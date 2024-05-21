Зеленский кричит на генералов из-за того, что от него скрывают - The Economist - 21.05.2024 Украина.ру
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Зеленский кричит на генералов из-за того, что от него скрывают - The Economist
Зеленский кричит на генералов из-за того, что от него скрывают - The Economist - 21.05.2024 Украина.ру
Зеленский кричит на генералов из-за того, что от него скрывают - The Economist
Военнослужащие ВСУ огорчены успехами российских войск на Харьковском направлении: критикуют Запад, а власть Зеленского обвиняют в предательстве
2024-05-21T10:09
2024-05-21T10:09
новости
украина
владимир зеленский
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Владимир Зеленский кричит на украинских генералов, потому что его "держат в теплой ванне" и не рассказывают о реальной обстановке на фронте. Об этом пишут журналисты The Economist, ссылаясь на анонимный источник в правительстве Украины. Военнослужащие ВСУ огорчены успехами российских войск на Харьковском направлении. Некоторые критикуют задержки поставок западного оружия, некоторые обвиняют украинские власти в предательстве. В армейской среде ходят слухи о якобы сдаче Харькова России перед мирным соглашением. Глава села Печенеги (Харьковская область, в 23 километрах от Чугуева) заявил о проблемах при эвакуации местных жителей. По телевидению и радио передают слишком оптимистичные новости, селяне им верят. Владимир Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Через пять лет, 20 мая 2024 года, срок его полномочий истек. Украинские власти под его руководством отказались проводить новые выборы главы государства, ссылаясь на военный конфликт с Россией.
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новости, украина, владимир зеленский
Новости, Украина, Владимир Зеленский

Зеленский кричит на генералов из-за того, что от него скрывают - The Economist

10:09 21.05.2024
 
Владимир Зеленский и Евгений Булацик
Владимир Зеленский и Евгений Булацик
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Военнослужащие ВСУ огорчены успехами российских войск на Харьковском направлении: критикуют Запад, а власть Зеленского обвиняют в предательстве
Владимир Зеленский кричит на украинских генералов, потому что его "держат в теплой ванне" и не рассказывают о реальной обстановке на фронте. Об этом пишут журналисты The Economist, ссылаясь на анонимный источник в правительстве Украины.
Военнослужащие ВСУ огорчены успехами российских войск на Харьковском направлении. Некоторые критикуют задержки поставок западного оружия, некоторые обвиняют украинские власти в предательстве. В армейской среде ходят слухи о якобы сдаче Харькова России перед мирным соглашением.
"Правительственный чиновник, пожелавший остаться анонимным, предполагает, что Зеленский уже почувствовал, что, возможно, не получает всей правды. По крайней мере, так он кричит своим генералам", - пишут журналисты.
Глава села Печенеги (Харьковская область, в 23 километрах от Чугуева) заявил о проблемах при эвакуации местных жителей. По телевидению и радио передают слишком оптимистичные новости, селяне им верят.
Владимир Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Через пять лет, 20 мая 2024 года, срок его полномочий истек. Украинские власти под его руководством отказались проводить новые выборы главы государства, ссылаясь на военный конфликт с Россией.
Зеленский в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
09:13
Легитимный или легальный: у Зеленского истек президентский срокСрок полномочий президента Украины Владимира Зеленского 20 мая истек. Новые выборы не назначены, состояние войны не объявлено, а значит нынешний глава страны продолжает исполнять свои обязанности.
 
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