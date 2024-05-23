Эхо Тридцатилетней войны. Как Европа восприняла присоединение Украины к России - 23.05.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20240523/1055238048.html
Эхо Тридцатилетней войны. Как Европа восприняла присоединение Украины к России
Эхо Тридцатилетней войны. Как Европа восприняла присоединение Украины к России - 23.05.2024 Украина.ру
Эхо Тридцатилетней войны. Как Европа восприняла присоединение Украины к России
Датой начала Тридцатилетней войны считается 23 мая 1618 года, когда вспыхнуло антикатолическое восстание в Праге. Конфликт вспыхнул как столкновение между протестантами и католиками, но вскоре религиозное противостояние переросло в борьбу с доминированием династии Габсбургов. В орбиту войны втянулись практически все государства Европы
2024-05-23T16:00
2024-05-23T16:00
история
история
история украины
история малороссии
европа
xvii век
католическая церковь
протестанты
война
московское царство
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Развернувшиеся в Чехии военные действия вскоре распространились по территории Священной Римской империи, которая стала основной ареной борьбы. На ней Габсбурги с их династическими владениями в Центральной и Восточной Европе в союзе с большинством католических княжеств Германии, Испанией и Португалией, папским престолом и Речью Посполитой противостояли антигабсбургской коалиции. В составе последней были Франция, Швеция, Дания, протестантские княжества Германии, Чехия, Трансильвания, Венеция, Савойя и Республика Соединённых провинций (Нидерланды).В той или иной мере поддержку антигабсбургской коалиции оказывали Англия, Шотландия и Россия. Смоленская война 1632-34 годов часто рассматривается в контексте борьбы с габсбургско-католическим альянсом.Первая в истории Европы всеобщая война привела к ослаблению Священной Римской империи и доминированию в Центральной Европе Франции. Швеция превратила Балтику в своё внутреннее море. Речь Посполитая, хоть и была отброшена от Балтийского моря, но благодаря Поляновскому миру с Россией сохранила контроль над западнорусскими землями.Несмотря на заключение в 1648 году Вестфальского мира блоковое противостояние в Европе продолжилось. Это не могло не отразиться на внешней политике Русского царства.Формальное завершение Тридцатилетней войны совпало с важным рубежом в истории России. В 1645 году началось царствование второго монарха из династии Романовых – Алексея Михайловича. Страна окрепла после разрушительного Смутного времени и определялась с новым приоритетным направлением своей внешней политики.Выбор стоял между борьбой за выход к Балтике, за возвращение западнорусских земель (прежде всего Смоленска и Чернигова), либо продвижением в Азово-Черноморье (для снижения крымско-османской угрозы). Первое и третье направления предполагали сближение с католической Польшей, а значит и с союзными ей австрийскими Габсбургами. Второе, напротив, могло быть реализовано в сотрудничестве с протестантской Швецией и дружественной ей Францией.Национальные интересы предопределили выбор России в пользу антигабсбургских сил. На момент начала Смоленской войны Швеция в отличие от Речи Посполитой не ставила под сомнение легитимность царствующей в Москве династии. Кроме того, страны Северной Европы являлись более перспективными партнёрами в плане военно-технического сотрудничества. Российские полки "нового строя", выставленные в 1632-34 годах против поляков, имели оружие преимущественно северо-европейского происхождения. Поставки российского зерна являлись очень значимы по крайней мере для Дании и Нидерландов.Сотрудничество России с протестантами могло быть и более тесным не погибни в 1632 году в сражении под Лютценом шведский король Густав II Адольф. Новое правительство не стало заключать подготовленного им антипольского союза с русскими и снизило активность в Тридцатилетней войне. Во многом это предопределило неудачной для России исход битв за Смоленск.За тем в 40-х годах XVII века была предпринята смена геополитического вектора России. Польский король Владислав IV взял курс на создание антиосманского альянса с Россией. Объективно он отвечал интересам противостоявших Турции Габсбургов. Мотив самого короля состоял в том, что война позволяла вопреки магнатам нарастить численность армии и в перспективе расширить его личные владения – источник для получения неконтролируемых сеймом доходов.Владислав в 1645 году предложил Москве создать наступательный союз против турок. В условиях противостояния с Крымским ханством правительство России легко согласилось с таким предложением. Однако вскоре выяснилось, что король не может реализовать собственную инициативу. Противники усиления власти монарха всячески противодействовали его курсу на войну с Портой.В августе 1647 года вместо наступательного Речь Посполитая и Русское царство заключили оборонительный антиосманский союз. Но даже он в условиях противостояния Польши и Швеции означал дрейф России в сторону католического блока.Однако в конце того же года вспыхнуло антипольское восстание во главе с Богданом Хмельницким. Заинтересованные в ослаблении Габсбургов Париж и особенно Стокгольм его поддержали. Показательно, что Францию тогда наводнили памфлеты о "восстании русских крестьян" и о запорожских казаках, популярной стала книга Гийома де Боплана, впервые изданная в 1651 году.Хмельницкий пытался опереться в освободительной войне на крымцев. В связи с этим Запорожское войско вступило в союз с Крымским ханством. Это ещё больше ослабляло недавно созданный польско-русский альянс, поскольку Москва не могла участвовать в боевых действиях против единоверного Запорожья. Особенно, когда оттуда стали поступать всё более настойчивые прошения о принятии под руку царя. Кроме того, на юге России завершилось создание мощной Белгородской оборонительной линии, остановившей крымские набеги. Поэтому иностранная помощь в борьбе с ханством была не так актуальна, как раньше.В условиях, когда польско-российские переговоры о дальнейшей судьбе Украины результатов не дали союзнические отношения с Речью Посполитой были разорваны.В октябре 1653 года состоявшийся в Москве Земский Собор постановил: "против польского короля войну весть, а Богдана Хмельницкого с Войском Запорожским з городами и сёлами принять". Спустя же три месяца Переяславская Рада решила перейти "под царя восточного, православного".Сразу после Собора из России в европейские столицы направились делегации, уполномоченные уведомить о причинах войны с Польшей и о присоединении Украины к России.Прямо заинтересованные в максимальном ослаблении Польско-Литовского государства Швеция, Дания и Нидерланды отнеслись к этим новостям благожелательно. Голландцы пообещали прислать России 20 тысяч мушкетов. Стокгольм предложил заключить наступательный союз против Польши.Французская реакция была нейтральной. Она обуславливалась желанием вырвать Речь Посполитую из-под влияния Габсбургов и превратить её в элемент своего антиавстрийского "восточного барьера" (что в итоге и произошло).Наиболее холодный приём российским дипломатам ожидался в Вене. Ведь Габсбурги были не заинтересованы в ослаблении своего ключевого союзника. В связи с этим посольство в Австрию отбыло позднее, чем в другие страны. В соответствующем послании не говорилось о переходе Украины в российское подданство.Тем не менее реакция Габсбургов была довольно прагматичной: император Фердинанд III высказался за скорейшее примирение сторон и предложил своё посредничество в мирных переговорах. Очевидно, Вену беспокоило происходившее тогда польско-крымское сближение, что усиливало позиции Османской империи. Россия же воспринималась как перспективный партнёр в противостоянии Турции.Таким образом в рамках решения украинского вопроса российской дипломатии удалось воспользоваться противоречиями альянсов, сложившихся во время Тридцатилетней войны. Судьбу самого спорного региона между Россией и Польшей должно было решить положение дел на поле боя.
https://ukraina.ru/20240118/1022285879.html
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европа
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Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, история малороссии, европа, xvii век, католическая церковь, протестанты, война, московское царство, богдан хмельницкий, речь посполитая
История, История, история Украины, история Малороссии, Европа, XVII век, Католическая церковь, Протестанты, война, Московское царство, Богдан Хмельницкий, Речь Посполитая

Эхо Тридцатилетней войны. Как Европа восприняла присоединение Украины к России

16:00 23.05.2024
 
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
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Датой начала Тридцатилетней войны считается 23 мая 1618 года, когда вспыхнуло антикатолическое восстание в Праге. Конфликт вспыхнул как столкновение между протестантами и католиками, но вскоре религиозное противостояние переросло в борьбу с доминированием династии Габсбургов. В орбиту войны втянулись практически все государства Европы
Развернувшиеся в Чехии военные действия вскоре распространились по территории Священной Римской империи, которая стала основной ареной борьбы. На ней Габсбурги с их династическими владениями в Центральной и Восточной Европе в союзе с большинством католических княжеств Германии, Испанией и Португалией, папским престолом и Речью Посполитой противостояли антигабсбургской коалиции. В составе последней были Франция, Швеция, Дания, протестантские княжества Германии, Чехия, Трансильвания, Венеция, Савойя и Республика Соединённых провинций (Нидерланды).
В той или иной мере поддержку антигабсбургской коалиции оказывали Англия, Шотландия и Россия. Смоленская война 1632-34 годов часто рассматривается в контексте борьбы с габсбургско-католическим альянсом.
Первая в истории Европы всеобщая война привела к ослаблению Священной Римской империи и доминированию в Центральной Европе Франции. Швеция превратила Балтику в своё внутреннее море. Речь Посполитая, хоть и была отброшена от Балтийского моря, но благодаря Поляновскому миру с Россией сохранила контроль над западнорусскими землями.
Несмотря на заключение в 1648 году Вестфальского мира блоковое противостояние в Европе продолжилось. Это не могло не отразиться на внешней политике Русского царства.
Формальное завершение Тридцатилетней войны совпало с важным рубежом в истории России. В 1645 году началось царствование второго монарха из династии Романовых – Алексея Михайловича. Страна окрепла после разрушительного Смутного времени и определялась с новым приоритетным направлением своей внешней политики.
Переяславская рада 1654 года
18 января, 16:03История
Изменить Россию. Как стала возможной Переяславская Рада8 января исполнилось 370 лет со дня торжественной присяги запорожского казачества русскому царю (тогда это был Алексей Михайлович) во время Генерального военного совета (рады) в Переяславле. Согласие Москвы на этот акт было дано после шести лет переговоров (не считая того, что такие прошения подавались ещё в XVI веке).
Выбор стоял между борьбой за выход к Балтике, за возвращение западнорусских земель (прежде всего Смоленска и Чернигова), либо продвижением в Азово-Черноморье (для снижения крымско-османской угрозы). Первое и третье направления предполагали сближение с католической Польшей, а значит и с союзными ей австрийскими Габсбургами. Второе, напротив, могло быть реализовано в сотрудничестве с протестантской Швецией и дружественной ей Францией.
Национальные интересы предопределили выбор России в пользу антигабсбургских сил. На момент начала Смоленской войны Швеция в отличие от Речи Посполитой не ставила под сомнение легитимность царствующей в Москве династии. Кроме того, страны Северной Европы являлись более перспективными партнёрами в плане военно-технического сотрудничества. Российские полки "нового строя", выставленные в 1632-34 годах против поляков, имели оружие преимущественно северо-европейского происхождения. Поставки российского зерна являлись очень значимы по крайней мере для Дании и Нидерландов.
Сотрудничество России с протестантами могло быть и более тесным не погибни в 1632 году в сражении под Лютценом шведский король Густав II Адольф. Новое правительство не стало заключать подготовленного им антипольского союза с русскими и снизило активность в Тридцатилетней войне. Во многом это предопределило неудачной для России исход битв за Смоленск.
За тем в 40-х годах XVII века была предпринята смена геополитического вектора России. Польский король Владислав IV взял курс на создание антиосманского альянса с Россией. Объективно он отвечал интересам противостоявших Турции Габсбургов. Мотив самого короля состоял в том, что война позволяла вопреки магнатам нарастить численность армии и в перспективе расширить его личные владения – источник для получения неконтролируемых сеймом доходов.
14 февраля 2023, 18:01История
Тайная история воссоединения России и Украины: почти за полстолетия до Переяслава
Владислав в 1645 году предложил Москве создать наступательный союз против турок. В условиях противостояния с Крымским ханством правительство России легко согласилось с таким предложением. Однако вскоре выяснилось, что король не может реализовать собственную инициативу. Противники усиления власти монарха всячески противодействовали его курсу на войну с Портой.
В августе 1647 года вместо наступательного Речь Посполитая и Русское царство заключили оборонительный антиосманский союз. Но даже он в условиях противостояния Польши и Швеции означал дрейф России в сторону католического блока.
Однако в конце того же года вспыхнуло антипольское восстание во главе с Богданом Хмельницким. Заинтересованные в ослаблении Габсбургов Париж и особенно Стокгольм его поддержали. Показательно, что Францию тогда наводнили памфлеты о "восстании русских крестьян" и о запорожских казаках, популярной стала книга Гийома де Боплана, впервые изданная в 1651 году.
Хмельницкий пытался опереться в освободительной войне на крымцев. В связи с этим Запорожское войско вступило в союз с Крымским ханством. Это ещё больше ослабляло недавно созданный польско-русский альянс, поскольку Москва не могла участвовать в боевых действиях против единоверного Запорожья. Особенно, когда оттуда стали поступать всё более настойчивые прошения о принятии под руку царя. Кроме того, на юге России завершилось создание мощной Белгородской оборонительной линии, остановившей крымские набеги. Поэтому иностранная помощь в борьбе с ханством была не так актуальна, как раньше.
В условиях, когда польско-российские переговоры о дальнейшей судьбе Украины результатов не дали союзнические отношения с Речью Посполитой были разорваны.
Карта Украины Г. де Боплана (1648 год) - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
6 декабря 2023, 18:00История
Гийом де Боплан – Колумб УкраиныКак правило, в ответ на вопрос о происхождении Украины приводится карта и книга французского инженера на польской службе Гийома Левассёра де Боплана, скончавшегося 350 лет назад – 6 декабря 1673 года в Руане. Именно благодаря этому весьма образованному человеку Европа узнала о существовании страны, которую он называл Ukraine или D`Vkranie
В октябре 1653 года состоявшийся в Москве Земский Собор постановил: "против польского короля войну весть, а Богдана Хмельницкого с Войском Запорожским з городами и сёлами принять". Спустя же три месяца Переяславская Рада решила перейти "под царя восточного, православного".
Сразу после Собора из России в европейские столицы направились делегации, уполномоченные уведомить о причинах войны с Польшей и о присоединении Украины к России.
Прямо заинтересованные в максимальном ослаблении Польско-Литовского государства Швеция, Дания и Нидерланды отнеслись к этим новостям благожелательно. Голландцы пообещали прислать России 20 тысяч мушкетов. Стокгольм предложил заключить наступательный союз против Польши.
Французская реакция была нейтральной. Она обуславливалась желанием вырвать Речь Посполитую из-под влияния Габсбургов и превратить её в элемент своего антиавстрийского "восточного барьера" (что в итоге и произошло).
Наиболее холодный приём российским дипломатам ожидался в Вене. Ведь Габсбурги были не заинтересованы в ослаблении своего ключевого союзника. В связи с этим посольство в Австрию отбыло позднее, чем в другие страны. В соответствующем послании не говорилось о переходе Украины в российское подданство.
19 марта 2023, 07:57История
"Тишайший" гром побед и реформ
Тем не менее реакция Габсбургов была довольно прагматичной: император Фердинанд III высказался за скорейшее примирение сторон и предложил своё посредничество в мирных переговорах. Очевидно, Вену беспокоило происходившее тогда польско-крымское сближение, что усиливало позиции Османской империи. Россия же воспринималась как перспективный партнёр в противостоянии Турции.
Таким образом в рамках решения украинского вопроса российской дипломатии удалось воспользоваться противоречиями альянсов, сложившихся во время Тридцатилетней войны. Судьбу самого спорного региона между Россией и Польшей должно было решить положение дел на поле боя.
 
ИсторияИсторияистория Украиныистория МалороссииЕвропаXVII векКатолическая церковьПротестантывойнаМосковское царствоБогдан ХмельницкийРечь Посполитая
 
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