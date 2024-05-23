https://ukraina.ru/20240523/1055238048.html

Эхо Тридцатилетней войны. Как Европа восприняла присоединение Украины к России

Эхо Тридцатилетней войны. Как Европа восприняла присоединение Украины к России - 23.05.2024 Украина.ру

Эхо Тридцатилетней войны. Как Европа восприняла присоединение Украины к России

Датой начала Тридцатилетней войны считается 23 мая 1618 года, когда вспыхнуло антикатолическое восстание в Праге. Конфликт вспыхнул как столкновение между протестантами и католиками, но вскоре религиозное противостояние переросло в борьбу с доминированием династии Габсбургов. В орбиту войны втянулись практически все государства Европы

2024-05-23T16:00

2024-05-23T16:00

2024-05-23T16:00

история

история

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xvii век

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война

московское царство

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Развернувшиеся в Чехии военные действия вскоре распространились по территории Священной Римской империи, которая стала основной ареной борьбы. На ней Габсбурги с их династическими владениями в Центральной и Восточной Европе в союзе с большинством католических княжеств Германии, Испанией и Португалией, папским престолом и Речью Посполитой противостояли антигабсбургской коалиции. В составе последней были Франция, Швеция, Дания, протестантские княжества Германии, Чехия, Трансильвания, Венеция, Савойя и Республика Соединённых провинций (Нидерланды).В той или иной мере поддержку антигабсбургской коалиции оказывали Англия, Шотландия и Россия. Смоленская война 1632-34 годов часто рассматривается в контексте борьбы с габсбургско-католическим альянсом.Первая в истории Европы всеобщая война привела к ослаблению Священной Римской империи и доминированию в Центральной Европе Франции. Швеция превратила Балтику в своё внутреннее море. Речь Посполитая, хоть и была отброшена от Балтийского моря, но благодаря Поляновскому миру с Россией сохранила контроль над западнорусскими землями.Несмотря на заключение в 1648 году Вестфальского мира блоковое противостояние в Европе продолжилось. Это не могло не отразиться на внешней политике Русского царства.Формальное завершение Тридцатилетней войны совпало с важным рубежом в истории России. В 1645 году началось царствование второго монарха из династии Романовых – Алексея Михайловича. Страна окрепла после разрушительного Смутного времени и определялась с новым приоритетным направлением своей внешней политики.Выбор стоял между борьбой за выход к Балтике, за возвращение западнорусских земель (прежде всего Смоленска и Чернигова), либо продвижением в Азово-Черноморье (для снижения крымско-османской угрозы). Первое и третье направления предполагали сближение с католической Польшей, а значит и с союзными ей австрийскими Габсбургами. Второе, напротив, могло быть реализовано в сотрудничестве с протестантской Швецией и дружественной ей Францией.Национальные интересы предопределили выбор России в пользу антигабсбургских сил. На момент начала Смоленской войны Швеция в отличие от Речи Посполитой не ставила под сомнение легитимность царствующей в Москве династии. Кроме того, страны Северной Европы являлись более перспективными партнёрами в плане военно-технического сотрудничества. Российские полки "нового строя", выставленные в 1632-34 годах против поляков, имели оружие преимущественно северо-европейского происхождения. Поставки российского зерна являлись очень значимы по крайней мере для Дании и Нидерландов.Сотрудничество России с протестантами могло быть и более тесным не погибни в 1632 году в сражении под Лютценом шведский король Густав II Адольф. Новое правительство не стало заключать подготовленного им антипольского союза с русскими и снизило активность в Тридцатилетней войне. Во многом это предопределило неудачной для России исход битв за Смоленск.За тем в 40-х годах XVII века была предпринята смена геополитического вектора России. Польский король Владислав IV взял курс на создание антиосманского альянса с Россией. Объективно он отвечал интересам противостоявших Турции Габсбургов. Мотив самого короля состоял в том, что война позволяла вопреки магнатам нарастить численность армии и в перспективе расширить его личные владения – источник для получения неконтролируемых сеймом доходов.Владислав в 1645 году предложил Москве создать наступательный союз против турок. В условиях противостояния с Крымским ханством правительство России легко согласилось с таким предложением. Однако вскоре выяснилось, что король не может реализовать собственную инициативу. Противники усиления власти монарха всячески противодействовали его курсу на войну с Портой.В августе 1647 года вместо наступательного Речь Посполитая и Русское царство заключили оборонительный антиосманский союз. Но даже он в условиях противостояния Польши и Швеции означал дрейф России в сторону католического блока.Однако в конце того же года вспыхнуло антипольское восстание во главе с Богданом Хмельницким. Заинтересованные в ослаблении Габсбургов Париж и особенно Стокгольм его поддержали. Показательно, что Францию тогда наводнили памфлеты о "восстании русских крестьян" и о запорожских казаках, популярной стала книга Гийома де Боплана, впервые изданная в 1651 году.Хмельницкий пытался опереться в освободительной войне на крымцев. В связи с этим Запорожское войско вступило в союз с Крымским ханством. Это ещё больше ослабляло недавно созданный польско-русский альянс, поскольку Москва не могла участвовать в боевых действиях против единоверного Запорожья. Особенно, когда оттуда стали поступать всё более настойчивые прошения о принятии под руку царя. Кроме того, на юге России завершилось создание мощной Белгородской оборонительной линии, остановившей крымские набеги. Поэтому иностранная помощь в борьбе с ханством была не так актуальна, как раньше.В условиях, когда польско-российские переговоры о дальнейшей судьбе Украины результатов не дали союзнические отношения с Речью Посполитой были разорваны.В октябре 1653 года состоявшийся в Москве Земский Собор постановил: "против польского короля войну весть, а Богдана Хмельницкого с Войском Запорожским з городами и сёлами принять". Спустя же три месяца Переяславская Рада решила перейти "под царя восточного, православного".Сразу после Собора из России в европейские столицы направились делегации, уполномоченные уведомить о причинах войны с Польшей и о присоединении Украины к России.Прямо заинтересованные в максимальном ослаблении Польско-Литовского государства Швеция, Дания и Нидерланды отнеслись к этим новостям благожелательно. Голландцы пообещали прислать России 20 тысяч мушкетов. Стокгольм предложил заключить наступательный союз против Польши.Французская реакция была нейтральной. Она обуславливалась желанием вырвать Речь Посполитую из-под влияния Габсбургов и превратить её в элемент своего антиавстрийского "восточного барьера" (что в итоге и произошло).Наиболее холодный приём российским дипломатам ожидался в Вене. Ведь Габсбурги были не заинтересованы в ослаблении своего ключевого союзника. В связи с этим посольство в Австрию отбыло позднее, чем в другие страны. В соответствующем послании не говорилось о переходе Украины в российское подданство.Тем не менее реакция Габсбургов была довольно прагматичной: император Фердинанд III высказался за скорейшее примирение сторон и предложил своё посредничество в мирных переговорах. Очевидно, Вену беспокоило происходившее тогда польско-крымское сближение, что усиливало позиции Османской империи. Россия же воспринималась как перспективный партнёр в противостоянии Турции.Таким образом в рамках решения украинского вопроса российской дипломатии удалось воспользоваться противоречиями альянсов, сложившихся во время Тридцатилетней войны. Судьбу самого спорного региона между Россией и Польшей должно было решить положение дел на поле боя.

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, история украины, история малороссии, европа, xvii век, католическая церковь, протестанты, война, московское царство, богдан хмельницкий, речь посполитая