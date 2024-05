https://ukraina.ru/20240522/1055227207.html

"Украине дали палку, но запретили ей пользоваться". Почему США не разрешают ВСУ бить по "старой" России

"Украине дали палку, но запретили ей пользоваться". Почему США не разрешают ВСУ бить по "старой" России - 22.05.2024

"Украине дали палку, но запретили ей пользоваться". Почему США не разрешают ВСУ бить по "старой" России

Украинское руководство убеждено, что если бы оно могло нанести удары американским оружием по российским объектам, то наступление ВС РФ на Харьковскую область можно было бы задержать. Но США не позволяют (хотя де-факто ВСУ это уже делают), имея на то весомые причины

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050365470_0:281:685:667_1920x0_80_0_0_d9c2ab3f08d147408833a24842991119.png

На фоне ухудшения положения на фронте власти Украины настоятельно просят США снять ограничения на применение американского оружия для ударов по территории России.С таким заявлением, в частности, выступил недавно назначенный секретарём СНБО Александр Литвиненко в интервью газете Financial Times."США должны снять "абсолютно несправедливый" запрет на использование украинской армией поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по целям на территории России, чтобы помочь предотвратить новое наступление Москвы", - заявил он.По его утверждению, использование ракет дальнего радиуса действия и других вооружений, поставляемых США, для нанесения ударов по российским складам оружия, логистическим центрам и нефтеперерабатывающим заводам может помешать возобновлению наступления ВС РФ. И российские войска на северо-востоке Харьковской области могли бы продвигаться не так быстро, если бы у ВСУ была возможность нанести удар заранее.При этом секретарь СНБО признал, что шансы на прорыв ВСУ в 2024 году невелики.Запрет на применение американских вооружений для атак по территории РФ действует с самого начала СВО. Это и было условием Вашингтона для передачи вооружений дальнего действия. Киев согласился, а теперь испытывает раздражение по этому поводу.Чтобы попытаться переубедить американскую сторону, группа украинских депутатов на минувшей неделе отправилась за океан. Они убеждены, что действующие ограничения не позволили ударить по российским военным складам и предотвратить наступление в Харьковской области."Главная проблема сейчас — это политика Белого дома по ограничению наших возможностей [атаковать военные объекты внутри РФ]", - заявил 14 мая в ходе визита лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.А председатель парламентской комиссии Украины по вооружению и боеприпасам Александра Устинова посетовала, что США дают Киеву палку, но не позволяют ею пользоваться.Как писало Politico, члены делегации провели встречи с представителями десятков офисов Конгресса, чтобы они помогли убедить Белый дом изменить курс. Однако двое американских чиновников, которых издание попросило прокомментировать ситуацию, подчеркнули, что политика администрации не изменилась: помощь предназначена для обороны, а не для наступательных операций на территории РФ.Чуть позже, 17 мая, газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американских чиновников и представителей Пентагона, что Украина "в связи с крупнейшими территориальными завоеваниями РФ почти за 18 месяцев" обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для атак по военным объектам на территории РФ, а также содействовать в определении таких целей в России, по которым Киев мог бы наносить удары, используя собственное оружие. Запрос был направлен неделей ранее и на тот момент находился на рассмотрении, сказали другие источники.И вот 21 мая группа из 13 американских конгрессменов во главе с председателем комитета Палаты представителей по разведке республиканцем Майком Тёрнером обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом разрешить Украине при определённых обстоятельствах использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по стратегическим целям на российской территории."Необходимо, чтобы администрация Байдена разрешила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций", — говорится в письме, направленном главе оборонного ведомства.Конгрессмены также указали, какие шаги должна предпринять администрация Белого дома: увеличить количество украинских лётчиков, проходящих обучение управлению истребителями F-16 (тех 12, которые должны завершить подготовку в Аризоне в мае, недостаточно), и передать Киеву дополнительные средства ПВО, поскольку "последние данные указывают на то, что помощь Украине поступает в недостаточных количествах и не вовремя, что усугубляет и без того тяжёлую ситуацию".Действительно, с противовоздушной обороной у Украины дела совсем плохи. Этих систем стране и так не хватало, а сейчас, как писала в середине мая The Wall Street Journal, показатели украинских ПВО значительно снизились по сравнению с довоенными: за последние полгода Украина перехватила лишь 46% российских ракет, а в апреле и вовсе всего 30%.Насчёт пилотов для F-16 такие призывы были бы уместны года полтора назад. Высокопоставленный украинский офицер месяц назад говорил корреспонденту Politico, что всему своё время – американские истребители были нужны в 2023 году, для 2024-го они уже не актуальны, ВС РФ уже готовы к возможному появлению F-16 на фронте.Что касается ограничения на применение американского оружия за пределами зоны боевых действий, власти США занимают принципиальную позицию: нет, и точка.21 мая на брифинге журналисты спросили пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера, почему ВСУ не могут нанести ответный удар по целям на территории РФ, применив американское вооружение.На что он ответил: "Наша политика не изменилась. Мы нацелены на предоставление Украине средств, необходимых ей для самообороны".У представителя оборонного ведомства также спросили, распространяются ли эти ограничения на противовоздушную оборону, может ли Украина наносить удары по целям, находящимся на российской территории, используя средства ПВО."Я не собираюсь разбирать различные сценарии. Повторюсь, стратегический замысел здесь заключается в том, чтобы дать Украине возможность защитить себя и свою суверенную территорию, и поэтому, если и когда у нас будет что-то ещё по этому поводу, мы обязательно вам расскажем", - сказал Райдер.Звучит очень красиво и ладно: ни в коем случае никаких ударов по "старой" России из оружия, которое мы передали, украинцы нам дали слово, что так делать не будут, и сейчас мы не разрешаем. И тут же вторит Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters: "Мы никогда не использовали западное оружие на территории России, потому что у нас нет на это согласия [Запада]. Мы не можем подвергать риску весь объём вооружений". Киев обсуждает с партнёрами такую возможность, но "пока ничего положительного нет", добавляет он.В реальности же всё выглядит не совсем так. Хотя официально власти США не давали разрешения, Украина применяет американское оружие для обстрела самых разных российских регионов. Например, военно-транспортный самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту сбили в небе над Белгородской областью 24 января ракетой, выпущенной из комплекса Patriot. Более того, по сведениям МИД РФ, спецслужбы США и Великобритании предоставляют Киеву разведданные для ракетных ударов по целям на всей российской территории.Атаки совершаются, в частности, по объектам Крыма, который западные политики частью РФ не признают, а расценивают как территорию Украины. Соответственно, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, украинским властям решать, как вести боевые действия. Вечером 15 мая российские военные уничтожили пять ракет ATACMS, выпущенных ВСУ по объектам на полуострове.Чем Россия ответит на атаку по Крыму, читайте в интервью Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра"Пока Пентагон и Белый дом воздерживаются от официального разрешения на подобные действия, но с учётом падающих рейтингов Байдена они могут решиться на отчаянные шаги. Только не стоит забывать, что и наша страна может и должна будет предпринять ответные шаги. Возможно, даже более жёсткие. Поэтому Вашингтону не стоит забывать, что игра с чужими спичками может закончится пепелищем и в их доме", - заявила политолог Эльвина Сеитова.Конечно, в Вашингтоне в курсе происходящего, но предпочитают закрывать на это глаза, как и на многое другое. Если американские власти во всеуслышание разрешат Киеву атаковать "старую" территорию РФ, то США в ту же секунду станут полноправным участником украинского конфликта и, соответственно, законной целью для ВС РФ. А самое страшное для американской администрации – отправлять своих солдат умирать на Украине, как в Ираке и Сирии. Это та красная черта, которую власти переходить не готовы. Этот шаг гарантированно поставит крест на шансах Байдена переизбраться на второй срок. Правда, за последние недели он и так теряет позиции в предвыборной гонке. А если американским чиновникам предъявят, что та или иная атака совершена оружием американского производства, то они спокойно могут перевести стрелки на Киев: мол, они же сами принимают решение, а мы-то не разрешали. Нет, совсем отбились от рук!

