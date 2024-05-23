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"Крайне опасно и безрассудно": посол Антонов о призывах разрешить Киеву бить оружием США по территории РФ

"Крайне опасно и безрассудно": посол Антонов о призывах разрешить Киеву бить оружием США по территории РФ - 23.05.2024 Украина.ру

"Крайне опасно и безрассудно": посол Антонов о призывах разрешить Киеву бить оружием США по территории РФ

Призывы американских политиков позволить Украине использовать американское оружие по территории РФ безрассудны и грозят втягиванием США в конфликт. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов

2024-05-23T07:13

2024-05-23T07:13

2024-05-23T07:22

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"Подобные провокационные заявления - крайне опасны и безрассудны. Призывы русофобов означают лишь одно - дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского", - сказал он.Как заявил Антонов, "киевский режим давно не спрашивает разрешения у западных хозяев на войну против гражданских объектов на территории России". По его словам, на успехи ВС РФ в ходе СВО Вашингтон реагирует истерикой."Уровень истерической реакции на наши успехи на фронте в Вашингтоне растет в геометрической прогрессии не по дням, а по часам. Политики и законодатели продолжают испытывать наше терпение. Каждый день слышим новые предложения о расширении военной помощи киевской хунте", - сказал он.Также посол указал, что для Киева главное - спровоцировать США, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения России с участниками блока. "Именно так надо рассматривать идеи об использовании дальнобойных американских систем против российских мирных жителей, в первую очередь женщин, детей и стариков. Сюда же надо добавить подталкивание западных государств сбивать самолеты ВС РФ", - добавил он.

https://ukraina.ru/20240522/1055227207.html

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сша, новости, россия, вашингтон, анатолий антонов, владимир зеленский, нато, впк