https://ukraina.ru/20240429/1054808168.html

Ракеты, которыми они хотят нас убивать. Что ВС России может противопоставить ATACMS

Ракеты, которыми они хотят нас убивать. Что ВС России может противопоставить ATACMS - 29.04.2024 Украина.ру

Ракеты, которыми они хотят нас убивать. Что ВС России может противопоставить ATACMS

В новый пакет военной помощи США вошли ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км, то есть в зоне их досягаемости окажется Крымский мост и все военные объекты полуострова.

2024-04-29T11:02

2024-04-29T11:02

2024-04-29T11:02

эксклюзив

сша

крымский мост

ростов-на-дону

вооруженные силы украины

с-400 «триумф»

с-300

с-350

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Более того, в пределах радиуса боевого применения американских тактических баллистических ракет находятся Ростов-на-Дону, Курск, Брянск, Воронеж, Орел, Белгород, а также ДНР и ЛНР. Впрочем, такие ракеты ВСУ уже применяли при обстреле Джанкоя и огневого налета на военный аэропорт в Бердянске Запорожской области.ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса "земля — земля", производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км, в экспортном варианте-до 165 км. Пусковой контейнер ATACMS имеет крышку с шестью пусковыми отверстиями, как у стандартной крышки ракеты РСЗО, но содержит только один боезаряд — идентичный рисунок усложняет задачу разведке противника по выделению её как ценной цели.Существует семь модификаций этих ракет (некоторые ещё в процессе разработки). Сейчас ракетные комплексы могут использовать ракеты ATACMS четырёх типов. Из них только одна (MGM-168A ATACMS Block 4A) несёт осколочно-фугасную боевую часть. Три других изделия комплектуются кассетными боевыми частями с осколочно-фугасными или иными суббоеприпасами. Базовым вариантом считается ракета с инерциальной системой управления и кассетной головной частью, содержащей 950 боевых элементов типа M74. Дальность стрельбы до 165 км — и это максимум в экспортном варианте.В распоряжении ВСУ уже есть дальнобойные ракеты — крылатые Storm Shadow/SCALP EG франко-британского производства. Их дальность и мощность боеголовки примерно соответствует аналогичным характеристикам ATACMS (в экспортном варианте). Однако ATACMS имеют существенные преимущества:- примерно втрое быстрее, чем крылатые ракеты;- могут оснащаться в том числе кассетными боеголовками, которые эффективны против целей большой площади вроде аэродромов или скоплений войск и техники;- запускаются с высокомобильных установок HIMARS и MRLS, представляющих собой очень сложную цель для противника за счёт своей способности быстро производить выстрел и покидать огневую позицию. Storm Shadow/SCALP запускаются с самолётов, которые уязвимы в воздухе для систем ПВО-ПРО;- требуют мало времени на программирование и подготовку к стрельбе. Это позволяет обстреливать в том числе подвижные и перемещающиеся цели, в то время как в Storm Shadow координаты цели нужно заложить ещё на аэродроме до вылета самолёта-носителя.В зависимости от оснащения, ракеты имеют индексы MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Модификации различаются радиусом действия (от 160 до 300 км) и типом боевой части – осколочно-фугасной или кассетной с разными типами суббоеприпасов.Длина ракеты – четыре метра, вес от 1,3 до 1,6 тонны в зависимости от модификации. Скорость полета ракеты составляет 1500 м/с. Масса осколочно-фугасной части составляет 227 кг, кассетной части – 560 кг. При этом ракеты с кассетной боевой частью модификации MGM-140A могут нести на борту сразу 950 суббоеприпасов M74 APAM, они разбрасываются в воздухе на заключительном участке траектории полета ракеты. Максимально одна ракета может поразить площадь до 33 тысяч квадратных метров. Радиус поражения каждого суббоеприпаса – 15 метров. ATACMS с фугасной боевой частью могут использовать для поражения хорошо укрепленных командных пунктов, бункеров, радиолокационных станций, штабов и инженерных сооружений, например, мостов.По основным тактико-техническим характеристикам ATACMS находится между оперативно-тактическими ракетными комплексами "Точка-У" и "Искандер-М" — ближе к последнему, но с важным отличием. Самоходная пусковая установка "Искандера" смонтирована на шасси восьмиколесного тягача МЗКТ-7930. Это крупная и сравнительно редкая в армии машина, которая также служит базой для компонентов ЗРК С-400, пусковых установок для противокорабельных ракет и для другой массивной дорогостоящей техники.ATACMS же запускается с РСЗО HIMARS и M270 — вместо кассеты с шестью маленькими ракетами в них заряжают контейнер (в M270 — два) с одной большой. Причем визуально отличить "обычный HIMARS" от заряженного ATACMS практически невозможно, поскольку внешняя стенка транспортно-пускового контейнера имитирует наличие шести маленьких направляющих. И если M270 смонтирован на шасси БМП M2 Bradley, то HIMARS выглядит как среднетоннажный армейский грузовик, каких в американской армии десятки тысяч. Это существенно затрудняет разведку противника.Главное отличие баллистической ракеты от крылатой — время от обнаружения наземной цели до поражения. Перед полетом Storm Shadow необходимо спланировать маршрут с учетом огибания рельефа местности, ввести в ракету данные о цели для идентификации, поднять в воздух самолеты-носители и дождаться, пока дозвуковая ракета преодолеет сотни километров. Ввод полетного задания в ракету занимает более часа, полет около 20-25 минут, так что цель никогда не будет поражена быстрее, чем за два часа (на практике, вероятно, намного больше).ATACMS же достигает цели за несколько минут, подготовка установки к запуску также занимает не более пары минут. С учетом постоянного нахождения HIMARS и M270 вблизи линии боевого соприкосновения ATACMS позволяет поражать то, что в западной военной науке называется Time-sensitive targets (цели, в отношении которых время имеет решающее значение).По единодушному мнению авторитетных экспертов и военных специалистов, противодействовать ракетам ATACMS можно, и для этого прежде всего надо обезопасить Крым и те районы, которые потенциально могут попасть в зону поражения американских ракет. Следует отметить, что как цель для подразделений зенитных ракетных войск ракета ATACMS большой сложности не представляет.Зенитные ракетные системы ряда С-300 и ЗРС С-400 "Триумф", обладающих потенциалом нестратегической ПРО, успешно ведут борьбу со средствами воздушного нападения подобного рода. ЗРК и ЗРС войсковой ПВО также способны поражать такие цели. Кроме того, новейшая зенитно-ракетная система С-350 "Витязь" способна одновременно обстреливать 12 баллистических целей (типа ATACMS), а количество одновременно наводимых ракет может достигать 32 единиц. Скорость поражаемых целей — до 2000 м/с.То есть все необходимые возможности по борьбе с тактическими и оперативно-тактическими баллистическими ракетами противника у отечественных огневых средств противовоздушной обороны имеются. Какие-либо сложности по поражению ракет типа ATACMS в зенитных ракетных войсках находятся отнюдь не в технической сфере, а сугубо в организационной.В первую очередь для успешного обстрела и поражения ракеты типа ATACMS ее необходимо обнаружить с помощью средств разведки (радиолокационных станций радиотехнических войск) и выдать целеуказание зенитным ракетным дивизионам и батареям. Весьма важное условие успешного обстрела и поражения ATACMS — на рабочих местах зенитной ракетной системы должен находиться полный боевой расчет, все необходимые средства ЗРК/ЗРС включены, проверены на функционирование, зенитные управляемые ракеты должны пройти цикл подготовки. То есть весьма высокие требования предъявляются к организации боевого дежурства как такового. Поскольку ATACMS после пуска находится в полете всего несколько минут, правильно организованное боевое дежурство — фундамент успешного поражения тактических баллистических ракет этого типа.Уничтожить же ATACMS готовыми поражающими элементами ("шрапнелью") боевой части ЗУР также непросто, поскольку велик шанс, что она продолжит полет, не получив существенных повреждений. Поражающие элементы рассчитаны, как правило, на уничтожение пилотируемой авиации, а сравнительно небольшая и прочная баллистическая ракета может и уцелеть. Не всегда удается и "сбить ее с траектории" без уничтожения, а в случае с кассетной боевой частью суббоеприпасы могут покинуть ракету на большой высоте до перехвата.Наконец, эффективная дальность поражения баллистических ракет всегда намного меньше, чем самолетов. Например, зенитная ракета 48Н6Е2 комплекса С-300/400, по официальным данным, способна поразить самолет на дальности до 200 км, но баллистическую цель — в лучшем случае до 40 км. Из этого следует, что предназначенный для прикрытия важного объекта ЗРК, вероятно, должен будет сам оказаться в зоне поражения. Это лишит боевой расчет права на ошибку, поскольку, сам комплекс станет первоочередной целью для ударов ATACMS.Подавлять "Атакамсы" средствами РЭБ весьма трудно, а вот сбивать их средствами ПВО можно, хотя и сложно. В целом это очередная поставка, которая повышает нам цену победы, но не делает её невозможной. Следует учитывать и тот весьма немаловажный факт, что нашим ракетным системам и комплексам вполне по силам уничтожать дальнобойные ракеты противника на пути доставки на линию фронта.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20240429/1054787758.html

https://ukraina.ru/20240425/1054718001.html

сша

крымский мост

ростов-на-дону

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, сша, крымский мост, ростов-на-дону, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», с-300, с-350