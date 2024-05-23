https://ukraina.ru/20240523/1055232884.html
Катастрофа ВСУ на левобережье или заход с Белоруссии: Ищенко назвал два сценария быстрого завершения СВО
Катастрофа ВСУ на левобережье или заход с Белоруссии: Ищенко назвал два сценария быстрого завершения СВО - 23.05.2024 Украина.ру
Катастрофа ВСУ на левобережье или заход с Белоруссии: Ищенко назвал два сценария быстрого завершения СВО
Перебрасывать на левый берег те 250-300 тысяч относительно боеспособных войск, которые остались у ВСУ, в Киеве просто опасаются, тогда правый (западный) берег Днепра останется беззащитным, а Россия получит два сценария быстрого завершения войны. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-05-23T04:20
2024-05-23T04:20
2024-05-23T04:20
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Сейчас российские силы не снижают активность по всей линии фронта. Чтобы остановить продвижение ВС РФ к Покровску, Селидово и Курахово ВСУ нужны резервы, рассказал эксперт.Перебрасывать на левый берег те 250-300 тысяч относительно боеспособных войск, которые остались у ВСУ, в Киеве просто опасаются, тогда правый (западный) берег Днепра останется беззащитным, а Россия получит два сценария быстрого завершения войны, уточнил Ищенко.Первый сценарий. Разгром ВСУ на левом (восточном) берегу. Если российское наступление не удастся остановить, то огромная масса, потерявших управление войск не сможет быть эвакуирована назад на правый (западный) берег по считанным мостам, к тому же находящимся под ударами ВКС РФ. Создавать новую линию фронта будет просто нечем и некем, отметил он.Второй сценарий. Повторение захода из Белоруссии, но более широким фронтом, включая наступление на Ковель и Луцк. Оставленное ушедшими на левый берег резервами правобережье смогут легко пройти российские войска, подчеркнул автор.Группировка, наступающая на Киев и Житомир, просто обойдёт столицу, выставив заслоны, обеспечивающие её коммуникации от украинских диверсий, и блокирует мосты с правого берега, отрезав левобережную группировку ВСУ от тыла, резюмировал автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.руО том, почему нашествие Зеленского на Киев оказалось более смертоносным, чем татаро-монгольское иго можно прочитать в интервью Руслана Калинчука ВСУ проиграли под Харьковом, но Зеленский придумал новую спецоперацию против России
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новости, россия, луцк, киев, ростислав ищенко, вкс, всу, вс рф, житомир, белоруссия, наступление, война, сво, мосты, днепр (река)
Новости, Россия, Луцк, Киев, Ростислав Ищенко, ВКС, ВСУ, ВС РФ, Житомир, Белоруссия, наступление, война, СВО, мосты, Днепр (река)
Катастрофа ВСУ на левобережье или заход с Белоруссии: Ищенко назвал два сценария быстрого завершения СВО
Перебрасывать на левый берег те 250-300 тысяч относительно боеспособных войск, которые остались у ВСУ, в Киеве просто опасаются, тогда правый (западный) берег Днепра останется беззащитным, а Россия получит два сценария быстрого завершения войны. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Сейчас российские силы не снижают активность по всей линии фронта. Чтобы остановить продвижение ВС РФ к Покровску, Селидово и Курахово ВСУ нужны резервы, рассказал эксперт.
Перебрасывать на левый берег те 250-300 тысяч относительно боеспособных войск, которые остались у ВСУ, в Киеве просто опасаются, тогда правый (западный) берег Днепра останется беззащитным, а Россия получит два сценария быстрого завершения войны, уточнил Ищенко.
Первый сценарий. Разгром ВСУ на левом (восточном) берегу. Если российское наступление не удастся остановить, то огромная масса, потерявших управление войск не сможет быть эвакуирована назад на правый (западный) берег по считанным мостам, к тому же находящимся под ударами ВКС РФ. Создавать новую линию фронта будет просто нечем и некем, отметил он.
Второй сценарий. Повторение захода из Белоруссии, но более широким фронтом, включая наступление на Ковель и Луцк. Оставленное ушедшими на левый берег резервами правобережье смогут легко пройти российские войска, подчеркнул автор.
"Группировка, занявшая Ковель и Луцк нависнет над Галицией и западной границей Украины, создавая недвусмысленную угрозу потенциальной попытке НАТО послать экспедиционные силы на помощь гибнущему киевскому режиму", - указал политолог.
Группировка, наступающая на Киев и Житомир, просто обойдёт столицу, выставив заслоны, обеспечивающие её коммуникации от украинских диверсий, и блокирует мосты с правого берега, отрезав левобережную группировку ВСУ от тыла, резюмировал автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции
читайте на сайте Украина.ру
О том, почему нашествие Зеленского на Киев оказалось более смертоносным, чем татаро-монгольское иго можно прочитать в интервью Руслана Калинчука ВСУ проиграли под Харьковом, но Зеленский придумал новую спецоперацию против России