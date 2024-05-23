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Катастрофу уже не отменить: Ищенко раскрыл, почему бегство по голой степи может обернуться распадом ВСУ
Катастрофу уже не отменить: Ищенко раскрыл, почему бегство по голой степи может обернуться распадом ВСУ - 23.05.2024 Украина.ру
Катастрофу уже не отменить: Ищенко раскрыл, почему бегство по голой степи может обернуться распадом ВСУ
Киевские власти в принципе должны радоваться, если отход по голой степи под ударами российских ВКС и под давлением значительно превосходящих в мобильности ВС РФ не превратится в распад украинской армии. Сдача в плен обернется катастрофой для ВСУ. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-05-23T06:40
2024-05-23T06:40
2024-05-23T06:40
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Прорыв российских сил к Покровску сделает неизбежным быстрое отступление ВСУ на линию Запорожье-Павлоград-Харьков. При этом отступающие войска понесут большие потери в личном составе и потеряют большую части артиллерии и бронетехники, рассказал эксперт.Киевские власти в принципе должны радоваться, если отход по голой степи под ударами российских ВКС и под давлением значительно превосходящих в мобильности ВС РФ не превратится в бегство и распад украинской армии, добавил он.После такого отступления шансов надолго закрепиться на линии Запорожье-Павлоград-Харьков у украинской армии просто нет, отметил политолог.Не факт, что украинские силы прикрытия выберут "героическую гибель", а не банальную сдачу в российский плен. Если это произойдет, то катастрофу ВСУ ничто не сможет предотвратить, она будет неизбежной, "как восход солнца утром", заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.руО том, почему Эбрахим Раиси не являлся фигурой, которая могла бы вызывать ненависть у Запада можно прочитать в интервью Дмитрия Бабича О том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ирана
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новости, россия, запад, киев, эбрахим (ибрахим) раиси, ростислав ищенко, вкс, наступление, отступление, всу, степь, запорожье
Новости, Россия, Запад, Киев, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Ростислав Ищенко, ВКС, наступление, отступление, ВСУ, степь, Запорожье
Катастрофу уже не отменить: Ищенко раскрыл, почему бегство по голой степи может обернуться распадом ВСУ
Киевские власти в принципе должны радоваться, если отход по голой степи под ударами российских ВКС и под давлением значительно превосходящих в мобильности ВС РФ не превратится в распад украинской армии. Сдача в плен обернется катастрофой для ВСУ. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Прорыв российских сил к Покровску сделает неизбежным быстрое отступление ВСУ на линию Запорожье-Павлоград-Харьков. При этом отступающие войска понесут большие потери в личном составе и потеряют большую части артиллерии и бронетехники, рассказал эксперт.
Киевские власти в принципе должны радоваться, если отход по голой степи под ударами российских ВКС и под давлением значительно превосходящих в мобильности ВС РФ не превратится в бегство и распад украинской армии, добавил он.
После такого отступления шансов надолго закрепиться на линии Запорожье-Павлоград-Харьков у украинской армии просто нет, отметил политолог.
"Лучшее, что может сделать Киев, это, пожертвовав значительными (в несколько десятков тысяч человек) силами прикрытия, которые должны будут задержать продвижение ВС РФ, увести хотя бы наиболее боеспособные и мотивированные ветеранские части за Днепр, чтобы попытаться организовать новую линию обороны по реке", - подчеркнул Ищенко.
Не факт, что украинские силы прикрытия выберут "героическую гибель", а не банальную сдачу в российский плен. Если это произойдет, то катастрофу ВСУ ничто не сможет предотвратить, она будет неизбежной, "как восход солнца утром", заключил автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции
читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Эбрахим Раиси не являлся фигурой, которая могла бы вызывать ненависть у Запада можно прочитать в интервью Дмитрия Бабича О том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ирана