ВСУ впервые применили ракету ATACMS при обстреле ДНР
17:49 22.05.2024 (обновлено: 17:51 22.05.2024)
Украинская армия впервые атаковала город Моспино к югу-востоку от Донецка с помощью дальнобойных ракет ATACMS, которые Пентагон передал Киеву еще в апреле. Факт первого применения такого оружия по территории ДНР подтвердили в Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК ДНР)
"В 14:10 — по Моспино выпущена ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью", — сказано в сообщении.
По данным СМИ, сразу несколько жилых домов полностью разрушены в результате атаки. Сообщается о пострадавших, но точное количество их пока неизвестно.
"Противник участил обстрелы, причем по тем локациям, по которым давно не прилетало. (...) Противник коварно сейчас поступает, они терпят поражение на поле боя и отыгрываются на гражданском населении", – заявил глава республики Денис Пушилин, призвав еще раз граждан не закрывать двери в подъезды, потому как такие укрытия могут спасти кому-то жизнь во время обстрелов.
Ранее эксперт "Украина.ру" объяснил, что Вооруженные силы России могут противопоставить американским ракетам ATACMS.
29 апреля, 05:20Без шансов на "бавовну": военный эксперт рассказал, почему ВСУ не смогут бить "длинной кувалдой" ATACMSУ Украины уже нет возможности вести видовую разведку, потому что ВС РФ сбивают их дроны, а беспилотных систем вроде наших ZALA и Supercam у них нет. Никаких крупных "бавовн" киевский режим так и не добился. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов