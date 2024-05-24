https://ukraina.ru/20240524/1055268393.html

В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко

В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко - 24.05.2024 Украина.ру

В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Минске. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости

2024-05-24T15:48

2024-05-24T15:48

2024-05-24T15:48

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Переговоры глав государств проходят в Минске во Дворце Независимости.Владимир Путин отметил, что работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне. На сегодняшних переговорах стороны планируют наметить конкретные шаги по развитию отношений.Россию, помимо президента, представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов.Вечером 23 мая президент России Владимир Путин по приглашению Белоруссии прибыл в Минск. В аэропорту его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Российский лидер заявлял, что обсудить с Лукашенко вопросы безопасности, а также участия Белоруссии в учениях с нестратегическим ядерным оружием.

https://ukraina.ru/20240523/1055258608.html

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новости, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин, сергей лавров, визит