https://ukraina.ru/20240523/1055238318.html

Удар по детским лагерям в Белгороде, США и атаки вглубь России. Главное на Украине на утро 23 мая

Удар по детским лагерям в Белгороде, США и атаки вглубь России. Главное на Украине на утро 23 мая - 23.05.2024 Украина.ру

Удар по детским лагерям в Белгороде, США и атаки вглубь России. Главное на Украине на утро 23 мая

Под удар ВСУ попали два детских лагеря в Белгороде. В конгрессе США призвали разрешить Украине бить американским оружием вглубь России

2024-05-23T10:02

2024-05-23T10:02

2024-05-23T10:14

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Об обстрелах Белгорода стало известно утром 23 мая. Как сообщил корреспондент РИА Новости в 05:58, в центре города раздалась череда взрывов. По информации корреспондента, череда взрывов на фоне работающей сирены была слышна в районе центральной площади Белгорода. Спустя 15 минут в городе прогремела еще одна серия из двух десятков взрывов.До этого, в 05:54 губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он в своём телеграм-канале.В 06:17 военкор Евгений Поддубный у себя в телеграм-канале выложил фото разрывов в небе над Белгородом."В Белгороде ПВО отражает массированную ракетную атаку противника. В небе над городом слышны множественные разрывы", - подписал он фотографии.Позже, в 07:13, губернатор рассказал о результатах украинского обстрела."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. В городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв.м.", - отметил он.Кроме того, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Таврово в трёх частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. На территории двух частных жилых домовладений осколками посечены кровли гаражей. Также осколками посечен один автомобиль. В посёлке Дубовое пробита кровля одного частного жилого домовладения."Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - сообщил Гладков.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности."Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности - санитарную зону", - отметил Путин, отвечая на вопросы журналистов во время визита в Китай.По его словам, следствием украинских обстрелов и стало продвижение ВС РФ в Харьковской области. По его словам, это тоже вина украинского руководства, "ведь они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий".Летом прошлого года Путин уже заявлял, что Украина сохраняет возможность обстреливать российскую территорию, поэтому Россия может рассмотреть вопрос создания санитарной зоны на таком удалении, с которого невозможно было бы их достать.Призывы бить оружиемГлава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Украины наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS."Это запретная территория, созданная русскими, где они размещают артиллерию и ракетные комплексы в непосредственной близости от украинской границы, которые они потом используют для атак на украинцев", — заявил Макконл.Он задал вопрос госсекретарю США, пересмотрит ли он политику, запрещающую ВСУ наносить удары по территории России. Блинкер в свою очередь уклонился от ответа, заявив, что такие решения должны приниматься украинской стороной. Также Блинкен выразил надежду, что Конгресс предоставит Киеву необходимые вооружения. В ответ Маккол заявил госсекретарю, что не Конгресс установил запрет на такие удары, призвав отменить запрет на удары вглубь территории России."Я говорю с ними (украинцами. — Ред.), они не смогут добиться победы с ограничениями, которые вы, а не конгресс, наложили на них. И я надеюсь, что вы донесёте это до советника по вопросам национальной безопасности и измените это политическое решение, которое очень опасно и вредит Украине, украинскому народу", — заявил Маккол.До этого группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России. Тернер и примкнувшие к нему конгрессмены призвали Белый Дом авторизовать использование предоставленных США вооружений для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".На призывы американских политиков уже ответил посол России в США Анатолий Антонов."Подобные провокационные заявления — крайне опасны и безрассудны. Призывы русофобов означают лишь одно — дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского", — отметил Антонов.По его словам, "киевский режим давно не спрашивает разрешения у западных хозяев на войну против гражданских объектов на территории России", регулярно применяя для этого "смертоносную продукцию ВПК НАТО"."Желание после озвученных, в том числе сегодня, лозунгов американских политиков одно — ускорить разгром преступников в Киеве. Это прекрасно понимают наши Вооружённые Силы, демонстрирующие героические победы на фронте", — отметил Антонов.По словам посла США реагируют истерикой на успехи российских военных в ходе СВО, а для Украины главной целью является спровоцировать столкновение России и НАТО."Очевидно, что для Киева главное — спровоцировать США, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения России с участниками блока. Именно так надо рассматривать идеи об использовании дальнобойных американских систем против российских мирных жителей, в первую очередь женщин, детей и стариков. Сюда же надо добавить подталкивание западных государств сбивать самолёты ВС РФ", — отметил Антонов.Ранее украинское руководство в очередной раз призвало страны НАТО "закрыть небо" над Украиной.На призывы в США отреагировали и российские военкоры."Очень интересно как в американских элитах проявляется противоречие по вопросу права хохла применять переданное ему оружие по территории России вне зоны боевых действий. С точки зрения госсекретаря Блинкена, Украина имеет право сама выбирать цели для атаки. С точки зрения председателя объединенного комитета начальников штабов генерала Брауна – этот вопрос надо обсуждать, и вообще, у Украины есть и другие системы для атак по российской территории. Хорошая демонстрация разницы в уровне восприятия угроз. Там, где кадровый политик Блинкен не видит проблемы, кадровый военнослужащий Браун понимает, чем может быть чревато подобное решение. Хорошо, хотя бы, что это понимание есть, и давать украинским военным возможность применять западные системы по российской территории те же штатовские военные не спешат", - указал автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды".По его словам, плохо то, что никакой гарантии сохранения этой ситуации впредь нет, и быть не может – "как минимум потому, что конечное решение остается за политиками, и оно может оказаться не тем, которое хотели бы видеть военные"."Впрочем, первую скрипку здесь опять наверняка будут играть англичане – и им, наверное, Штаты и отдадут в итоге честь реализовать собственные заявления на эту тему – помните, Кэмерон говорил "можно"? Для Штатов это относительно простой способ проверить нашу реакцию, не рискуя немедленной войной самим. И вот наша реакция в этом случае должна быть немедленной и предельно недвусмысленной, если мы не хотим, чтобы спустя некоторое время прилёты по Ростову и Курску с Воронежем дальнобойными ракетами стали столь же регулярными, как сейчас обстрелы Белгорода реактивными системами залпового огня, или атаки теми же ракетами по Крыму. К слову, эти атаки постоянно сопровождаются наглым висением близ нашей воздушной границы американских тяжёлых разведывательных дронов. И работать по ним давно пора, независимо от того, что там будет с атаками по "старой" территории России. 2-3 подобных инцидента, и летать они перестанут", - отметил он.По словам военкора, "Global Hawk не Reaper, который они (США — Ред.) регулярно приносят на съедение хуситам, машина дорогая и дефицитная".

https://ukraina.ru/20230522/1046474324.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, сша, россия, украина, энтони блинкен, вооруженные силы украины