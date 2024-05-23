Главное за ночь 23 мая
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытки Вооруженных сил Украины усилить передовые позиции в районах населенных пунктов Дорожнянки, Чаривное и Луговское. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет.
Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет.
Армия Франции тренирует украинских неонацистов на территории республики, пишет Mediapart. По данным издания, французская сторона не могла этого не заметить: на лице у одного был вытатуирован символ СС.
В Херсоне произошли взрывы, заявили назначенные Киевом гауляйтеры.