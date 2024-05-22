ВСУ впервые применили ракету ATACMS при обстреле ДНР - 22.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240522/1055228016.html
ВСУ впервые применили ракету ATACMS при обстреле ДНР
ВСУ впервые применили ракету ATACMS при обстреле ДНР - 22.05.2024 Украина.ру
ВСУ впервые применили ракету ATACMS при обстреле ДНР
Украинская армия впервые атаковала город Моспино к югу-востоку от Донецка с помощью дальнобойных ракет ATACMS, которые Пентагон передал Киеву еще в апреле. Факт первого применения такого оружия по территории ДНР подтвердили в Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК ДНР)
2024-05-22T17:49
2024-05-22T17:51
новости
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украинская армия
моспино
денис пушилин
обстрелы
всу
жертвы
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050365470_0:281:685:667_1920x0_80_0_0_d9c2ab3f08d147408833a24842991119.png
По данным СМИ, сразу несколько жилых домов полностью разрушены в результате атаки. Сообщается о пострадавших, но точное количество их пока неизвестно. "Противник участил обстрелы, причем по тем локациям, по которым давно не прилетало. (...) Противник коварно сейчас поступает, они терпят поражение на поле боя и отыгрываются на гражданском населении", – заявил глава республики Денис Пушилин, призвав еще раз граждан не закрывать двери в подъезды, потому как такие укрытия могут спасти кому-то жизнь во время обстрелов.Ранее эксперт "Украина.ру" объяснил, что Вооруженные силы России могут противопоставить американским ракетам ATACMS.
https://ukraina.ru/20240429/1054787758.html
донецкая народная республика
моспино
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050365470_37:286:545:667_1920x0_80_0_0_a089506c075c16853b4b4711d1002405.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украинская армия, моспино, денис пушилин, обстрелы, всу, жертвы, сво
Новости, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, украинская армия, Моспино, Денис Пушилин, обстрелы, ВСУ, жертвы, СВО

ВСУ впервые применили ракету ATACMS при обстреле ДНР

17:49 22.05.2024 (обновлено: 17:51 22.05.2024)
 
© White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
© White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Читать в
Украинская армия впервые атаковала город Моспино к югу-востоку от Донецка с помощью дальнобойных ракет ATACMS, которые Пентагон передал Киеву еще в апреле. Факт первого применения такого оружия по территории ДНР подтвердили в Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК ДНР)
"В 14:10 — по Моспино выпущена ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью", — сказано в сообщении.
По данным СМИ, сразу несколько жилых домов полностью разрушены в результате атаки. Сообщается о пострадавших, но точное количество их пока неизвестно.
"Противник участил обстрелы, причем по тем локациям, по которым давно не прилетало. (...) Противник коварно сейчас поступает, они терпят поражение на поле боя и отыгрываются на гражданском населении", – заявил глава республики Денис Пушилин, призвав еще раз граждан не закрывать двери в подъезды, потому как такие укрытия могут спасти кому-то жизнь во время обстрелов.
Ранее эксперт "Украина.ру" объяснил, что Вооруженные силы России могут противопоставить американским ракетам ATACMS.
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
29 апреля, 05:20
Без шансов на "бавовну": военный эксперт рассказал, почему ВСУ не смогут бить "длинной кувалдой" ATACMSУ Украины уже нет возможности вести видовую разведку, потому что ВС РФ сбивают их дроны, а беспилотных систем вроде наших ZALA и Supercam у них нет. Никаких крупных "бавовн" киевский режим так и не добился. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украиныукраинская армияМоспиноДенис ПушилинобстрелыВСУжертвыСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27"Просроченный" человек у власти: Калинчук о том, какой аргумент "не пляшет" в Киеве
18:26"Украине дали палку, но запретили ей пользоваться". Почему США не разрешают ВСУ бить по "старой" России
18:24"ВСУ - современная военная машина": донецкий "Оцелот" заявил, что война будет "в долгую"
18:16Суд в Хмельницком одобрил отправку первой пары заключенных на фронт, одному из них 24 года
17:49ВСУ впервые применили ракету ATACMS при обстреле ДНР
17:48"Ну не цирк ли?": Бардаш ответил на "пидозру" СБУ
17:26Запорожский фронт. Куда пойдёт российская армия после освобождения Работино
17:25В Николаеве военкомы украли очередного украинца, его родственники вышли на протест
17:19Донецкий "Оцелот": наступление ВС РФ под Харьковом замедлилось. И вот почему
17:16Алексей Анпилогов: Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева
17:09"Зеленский отобрал азовцев*": Симоньян опубликует список пленных ВСУшников, от которых отказался Киев
16:58Подполье: жители Запорожской области жалуются на рвоту и одышку после ударов ВСУ
16:57Начало бунта или разовые акции: что стоит за протестами против мобилизации на Украине
16:54Полупрезидентская тыковка с кровью. Зеленский не нужен ни Европе, ни США, ни России
16:42Зимин* переключился с ФБК** на украинских беженцев, RT подсчитали прибыль
16:39В Канаде произошел скандал из-за украинской вышиванки, которую приняли за бандерорубашку
16:00Основатель Москвы, похороненный в Киеве
15:27О чём заявил президент Ирана за несколько часов до своей гибели и что готовят в Турции - Стародубцев
15:20Кремль удивило хамское заявление Блинкена
15:19Президент Румынии попытался успокоить граждан из-за возможных угроз со стороны Украины
Лента новостейМолния