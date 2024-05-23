Главное за ночь 23 мая - 23.05.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 23 мая
Главное за ночь 23 мая - 23.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 23 мая
Подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытки Вооруженных сил Украины усилить передовые позиции в районах населенных пунктов Дорожнянки, Чаривное и... Украина.ру, 23.05.2024
2024-05-23T08:04
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
сс
взрыв
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Подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытки Вооруженных сил Украины усилить передовые позиции в районах населенных пунктов Дорожнянки, Чаривное и Луговское. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет.Армия Франции тренирует украинских неонацистов на территории республики, пишет Mediapart. По данным издания, французская сторона не могла этого не заметить: на лице у одного был вытатуирован символ СС.В Херсоне произошли взрывы, заявили назначенные Киевом гауляйтеры.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, белгород, франция, херсон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сс, взрыв
Новости, Белгород, Франция, Херсон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, СС, взрыв

Главное за ночь 23 мая

08:04 23.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытки Вооруженных сил Украины усилить передовые позиции в районах населенных пунктов Дорожнянки, Чаривное и Луговское. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет.
Армия Франции тренирует украинских неонацистов на территории республики, пишет Mediapart. По данным издания, французская сторона не могла этого не заметить: на лице у одного был вытатуирован символ СС.
В Херсоне произошли взрывы, заявили назначенные Киевом гауляйтеры.
30 апреля, 10:34
В Харькове прогремели взрывыУкраинские СМИ и телегрм-каналы пишут о серии сильных взрывов в Харькове
 
НовостиБелгородФранцияХерсонВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныССвзрыв
 
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Заголовок открываемого материала
08:24ВС РФ сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - Гладков
08:20"День героев", которым "слава": постановка ОУН* при участии НКВД
08:04Главное за ночь 23 мая
07:49Захарову обеспокоило состояние главы МИД ФРГ Бербок
07:30Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник
07:13"Крайне опасно и безрассудно": посол Антонов о призывах разрешить Киеву бить оружием США по территории РФ
07:10"Зеленский не уйдет героем". Украинские эксперты и политики о критически опасной ситуации в стране
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