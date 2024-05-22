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ВСУ впервые применили ракету ATACMS при обстреле ДНР

ВСУ впервые применили ракету ATACMS при обстреле ДНР - 22.05.2024 Украина.ру

ВСУ впервые применили ракету ATACMS при обстреле ДНР

Украинская армия впервые атаковала город Моспино к югу-востоку от Донецка с помощью дальнобойных ракет ATACMS, которые Пентагон передал Киеву еще в апреле. Факт первого применения такого оружия по территории ДНР подтвердили в Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК ДНР)

2024-05-22T17:49

2024-05-22T17:49

2024-05-22T17:51

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По данным СМИ, сразу несколько жилых домов полностью разрушены в результате атаки. Сообщается о пострадавших, но точное количество их пока неизвестно. "Противник участил обстрелы, причем по тем локациям, по которым давно не прилетало. (...) Противник коварно сейчас поступает, они терпят поражение на поле боя и отыгрываются на гражданском населении", – заявил глава республики Денис Пушилин, призвав еще раз граждан не закрывать двери в подъезды, потому как такие укрытия могут спасти кому-то жизнь во время обстрелов.Ранее эксперт "Украина.ру" объяснил, что Вооруженные силы России могут противопоставить американским ракетам ATACMS.

https://ukraina.ru/20240429/1054787758.html

донецкая народная республика

моспино

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новости, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украинская армия, моспино, денис пушилин, обстрелы, всу, жертвы, сво