В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Минске. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости
Переговоры глав государств проходят в Минске во Дворце Независимости.
Владимир Путин отметил, что работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне. На сегодняшних переговорах стороны планируют наметить конкретные шаги по развитию отношений.
Россию, помимо президента, представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов.
Вечером 23 мая президент России Владимир Путин по приглашению Белоруссии прибыл в Минск. В аэропорту его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Российский лидер заявлял, что обсудить с Лукашенко вопросы безопасности, а также участия Белоруссии в учениях с нестратегическим ядерным оружием.
23 мая, 22:39Путин и Лукашенко обсудят совместные ядерные учения, СВО и ситуацию на границах БелоруссииОсновой предстоящий переговоров президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко станет украинский конфликт, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой