруссии в войну. Но после такой провокации все эти красные линии могут стать желтыми и белыми

2024-05-11T12:58

2024-05-11T12:58

2024-05-11T12:58

интервью

россия

белоруссия

вооруженные силы украины

польша

ядерное оружие

чернобыль

диверсия

запад

нато

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Так что теоретически мы можем рассмотреть любые сценарии. Вопрос в том, как они будут осуществлены на практике, считает военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса Александр Тиханский.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр Иванович, мы довольно часто говорим о многочисленных угрозах, с которыми сегодня сталкивается Белоруссия. Но я недавно ездил в Минск и в Гродно, и я там не заметил лагерей с вагнеровцами, военных колонн, движущихся к границам с Польшей. Даже меры безопасности в общественных местах там не такие строгие, как в Москве. Это вы так хорошо маскируетесь? Или медийная реальность несколько отличается от реальной действительности?- Конечно, военно-техническая активность не выставляется напоказ. Если колонны куда-то будут идти, то они пойдут ночью. И на жизни населения это никак не сказывается. А в том, где сегодня сосредоточены войска, секрета никакого нет. Они находятся в западной и северо-западной части республики. Эти направления несут самую большую угрозу.Основной угрозой нашей безопасности мы считаем сосредоточения войск НАТО. Особенно угрожающе это выглядит со стороны Польши. Мало того, что там проходят учения Defender-2024 (всего в маневрах задействовано 90 тысяч военнослужащих). Непосредственно у границ Союзного государства (Белоруссия и Калининградская область) сосредоточена 30-тысячная группировка Альянса. Среди них – 10 тысяч американцев. И если раньше польские части в основном были на западе Польши, то сейчас они продвигаются на восток – к западным границам Белоруссии. Это очень серьезно.Второй угрозой нашей безопасности мы считаем развертывание немецкой бригады в Литве. Да, она там ожидается не раньше, чем через год. Но предварительная работа со стороны Вильнюса и Риги уже ведется. Они в километре от границы начинают создавать первую полосу обороны, потому что якобы мы им угрожаем.На всякий случай напомню, что численность МО РБ сегодня составляет всего 45 тысяч военнослужащих. Ни к какому дисбалансу сил на Белорусском балконе это привести не может. Зато Запад пытается изменить этот военный баланс в свою пользу. Более того, мы наблюдаем активное увеличение разведывательных действий со стороны Литвы. Раз в месяц происходит незначительное нарушение нашего воздушного пространства.Третья угроза для нашего направления исходит с юга. Я имею в виду 130-тысячную группировку ВСУ на белорусской границе. Сейчас они там забаррикадировались. Они полностью заминировали 5-6 километров от границы (это более миллиона мин), а мы добавили только две сторожевые заставы. Я не знаю, готовы ли они воевать. Но за ними надо внимательно следить.Надо еще учитывать фактор Чернобыльской зоны, которую никто не стремится занимать. Основные потоки контрабанды (взрывчатка и оружие) приходят в Белоруссию именно оттуда. СБУ регулярно пытается проводить такие диверсионно-террористические операции.Такова военно-политическая обстановка вокруг РБ. С каждым днем она становится все более напряженной.- Вы сказали, что Литва строит оборонительные линии на белорусской границе. Военная теория подсказывает, что если ты хочешь куда-то наступать, ты должен сперва укрепить оборону. Они действительно могут это сделать?- Литва и Латвия напасть на нас не смогут. У них нет для этого ударной группировки. Если же они хотят создать группировку для срезания белорусского выступа (пройти всю нашу территорию до Украины и отрезать ее от России), им нужно минимум 15 бригад. А эта потенциальная угроза нейтрализуется тем, что в Белоруссии присутствуют силы Союзного государства.- Как вы в целом оцениваете боеспособность ВС РБ? Одно время Минск рекламировал "Полонезы", а сейчас насчет военных приготовлений конкретики мало.- "Полонезы" рекламировал ВПК Белоруссии. Первая их модификация была продана в том числе Азербайджану. А сегодняшнюю их модификацию можно сравнить с "Хаймарсами". Их дальность стрельбы составляет 300 километров. Фактически, "Полонез" с территории Белоруссии может уничтожать цели перед Варшавой и за Варшавой (до нее 220 километров).Вы упомянули про лагеря "Вагнера". Они слились с местами дислокации армейских сил и внутренних войск республики, поэтому их никто не видит. "Вагнеровские" инструктора за этот год сделали очень многое для обучения ВС РБ. Наши офицеры мне рассказывали, что некоторые вещи для невоюющей армии стали настоящим открытием.Конечно, мне сложно судить о боеспособности белорусской армии, потому что она не воевала. По своему опыту Афганистана скажу, что пока ты не почувствовал напряжение настоящего боя, вся боевая подготовка кажется немного другой. Выясняется, что вот это надо, а вот это – не надо. И инструктора "Вагнера" тут нам очень помогает.- Обсуждается ли идея о том, чтобы белорусские солдаты и офицеры хоть каким-то образом приняли участие в СВО?- Официально это не обсуждается. Да, кто-то берет отпуск, чтобы поехать на СВО и понюхать пороху, но начальство это не приветствует. Тем не менее, белорусская армия России помогает. Она сдерживает эту 130-тысячную группировку Украины у своих границ, не позволяя киевскому режиму направить ее на фронт (а это 1/3 от всего, что у него есть). Кроме того, Белоруссия помогает России логистикой и инфраструктурой.- Вы сказали, что не знаете, насколько эта группировка ВСУ готова воевать с Белоруссией. А насколько вероятен сценарий, о котором заявлял официальный Минск, когда они по белгородскому образцу попытаются захватить тот же Кобринский район, привести туда белорусскую оппозицию и обратиться к НАТО с требованием ввести войска на территории республики?- Теоретически и технически это возможно. Но с практической точки зрения сегодня это невозможно.Во-первых, я не вижу в этом большого смысла для белорусской оппозиции. Допустим, они таким образом захотят показать зубы. Но эти наемники смогут продвинуться на нашу территорию не больше, чем на километр. Их просто уничтожат.Во-вторых, страна, с территории которой было осуществлено это вторжение, получит крайне неудобные вещи. Потому что белорусская армия будет иметь право открыть огонь по всем разведанным целям на сопредельной территории. Польше это не надо. Литва сама всего боится.Да, киевский режим может на это решиться, если фронт будет разваливаться. Но, опять же, в этом случае Минск будет иметь право поддержать огнем российскую армию. Как минимум Белоруссия предоставит России свои аэродромы подскока для штурма украинских позиций.Да, Запад рисует красные линии по поводу вступления войск НАТО на Украину в случае потери Одессы или вступления Белоруссии в войну. Но после такой провокации все эти красные линии могут стать желтыми и белыми. Эти условия довольно размыты в их интерпретации.Так что теоретически мы можем рассмотреть любые сценарии. Вопрос в том, как они будут осуществлены на практике.- Вопрос в том, насколько белорусская армия сможет быстро справиться с таким вторжением боевиков, если она нигде не воевала?- Все когда-то бывает в первый раз. Вопрос лишь в том, насколько ты готов к войне. А боевая подготовка в Белоруссии идет плотно.Да, у нас есть проблема, того, что контрактники представлены в более технологичных войсках (ПВО, артиллерия и авиация). В сухопутных войсках у нас в основном служат солдаты-срочники. Это 18-20 летние пацаны. Хотя в Афганистане тоже воевали 18-20 летние пацаны. Я был старше своих подчинённых всего на год. Но мы приспосабливались и учились воевать.- Вы сказали, что НАТО в одном из сценариев может заменить украинскую группировку на границе с Белоруссией. Но есть мнение, что в этом случае они станут легкой мишенью для российских ракет, поэтому Западу будет выгоднее отправить своих бойцов в Донбасс. Вы что об этом думаете?- Это не мое мнение. Этот сценарий с заменой ВСУ на границе озвучивался во французских СМИ в отношении "Иностранного легиона". Про войска НАТО там речь не шла.А армия НАТО может появиться на Украине только для ее дележки. Уже публикуются карты, когда у каждой из этих стран есть своя зона ответственности. И при определенных обстоятельствах Альянс может ввести эти войска.Франция считает такими обстоятельствами взятие Одессы. Само НАТО в лице Столтенберга считает таким условием развал фронта. А что такое развал фронта? Хаотичное бегство ВСУ в результате продвижения ВС РФ по всем направлениям? Но это рано или поздно произойдет.Вот Запад и пытается угрожать России: "Если что, то там будут стоять войска НАТО". Ну и что, что они будут там стоять. Под огонь артиллерии и авиации они в любом случае попадут. А теперь посмотрите на реакцию Франции после того, как под Часовым Яром уже погибли семь военнослужащих из "Иностранного легиона" в первом же бою. Они же должны были быть лишь инструкторами. Но, видимо, там сложилась совсем уж тяжелая ситуация, что им пришлось воевать.Фактически, французский отряд потерял 10% личного состава в первом же бою. Для западных стран это неприемлемые потери с точки зрения морали.Более того, поскольку Москва из-за высказываний Кэмерона и Макрона была вынуждена помахать кулаком, приняв решение о проведении учений по применению тактического ядерного оружия, вряд ли Запад решится отправить войска на Украину.- Каков должен быть исход СВО, чтобы мы вообще считали невозможной прямую войну России и Запада?- Занятие всей территории Украины, когда большая часть ее регионов будет в составе РФ или под ее плотным протекторатом. Да, в этом случае граница России и НАТО увеличится. Но в этом случае уже не будет буферной зоны, откуда Запад сможет осуществлять агрессию против нас чужими руками. А своих людей Запад терять не хочет.- По самым оптимистичным прогнозам, крушение украинского фронта может состояться уже до президентских выборов в США в ноябре. Какие события это подтверждают?- Это зависит от того, насколько 60 миллиардов долларов, которые США выделили Киеву, дойдут до Украины и непосредственно до фронта. Я имею в виду недавний эпизод, когда ВКС РФ уничтожили эшелон с техникой и боеприпасами, который только-только зашел с территории Польши на Украину.Если же это вооружение все же дойдет до фронта, темпы продвижения российских войск замедлятся.Многое еще зависит от того, поступят ли на Украину F-16. Да, F-16 как авиация нужен Украине лишь для запуска ракет типа "воздух-поверхность". Заниматься бомбардировкой и воздушными боями этот самолет не сможет. Если он зайдет в зону ПВО, его тут же собьют. Но Запад рассматривает варианты, когда эти машины будут базироваться на молдавских аэродромах. Запад уже говорит, что это хоть и не страна НАТО, но ее союзник. По идее, России придется эти аэродромы бомбить. А это может накалить обстановку до такой степени, что речь пойдет о применении тактического ядерного оружия.Сейчас давление российских войск на ВСУ идет по всему фронту. Где-то продвижение большее, где-то меньшее, но оно идет. О стратегических наступательных операциях пока говорить не приходится, поскольку вся спутниковая группировка НАТО работает на киевский режим. Из-за этого российские войска по-прежнему подвергаются ударам, которые иногда бывают весьма болезненными.Это уже отдельная тема милитаризации космоса. Если Россия попробует нейтрализовать спутники США, то это повод для объявления войны. Мы не знаем, что в этой ситуации можно сделать, а что – нет. Пока же можно нейтрализовать этот фактор только за счет средств РЭБ, от наземных станций, до тех, которые размещены на бронетехнике и авиации.Пока же Россия продолжит применять свою ресурсосберегающую технологию военного искусства: где сломали, там и будем двигаться. Посмотрим, чего ждать дальше.

https://ukraina.ru/20240123/1052818942.html

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, белоруссия, вооруженные силы украины, польша, ядерное оружие, чернобыль, диверсия, запад, нато, франция, эммануэль макрон, одесса, чвк "вагнер"