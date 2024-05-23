https://ukraina.ru/20240523/1055237186.html

Главное за ночь 23 мая

Главное за ночь 23 мая - 23.05.2024 Украина.ру

Главное за ночь 23 мая

Подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытки Вооруженных сил Украины усилить передовые позиции в районах населенных пунктов Дорожнянки, Чаривное и... Украина.ру, 23.05.2024

2024-05-23T08:04

2024-05-23T08:04

2024-05-23T08:04

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Подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытки Вооруженных сил Украины усилить передовые позиции в районах населенных пунктов Дорожнянки, Чаривное и Луговское. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет.Армия Франции тренирует украинских неонацистов на территории республики, пишет Mediapart. По данным издания, французская сторона не могла этого не заметить: на лице у одного был вытатуирован символ СС.В Херсоне произошли взрывы, заявили назначенные Киевом гауляйтеры.

https://ukraina.ru/20240430/1054817122.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгород, франция, херсон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сс, взрыв