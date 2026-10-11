https://ukraina.ru/20261011/raskolnik-spasal-ot-fronta-za-dollary-kiev-trebuet-deneg-u-es-na-granitsu-zapadnaya-ukraina-za-1083733818.html

Раскольник спасал от фронта за доллары, Киев требует денег у ЕС на границу. Западная Украина за неделю

Раскольник спасал от фронта за доллары, Киев требует денег у ЕС на границу. Западная Украина за неделю - 11.10.2026 Украина.ру

Раскольник спасал от фронта за доллары, Киев требует денег у ЕС на границу. Западная Украина за неделю

Украина выкачивает из Европы деньги на строительство неработающих КПП на границе, епископа ПЦУ осудили за схему с уклонистами, на Западной Украине продолжается скандал вокруг комика Феликса Редьки

2026-10-11T08:47

2026-10-11T08:47

2026-10-11T08:47

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"Доильный аппарат" на границе с РумыниейНа украинско-румынской границе открыли очередной автомобильный пункт пропуска – "Белая Церковь – Сигету Мармацией" в Закарпатской области. За последние четыре года Украина получила от ЕС миллионы евро на создание автомобильных КПП на границе с Румынией под предлогом увеличения экспорта, а также формально открыла три новых пункта пропуска. Однако до сих пор полноценное движение грузовиков между Украиной и Румынией происходит только через два КПП: "Порубное – Сирет" в Черновицкой области и "Дьяково – Халмеу" в Закарпатской.Автомобильный пункт пропуска "Белая Церковь – Сигету-Мармацией" официально открыли 8 октября. Украинский министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник сообщил, что на первом этапе пункт пропуска будет оформлять до 400 легковых автомобилей в сутки.При этом КПП с украинской стороны открыли на временной инфраструктуре. В дальнейшем здесь планируют построить комплекс для грузовиков и автобусов, после завершения всех работ он дополнительно сможет пропускать до 360 грузовых автомобилей и 50 автобусов.Калашник подчеркнул, что это уже третий автомобильный пункт пропуска с Румынией в Закарпатской области."Особое значение он имеет для жителей Солотвинского общества, где расположена Белая Церковь. Здесь живет большое сообщество этнических румын, многие семьи имеют родных по другую сторону границы. Новый переход облегчит эти поездки – к родителям, детям, близким", – сказал министр.Но это аргументация для внутреннего использования. А вот от ЕС Киев в последнее время практически требует денег на создание новых автомобильных пунктов пропуска на границе с Румынией, аргументируя это необходимостью перенаправить по этому маршруту экспорт украинской продукции, прежде всего сельскохозяйственной. Дело в том, что по состоянию на февраль 2022 движение грузовиков между Украиной и Румынией происходило только через два КПП.В ноябре 2022 года был открыт пункт автомобильного пропуска "Красноильск – Возраст де Сус" в Черновицкой области, который строили более 8 лет. Ещё дольше строили КПП "Дьяковцы – Раковец" в этой же области – его ввели в эксплуатацию в феврале 2023 года. На эти два пункта пропуска ЕС ещё в 2016 году выделил около 2,2 миллиона евро, которые Украине позже пришлось возвращать. Формально оба КПП завершили за деньги из резервного фонда госбюджета Украины, но на тот момент он уже фактически формировался за счёт европейских грантов.Хотя упомянутые КПП по замыслу должны пропускать грузовые автомобили в обе стороны, до сих пор через них курсирует только пассажирский транспорт и пустые украинские фуры, которые возвращаются из ЕС. А на пункте пропуска "Белая Церковь – Сигету-Мармацией" инфраструктура пока позволяет проезд только легковых автомобилей – и это несмотря на то, что с румынской стороны ещё в мае 2026 года сдан капитальный КПП, который может пропускать грузовики. Таким образом, за четыре с половиной года возможности экспорта украинской продукции через границу с Румынией практически не изменились.Стоит отметить, что КПП "Белая Церковь – Сигету-Мармацией" является крупнейшим проектом на украинско-румынской границе, который реализовывался в рамках межгосударственного сотрудничества с привлечением технической и грантовой поддержки Европейского Союза. Конкретную сумму выделенных Украине средств государственные органы не называют, однако основные деньги из бюджета ЕС на этот раз получила Румыния, которая построила новый мост через Тису длиной 264 метра с четырьмя полосами движения. При этом румынская сторона осуществляла строительные работы и на украинском берегу реки.Украина до сих пор в полном объеме не соорудила даже подъездные дороги к новому мосту, и смогла открыть лишь на временный КПП, ссылаясь на рост цен.Когда через новый пункт пропуска поедут грузовики, ради которых он был сооружен, губернатор Закарпатья Мирослав Билецкий не говорит. Это и не удивительно: ведь пока проект полностью не завершен, под него всегда можно "выдоить" ещё немного денег из Брюсселя.Епископ ПЦУ спас почти 300 мужчин от мобилизацииКалушский горрайонный суд объявил приговор епископу Ужгородско-Хутской епархии раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Кириллу (Михаил Михайлюк) по делу о безосновательном бронировании 291 военнообязанного в "критически важной" религиозной организации для отсрочки от мобилизации. Архиерей вместе со своими помощниками за денежное вознаграждение в размере от 1 до 2 тысяч долларов помогал мужчинам мобилизационного возраста получить сан диакона.Подсудимый – уроженец села Швейков Тернопольской области, который являлся руководителем Ужгородско-Хустской епархии ПЦУ.Первый эпизод обретения военнообязанным сана диакона следователи зафиксировали в июне 2023 года. По материалам дела, тогдашний епископ Ужгородско-Хустской епархии через сообщника договорился с первым "клиентом" из Калуша. Мужчина не отвечал требованиям к диаконам, а также не собирался исполнять обязанности священнослужителя.Однако Кирилл (Михайлюк) от имени своей епархии изготовил, оформил и выдал в Ивано-Франковске удостоверение диакона этому мужчине. В документе говорилось, что военнообязанный якобы стал священнослужителем еще в декабре 2020 года. "Клиента" неоднократно останавливали сотрудники ТЦК и полиции, однако из-за удостоверения диакона его не мобилизовали.За изготовление фальшивых документов епископ и его подельники получали по 2 тысячи долларов с каждого мужчины. Епископ также дополнительно получал 5 тысяч гривен за личное сопровождение военнообязанного в богослужебной ризе в помещение ТЦК. Всего в период с июня 2023-го по ноябрь 2025 года 291 мужчина мобилизационного возраста безосновательно приобрел сани диакона, и таким образом избежал мобилизации.Архиерея ПЦУ судили за препятствование деятельности Вооруженных сил Украины – это политическая статья, по которой, как правило, дают от пяти лет тюрьмы. Однако епископ заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Среди смягчающих обстоятельств – его инвалидность, а также 500 тысяч гривен, которые он перечислил в помощь ВСУ. В результате Калушский горрайонный суд признал епископа Кирилла (Михаила Михайлюка) виновным, однако оставил его на свободе, назначив три года испытательного срока.Как известно, Кабинет Министров Украины разрешил бронировать от мобилизации священнослужителей религиозных организаций, признанных "критически важными". На них не распространяется требование о заработной плате минимум в 20 тысяч гривен. Их также обошла норма, предусматривающая, что количество забронированных на "критически важном" предприятии или учреждении должно составлять не более 50% общего количества работников мобилизационного возраста.При этом структуры крупнейшей религиозной организации Украины, Украинской православной церкви не признаются "критически важными". Священнослужителей УПЦ регулярно "бусифицируют" на блокпостах и даже непосредственно после богослужений.Сумской комик стал "нежелательной персоной" на Западной УкраинеХотя на Западной Украине охотно берут деньги у приезжих из других регионов, сдавая им однокомнатные квартиры чуть ли не за тысячу долларов в месяц, однако в целом отношение к "схиднякам" остается неприязненным. Это подтвердил скандал с отменой концертов комика из Сум Феликса Редьки, которого даже угрожают убить.Концерты Феликса Редьки, который шутит на языковые темы, отменены во Львове, Ивано-Франковске и Хмельницком. Об этом 7 октября сообщил сам стендап-комик."В Хмельницком отказано в концерте за 13 дней, потому что "полетела аппаратура". Ко Львову и Хмельницкому добавляется отмена в Ивано-Франковске", – написал исполнитель в социальных сетях.Первым об отмене концерта скандального комика еще 5 октября сообщил Центр Довженко во Львове. Билеты на концерт "Одиссея Феликса Редьки", который планировали провести 29 октября, стоили от 490 до 1090 грн. Значительная их часть была раскуплена.Часть билетов на концерты комика в Театре кукол в Хмельницком и на "Промприборе" в Ивано-Франковске, которые должны были состояться 20 и 27 октября, тоже раскупили. Организаторы предупреждали посетителей, что на каждом концерте будут собираться пожертвования на армию.А 9 октября Феликс Редька сообщил, что ему поступают угрозы публичным унижением и убийством, и привел примеры этого: "Кто поймает и [унизит] Феликса Редьку на видео, тому будет офигенный подгон!", "Когда будут убивать таких, как Редька, а не таких, как пани Фарион, – тогда мы и станем Свободными!".При этом "активист" Сергей Стерненко, сам безнаказанно убивший человека и снявший это на видео, написал, что для Редьки "однажды это плохо закончится".28-летний Феликс Редька – стендап-комик из Сум. Наибольшую популярность приобрел благодаря сатирическому образу Анатолия Почечуна, вымышленного кандидата в мэры Сум, через которого высмеивает местную политику, чиновников и общественные проблемы.Артист известен многочисленными скандалами вокруг украинского языка. В октябре 2022 года Редька выступил во Львове, где говорил о числе российских бомб, которые должны упасть, чтобы люди перестали говорить по-русски. В июле 2024 года артист поддержал родителей, которые общаются с детьми на русском языке, а в июне 2025 года написал в соцсетях, что выражение "Россия уничтожала украинский язык" является пропагандистским штампом.В октябре 2025 года в Луцке концерт Феликса Редьки уже отменяли. Причиной отмены тогда назвали то, что руководство художественного пространства "Ангар" не разделяет "позицию и высказывания" исполнителя.Ни тогда, ни сейчас комика не спасли показной патриотизм, сборы на армию и тот факт, что в августе 2024 года он сфотографировался в каске и бронежилете на фоне разграбленного магазина "Пятёрочка" в оккупированной ВСУ Судже.

https://ukraina.ru/20261002/krasnaya-dorozhka-dlya-ubiyts-polskiy-evrodeputat-trebuet-zakryt-granitsu-dlya-ukraintsev-1083569506.html

https://ukraina.ru/20261008/redka-protiv-galitskogo-nkvd-ukrainskiy-patriot-vstupilsya-za-russkiy-yazyk-1083691329.html

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эксклюзив, украина, румыния, западная украина, ирина фарион, пцу, ес, вооруженные силы украины