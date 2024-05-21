https://ukraina.ru/20240521/1055191742.html

Зеленский кричит на генералов из-за того, что от него скрывают - The Economist

Зеленский кричит на генералов из-за того, что от него скрывают - The Economist - 21.05.2024 Украина.ру

Зеленский кричит на генералов из-за того, что от него скрывают - The Economist

Военнослужащие ВСУ огорчены успехами российских войск на Харьковском направлении: критикуют Запад, а власть Зеленского обвиняют в предательстве

2024-05-21T10:09

2024-05-21T10:09

2024-05-21T10:09

новости

украина

владимир зеленский

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Владимир Зеленский кричит на украинских генералов, потому что его "держат в теплой ванне" и не рассказывают о реальной обстановке на фронте. Об этом пишут журналисты The Economist, ссылаясь на анонимный источник в правительстве Украины. Военнослужащие ВСУ огорчены успехами российских войск на Харьковском направлении. Некоторые критикуют задержки поставок западного оружия, некоторые обвиняют украинские власти в предательстве. В армейской среде ходят слухи о якобы сдаче Харькова России перед мирным соглашением. Глава села Печенеги (Харьковская область, в 23 километрах от Чугуева) заявил о проблемах при эвакуации местных жителей. По телевидению и радио передают слишком оптимистичные новости, селяне им верят. Владимир Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Через пять лет, 20 мая 2024 года, срок его полномочий истек. Украинские власти под его руководством отказались проводить новые выборы главы государства, ссылаясь на военный конфликт с Россией.

https://ukraina.ru/20240521/1055190165.html

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новости, украина, владимир зеленский