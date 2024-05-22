https://ukraina.ru/20240522/1055227547.html

Балтику начинает штормить. Россия хочет изменить свои морские границы?

Балтику начинает штормить. Россия хочет изменить свои морские границы? - 22.05.2024 Украина.ру

Балтику начинает штормить. Россия хочет изменить свои морские границы?

"Уровень конфронтации в Балтийском регионе требует от России шагов по обеспечению своей безопасности". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-05-22T19:02

2024-05-22T19:02

2024-05-22T19:02

эксклюзив

россия

балтика

дмитрий песков

минобороны рф

эксперты

татьяна монтян

елена панина

нато

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/16/1055230066_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_da837c158011dd4531145684645f45c1.jpg

Ранее на сайте Минобороны появился документ с предложением пересмотра границ в Балтийском море. Правда, вскоре файл исчез, но успел поднять бурное обсуждение в мировых СМИ и среди отечественного экспертного сообщества. Особенно встревожились прибалтийские страны.Вопрос безопасности в Балтийском море для России имеет стратегическое значение, и приближение НАТО с севера к ее границам несет прямую угрозу. Как будут развиваться события дальше в этом регионе – в обзоре мнений экспертов.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаРоссия намерена изменить границу на Балтике? Предложение Минобороны РФ об обновлении координат границы страны в Балтийском море вызвало сильный переполох среди соседей-членов НАТО. Речь шла о проекте постановления Правительства РФ, размещённом на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Кстати, документ уже удален с портала. Очевидно, что любые действия России на "внутреннем море НАТО" — так чиновники альянса стали называть Балтику после присоединения к блоку Финляндии и Швеции — сбивают спесь и напоминают о наличии сильного игрока, с позицией которого придётся считаться. Больше всех перепугались в Вильнюсе. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис тут же заявил, что это "очевидная эскалация против НАТО и ЕС, и на неё должен быть дан соответствующий жёсткий ответ".Со временем появились и более сдержанные оценки или, скорее, пожелания. Например, по словам главы МИД Финляндии Элины Валтонен, её страна будет исходить из того, что это "обычная проверка координат", которую допускает устав ООН. Что это будет в итоге: обычная проверка координат или фиксация новой границы территориальных вод России в Балтийском море — покажет время. Пока же отметим другое. Исходя из международной обстановки, не стоит по чувствительным и важным вопросам проводить общественные обсуждения и заранее оповещать о своих действиях. Противника следует ставить перед уже свершившимся фактом.Общественный деятель Татьяна Монтян­Минобороны предложило изменить границы России в Балтийском море. По мнению российского военного ведомства, перечень координат побережья и островов России в Балтийском море от 1985 года является неактуальным, а существующая граница в море не соответствует географической обстановке и требует изменений. Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В самом документе отсутствует приложение с точным перечнем координат местности, которые планируется вернуть в родную гавань, а есть лишь общее описание, что изменения коснутся восточной части Финского залива, а также района Балтийска и Зеленоградска. Соответственно, изменится прохождение госграницы в акватории Балтийского моря, что позволит использовать ее в качестве внутренних морских вод, уточнили в Минобороны. Согласовывать с соседними странами изменения Россия не собирается, ограничившись лишь поручением МИД сдать на хранение генсеку ООН копии скорректированных и переизданных карт. По данным издания The Moscow Times*, речь идет о корректировке границ с Финляндией и Литвой в следующих зонах: у островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд; вблизи северного входного мыса реки Нарва, а также у Куршской косы, в районе мыса Таран и у Балтийской косы.Напомню, что ранее прибалтийские львы регулярно заявляли о необходимости закрытия для России Балтийского моря и блокады Калининграда. Судя по всему, Россия таким образом решила ответить на эти угрозы.В Финляндии и Литве данные инициативы уже назвали провокацией и гибридной агрессией, направленной на запугивание соседних стран и их граждан. Но громче всех, внезапно, отреагировала Швеция. Там почему-то уверены, что Россия не ограничится изменением координат на море для обеспечения морской навигации.Главком шведской армии Микаэль Бюден не сомневается в агрессивно-агрессорских амбициях Кремля: "Я уверен, что Путин смотрит на Готланд обоими глазами. Цель Путина — получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландский архипелаг". Для защиты своих островов шведы даже начали переброску дополнительного военного контингента, а также оповестили своих союзников. История еще не до конца понятна, но в целом действия России по защите своих интересов без оглядки на мнение неуважаемых западных партнеров можно лишь поприветствовать.Политолог Вадим ТрухачевПодозреваю, что с помощью "уточнения морской границы" Россия просто пытается вызвать Финляндию на разговор, который она уже два года вести отказывается. Никак у нас не могут понять, что Стубб - идейный русофоб. Ключевое слово - идейный. Он будет рвать с Россией, даже если восточные районы Финляндии станут безлюдной пустыней. И "бизнеса как раньше" не будет. Разумеется, тема размещения военных из США на финской территории должна быть предметом разговора. Но для этого нужно взаимное желание. С финской стороны в ближайшее время его не будет. Пора уже к этому привыкнуть. Тем более что все предпосылки к разрыву финнов с нами были и раньше. И сделать поправку на то, что в Финляндии противостояние России стало общенациональной идеей.Публицист Алексей БобровскийА вот это уже разговор! Минобороны предложило обновить полосу территориальных вод у материкового побережья и островов России в Балтийском море. Более того, это не какие-то хотелки - соответствующий документ даже опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.Нынешний перечень координат был утвержден 15 января 1985 - это тогда мы плевали на свою территорию и вообще готовились к сдаче страны. Теперь же в Минобороны считают, что это не соответствует "современной географической обстановке". Хорошая формулировка."Прямые исходные линии в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию Российской Федерации, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод", - так официально формулируется позиция Минобороны.Еще проще если: тогда страна была едина, море почти внутренним и безопасным, такие вопросы были вторичными и неактуальными. Минобороны предложило установить систему прямых исходных линий в восточной части Финского залива и у Балтийска и Зеленоградска. Это изменит прохождение госграницы в акватории Балтийского моря и позволит использовать ее в качестве внутренних морских вод. Но пока новых границ Минобороны не обозначило. Думаю, это вопрос дискуссионный.Все это имеет далеко идущие последствия даже в таких деликатных выражениях. И это именно реакция. Напомню, полгода назад руководство лимитрофов открыло рот на тему закрытия для российских кораблей Балтики… Некто, называющий себя президентом Латвии - Ринкевичс заявил, что проход по Балтике могут закрыть для судов в случае, если подтвердится причастность России к повреждению газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Если кто-то скажет, что это нереально, то спросите о сложностях, которые уже испытывает Калининградская область. Она и так в полублокаде. Вспомните о "Северных потоках", вспомните о решении страховых компаний по итогам всей истории… Возможно все! Балтийское море в ближайшее время станет новым полигоном активных действий для обеих сторон...У России нет иного выхода, кроме как работать на опережение. Если мы не сможем обеспечить экономическую и военную безопасность Калининграда и Финского залива, то уже совсем скоро количество провокаций (в том числе запусков беспилотников) увеличится кратно. В сухом остатке. В самое ближайшее время нам предстоит: ⁃ Решить вопрос с морской границей в Балтике ⁃ Гарантировать безопасность судоходства для наших судов ⁃ В противном случае решить вопрос обеспечения для судов силовым способом (с учетом черноморского опыта) ⁃ С опережением найти ответ на попытки закрытия выхода России из Балтики в Атлантику ⁃ Приготовиться к диверсионным действиям НАТО в регионе.Рекомендую всем поднять историю противостояния СССР с западными странами в Прибалтике и на Балтике во второй половине 1930-х. Особенно обратить внимание на то, почему и чем все закончилось. Работа на опережение и первым номером - это правильно.* СМИ-иноагент

https://ukraina.ru/20240509/1054986079.html

https://ukraina.ru/20240418/1054585778.html

россия

балтика

литва

финляндия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, россия, балтика, дмитрий песков, минобороны рф, эксперты, татьяна монтян, елена панина, нато, литва, ес, финляндия