https://ukraina.ru/20240523/1055228314.html

Катастрофу уже не отменить: Ищенко раскрыл, почему бегство по голой степи может обернуться распадом ВСУ

Катастрофу уже не отменить: Ищенко раскрыл, почему бегство по голой степи может обернуться распадом ВСУ - 23.05.2024 Украина.ру

Катастрофу уже не отменить: Ищенко раскрыл, почему бегство по голой степи может обернуться распадом ВСУ

Киевские власти в принципе должны радоваться, если отход по голой степи под ударами российских ВКС и под давлением значительно превосходящих в мобильности ВС РФ не превратится в распад украинской армии. Сдача в плен обернется катастрофой для ВСУ. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-05-23T06:40

2024-05-23T06:40

2024-05-23T06:40

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наступление

отступление

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Прорыв российских сил к Покровску сделает неизбежным быстрое отступление ВСУ на линию Запорожье-Павлоград-Харьков. При этом отступающие войска понесут большие потери в личном составе и потеряют большую части артиллерии и бронетехники, рассказал эксперт.Киевские власти в принципе должны радоваться, если отход по голой степи под ударами российских ВКС и под давлением значительно превосходящих в мобильности ВС РФ не превратится в бегство и распад украинской армии, добавил он.После такого отступления шансов надолго закрепиться на линии Запорожье-Павлоград-Харьков у украинской армии просто нет, отметил политолог.Не факт, что украинские силы прикрытия выберут "героическую гибель", а не банальную сдачу в российский плен. Если это произойдет, то катастрофу ВСУ ничто не сможет предотвратить, она будет неизбежной, "как восход солнца утром", заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.руО том, почему Эбрахим Раиси не являлся фигурой, которая могла бы вызывать ненависть у Запада можно прочитать в интервью Дмитрия Бабича О том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ирана

https://ukraina.ru/20240522/1055223205.html

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новости, россия, запад, киев, эбрахим (ибрахим) раиси, ростислав ищенко, вкс, наступление, отступление, всу, степь, запорожье