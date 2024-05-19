Руслан Калинчук: ВСУ проиграли под Харьковом, но Зеленский придумал новую спецоперацию против России
© religionpravda.com.uaРуслан Калинчук интервью
© religionpravda.com.ua
Нашествие Владимира Зеленского на Киев — мать городов русских, оказалось более смертоносным, чем татаро-монгольское иго. Насильная мобилизация, коррупция и уничтожение исторических христианских святынь — лишь небольшая часть этого
Об этом, а также о коварных замыслах Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Харьковом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук.
В ночь на 17 мая 2024 года в Киеве была уничтожена малая Десятинная церковь у музея истории Украины.
— Руслан, каковы истинные мотивы сноса монастыря?
— На этом месте давно уже идёт борьба христианства и язычества. При этом язычество в политике — это не что иное как нацизм.
Нацизм исходит из представления, которое в религиоведении называется генотеизмом. Это когда люди верят, что их предки происходят от полубогов или богов, а они — их потомки. Остальной люд, согласно их теории, звери.
Церковь в 1240 году разрушали орды хана Батыя. Ее восстановили. Но позже ее снова разрушили большевики. И вот — третий раз — церковь пала от рук "новых орд" Зеленского.
Помню, что в течение последних 15 лет вокруг этого храма собирались язычники, ставили своих идолов. Мучились, видимо, что вместо древнего славянского капища стоит православный храм. В итоге сегодня подобные "язычники" — украинская власть, режим нацистов уничтожили храм.
— А там действительно были юридические основания, документы, решение суда для сноса объекта?
Десятинная церковь — настоящая мученица. Что только с ней не вытворяли: жгли, кидали гранаты с газом, спиливали ограждение, вокруг храма, выкалывали глаза на иконах внутри нее. Националисты угрожали ее снести, называли уничижительно "ларьком".
В декабре 2017 года я участвовал в молитвенном стоянии возле этого храма, когда Правый сектор* угрожал его убрать. Не раз приходил на ночные литургии — чувствовал там особую благодать.
В итоге киевский суд принял решение, что нужно храм снести — дескать, неправильно отведёна земля под его строительство.
В вот заехала техника, стала все ломать. И даже иконы, литые из бронзы упаковали на машины и вывезли как строительный мусор!
Конечно, и снос, и решение киевского суда незаконны.
17 мая, 14:41Загадочная судьба Десятинного монастыряВ Киеве снесли храм в честь равноапостольного великого князя Владимира и княгини Ольги Десятинного монастыря на Старокиевской горе. Учитывая негативное отношение нынешней власти к УПЦ, а также то, что сноса храма требовали националисты, сомнений в том, что это акт преследования православия, быть не должно. Но они есть. Не всё так однозначно
— Почему?
— Потому что в соответствии с украинским законодательством решение о проведении процессуальных исполнительных действий должно быть внесено в единый реестр. Этого не было сделано.
Государственная исполнительная служба, по закону, не имела права привлекать к сносу объекта какие-то хозяйствующие субъекты. Как бы нелепо и дико это не звучало, средства на исполнение судебного решения по сносу, должна была дать община этого самого монастыря — как ответчик.
То есть, грубо говоря, храм должен был оплатить свое разрушение. А община, конечно, ничего не оплачивала. И, согласно закону, исполнительная служба не могла использовать никакие иные источники финансирования.
Однако говорить о справедливом суде и праве на Украине — что на Марсе жизнь искать.
— Как символично. Украина под руководством Зеленского сносит Храм накануне дня иконы "Неупиваемая чаша". Есть связь?
— Я думаю, что есть связь с другой датой. На Украине 16 мая празднуют День вышиванки — один из национальных праздников современной Украины.
Не дай Бог в этот день явиться в какой-то государственный орган, на работу или в школу без вышиванки. Вы рискуете быть избитым или потерять работу.
Поэтому снос, как говорят нацисты мос...й церкви, мог быть приурочен к указанному "торжеству".
Во-вторых, вполне возможно, что таким образом Зеленский пытается купировать недовольство граждан. В стране сильный общественный резонанс по поводу того, куда же делись деньги на оборонительные сооружения в Харьковской области.
Ведь надо предложить народу какую-то перемогу: потому что на фронте нет и не будет никаких перемог.
При этом снесли храм по-сатанински, ночью, как разбойники, как тати (воры, по церковно-славянски) разрушили православное святилище.
Отключили мобильную связь в округе, согнали технику. У меня недоумение: вы же должны возводить оборонительные сооружения с помощью этой техники.
Почему она вместо этого уничтожает святые места? У вас задача стоит с церковью в Киеве, в глубоком тылу, воевать?
Все время идут разговоры, что Украине не хватает резервов, инвалидов ловят по улицам. А в оцеплении храма, у так называемой нацгвардии в бронниках было по три магазина.
С кем они пришли воевать? С монахами. На фронт боитесь уехать?
Да, "достойно" мужиков... Те, кто стояли в оцеплении, просто обгадили, простите за выражение, форму ВСУ. Если, конечно, у них вообще какая-то честь мундира осталась.
У меня такое ощущение, что они проводили спецоперацию против икон, алтаря, и монахов. Это достойно киевского режима. С кем бы они бы ещё воевали!
17 мая, 10:19В Киеве снесли часовню УПЦ для "сохранения истории Украины"В результате действий киевских властей вместо Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря с 17 мая появилось новое ничего. Здание варварски снесли, прикрывшись решением Хозяйственного суда столицы Украины от 15 февраля 2023 года, информирует "Украинская правда"
— Как и кто должен был среагировать на снос храма?
— В первую очередь, на это должно было бы отреагировать священноначалие Украинской православной церкви (УПЦ). А они с начала СВО пытаются как-то встроиться, прогнуться под киевскую власть.
Напомню, два года назад на так называемом соборе Феофании они исключили из своего Устава любые упоминания своей канонической и административной связи с Русской православной церковью (РПЦ).
Кстати, тот "собор" Синод Русской Церкви назвал шагом к расколу. Но РПЦ поступила по любви и учла ситуацию,в которой находится Церковь на Украине и не назвала УПЦ раскольниками.
Есть такие епископы, которые в своих епархиях объявляли сбор на ударные дроны для ВСУ, рассчитывая выторговать себе индульгенцию у украинской богоборческой власти. Помогло это? Нет. За что, как говорится боролись, на то и напоролись.
Кроме того, разрушение Десятинной церкви — повод для солдат ВСУ – прихожан УПЦ, задуматься о том, что творит власть, за которую они воюют.
Мне лично очень хотелось бы, чтобы русский солдат вошёл в Киев (нельзя оставить мать городов русских за порогом) и освободил его. Очень хотелось бы, чтобы "убитый" храм восстановили после теракта киевского режима.
— Есть ли у вас данные какова ситуация гуманитарная ситуация под Харьковом и в Сумах?
— Из того, что я слышу от своих друзей, знакомых и публичной информации: ситуация в Харькове близка к панической. Именно поэтому решено строить лагеря для беженцев на 120 тысяч человек в Днепропетровске и Полтавской области.
— Почему ВСУ оказались в такой ситуации под Харьковом? Это обусловлено профессионализмом и силой ВС РФ или коррупцией в Киеве, когда все западные оборонные деньги потратили на коттеджи и снос Десятинной церкви (как вы упомянули выше)?
— Дело в том, что сейчас для ВСУ главная проблема не столько в нехватке вооружений или денег. Это Запад кое-как восполнит.
Главная их беда — это людские резервы, которых можно призвать. Без них нельзя удержать фронт в Харькове.
Например, в России, по словам нашего президента, каждый день контракты с Минобороны подписывают около 1500 человек. Вот как сильно русский народ верит в победу.
А посмотрите, что приходится делать ВСУ на Украине? Отлавливать граждан и паковать, извините, как скотину, в бусики; отбиваться от их жён, дочерей, сыновей.
Это свидетельствует о том, что народ не верит ни в какую перемогу, не понимает за что воюют. Он лишь наблюдает, как растет число раненых, расширяются кладбища, а дела ВСУ зашли в тупик; что украинская власть, обещавшая народу границы 1991 года сказала это в качестве пустого лозунга.
А США требуют жёстко, что Украина должна продержаться хотя бы до американских выборов. Если падет киевский режим, будет видно, к чему привела политика Байдена.
Поэтому вы верно задаёте вопрос о "мастерстве" ВСУ. Мотивированных воевать людей уже нет, а насильно мобилизованные идут на фронт и сдаются в плен русским солдатам, потому что никто не хочет умирать непонятно за что.
С другой стороны, конечно, коррупцию на Украине никто не отменял.
16 мая, 17:45Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье США на грани гражданской войны, поэтому они активизировали четвертый рейх против России. Но мы скоро вырвем Харьков и другие русские города из лап ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
Но есть и третий фактор. Украина, по-моему, делает все, чтобы спровоцировать Россию на фронтальный удар по Харькову.
То есть, по логике украинских командиров, если русские войска зайдут в город и будут там брать каждый дом по отдельности, это создаст им большой геморрой. В каждом подвале будет сидеть гранатомётчик ВСУ, и Харьков, как рассчитывают они, превратится в одну большую полосу обороны. Поэтому Киев не стал сооружения оборонительные строить. А деньги освоил как надо.
Что касается профессионализма русской армии под Харьковом, то мы учли уроки и воспользовались моментом — паузой, пока Конгресс США решал вопрос с деньгами для ВСУ.
Мы увеличивали производство вооружений, ФАБов, готовили боеспособные части. И правильно.
Я считаю, не стоит надеяться на то, что на Западе что-то поменяется, придёт Трамп и всё изменит, и так далее.
Подчеркну момент. Наш президент сказал, что на сегодня не стоит задача взятия Харькова. На сегодня — не. Но завтра может все измениться.
Конечно, и Харьков, и Запорожье, и Херсон, и Киев, и другие русские города нужно брать. Но беречь и жизни наших ребят.
Резюмирую по Харькову. Первое, как говорил президент России, нужна санитарная зоны, чтобы уменьшить интенсивность обстрелов ВСУ по Белгороду. Ведь после взятия Авдеевки по Донецку прилетает, но уже с дальнобойного орудия ВСУ. Ствольной артиллерией они достать не могут.
Второе — зайти в тыл купянской группировки ВСУ. Третье — перерезать дорогу на Краматорск (путь Харьков – Изюм), через которую идёт снабжение краматорской агломерации.
Кроме того, есть задача продавливания фронта. Под Харьков ВСУ вынуждены перебрасывать резервы — с донецкого, херсонского, запорожского направлений. То есть ослаблять какие-то участки фронта, где для нас открывается возможность там продавить противника.
Соответственно, мы осуществляем филигранную операцию по изматыванию, истощению, ослаблению ВСУ на разных участках фронта.
Историческая справка о том, как появилась Десятинная церковь
До Крещения Руси, князь Владимир пытался объединить славянские племена Руси одной верой — на основе язычества, и сделать в Киеве пантеон общих для всех богов племен, населяющих Русь.
Поскольку язычество всегда связано с жертвоприношением человека, бросали жребий, кто уйдет к богам. Он пал на семью варягов, отца Фёдора и сына-младенца Иоанна. Киевляне пришли к их дому, который стоял на как раз на месте, где позже построили Десятинную церковь, и потребовали в жертву сына. На что его отец предложил богам самим забрать то, что им нужно.
Это разозлило киевлян, и они убили Федора и Иоанна. Мощи младенца до сих пор почивают в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. А убитые стали первыми мучениками на Руси.
Позже князь Владимир крестится и поставил на месте дома первую на Руси каменную церковь. Церковь была в честь Успения Пресвятой Богородицы, а прозвали ее Десятинной, потому что на ее содержание князь отдавал 10-ю часть своего дохода.
12 мая 2023, 18:00ИсторияДар Святого Владимира: Десятинная церковь
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