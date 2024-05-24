В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко - 24.05.2024 Украина.ру
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В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко
В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко - 24.05.2024 Украина.ру
В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Минске. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости
2024-05-24T15:48
2024-05-24T15:48
новости
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
владимир путин
сергей лавров
визит
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Переговоры глав государств проходят в Минске во Дворце Независимости.Владимир Путин отметил, что работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне. На сегодняшних переговорах стороны планируют наметить конкретные шаги по развитию отношений.Россию, помимо президента, представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов.Вечером 23 мая президент России Владимир Путин по приглашению Белоруссии прибыл в Минск. В аэропорту его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Российский лидер заявлял, что обсудить с Лукашенко вопросы безопасности, а также участия Белоруссии в учениях с нестратегическим ядерным оружием.
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новости, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин, сергей лавров, визит
Новости, Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Сергей Лавров, визит

В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко

15:48 24.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
© POOL
Перейти в фотобанк
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Минске. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости
Переговоры глав государств проходят в Минске во Дворце Независимости.
Владимир Путин отметил, что работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне. На сегодняшних переговорах стороны планируют наметить конкретные шаги по развитию отношений.
Россию, помимо президента, представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов.
Вечером 23 мая президент России Владимир Путин по приглашению Белоруссии прибыл в Минск. В аэропорту его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Российский лидер заявлял, что обсудить с Лукашенко вопросы безопасности, а также участия Белоруссии в учениях с нестратегическим ядерным оружием.
Встреча президентов России и Белоруссии
23 мая, 22:39
Путин и Лукашенко обсудят совместные ядерные учения, СВО и ситуацию на границах БелоруссииОсновой предстоящий переговоров президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко станет украинский конфликт, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой
 
НовостиБелоруссияРоссияМинскАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСергей Лавроввизит
 
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