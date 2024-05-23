"Крайне опасно и безрассудно": посол Антонов о призывах разрешить Киеву бить оружием США по территории РФ - 23.05.2024 Украина.ру
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"Крайне опасно и безрассудно": посол Антонов о призывах разрешить Киеву бить оружием США по территории РФ
"Крайне опасно и безрассудно": посол Антонов о призывах разрешить Киеву бить оружием США по территории РФ - 23.05.2024 Украина.ру
"Крайне опасно и безрассудно": посол Антонов о призывах разрешить Киеву бить оружием США по территории РФ
Призывы американских политиков позволить Украине использовать американское оружие по территории РФ безрассудны и грозят втягиванием США в конфликт. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
2024-05-23T07:13
2024-05-23T07:22
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"Подобные провокационные заявления - крайне опасны и безрассудны. Призывы русофобов означают лишь одно - дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского", - сказал он.Как заявил Антонов, "киевский режим давно не спрашивает разрешения у западных хозяев на войну против гражданских объектов на территории России". По его словам, на успехи ВС РФ в ходе СВО Вашингтон реагирует истерикой."Уровень истерической реакции на наши успехи на фронте в Вашингтоне растет в геометрической прогрессии не по дням, а по часам. Политики и законодатели продолжают испытывать наше терпение. Каждый день слышим новые предложения о расширении военной помощи киевской хунте", - сказал он.Также посол указал, что для Киева главное - спровоцировать США, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения России с участниками блока. "Именно так надо рассматривать идеи об использовании дальнобойных американских систем против российских мирных жителей, в первую очередь женщин, детей и стариков. Сюда же надо добавить подталкивание западных государств сбивать самолеты ВС РФ", - добавил он.
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сша, новости, россия, вашингтон, анатолий антонов, владимир зеленский, нато, впк
США, Новости, Россия, Вашингтон, Анатолий Антонов, Владимир Зеленский, НАТО, ВПК

"Крайне опасно и безрассудно": посол Антонов о призывах разрешить Киеву бить оружием США по территории РФ

07:13 23.05.2024 (обновлено: 07:22 23.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Призывы американских политиков позволить Украине использовать американское оружие по территории РФ безрассудны и грозят втягиванием США в конфликт. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
"Подобные провокационные заявления - крайне опасны и безрассудны. Призывы русофобов означают лишь одно - дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского", - сказал он.
Как заявил Антонов, "киевский режим давно не спрашивает разрешения у западных хозяев на войну против гражданских объектов на территории России".
"Варварские налеты с применением смертоносной продукции ВПК НАТО осуществляются по нашей стране практически на регулярной основе", - подчеркнул посол.
По его словам, на успехи ВС РФ в ходе СВО Вашингтон реагирует истерикой.
"Уровень истерической реакции на наши успехи на фронте в Вашингтоне растет в геометрической прогрессии не по дням, а по часам. Политики и законодатели продолжают испытывать наше терпение. Каждый день слышим новые предложения о расширении военной помощи киевской хунте", - сказал он.
Также посол указал, что для Киева главное - спровоцировать США, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения России с участниками блока.
"Именно так надо рассматривать идеи об использовании дальнобойных американских систем против российских мирных жителей, в первую очередь женщин, детей и стариков. Сюда же надо добавить подталкивание западных государств сбивать самолеты ВС РФ", - добавил он.
Вчера, 18:26
"Украине дали палку, но запретили ей пользоваться". Почему США не разрешают ВСУ бить по "старой" РоссииУкраинское руководство убеждено, что если бы оно могло нанести удары американским оружием по российским объектам, то наступление ВС РФ на Харьковскую область можно было бы задержать. Но США не позволяют (хотя де-факто ВСУ это уже делают), имея на то весомые причины
 
СШАНовостиРоссияВашингтонАнатолий АнтоновВладимир ЗеленскийНАТОВПК
 
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