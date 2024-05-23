Российская армия уничтожила гражданский объект в Харькове, но есть нюанс
17:33 23.05.2024 (обновлено: 17:37 23.05.2024)
Российская армия уничтожила гражданский объект в Харькове, но есть нюанс
Очередной высокоточный удар российской армии пришелся на харьковскую типографию "Фактор-печать", в стенах которой печаталась экстремистская литература, пропагандирующая и прославляющая ненависть к России
Судя по фото, опубликованным в сети, под обломками осталась аппаратура типографии и напечатанные материалы. Как пишут украинские СМИ, "Фактор-печать" входила в один из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе, из-под станков которой выходили книги практически всех украинских издательств.
Так, например, "Фактор-печать" тиражировал книгу "Убить Путина", которую написал некий Василий Базив, охарактеризовавший свое произведение "фантазиями одного украинца". Дополнительной информации о книге в сети найти не удалось.
Другое занимательное произведение носит название "Умру за Украину, но это не точно". В описании сказано, что это история о предательстве самых близких и извечном выборе, который "снова и снова предстает перед украинцами: что нужнее для Родины - твоя жизнь или твоя смерть?".
Главная идея произведения состоит в том, что кто-то обязательно должен погибнуть "за Украину".
Примечательно, что эти книги продаются относительно дешево: за электронную версию украинцам предлагают отдать 100 гривен (226 рублей), за бумажную - 190 гривен (430 рублей). Для сравнения, по состоянию на 1 мая 2024 года килограмм колбасы на Украине в среднем стоит 250 гривен.
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