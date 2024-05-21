https://ukraina.ru/20240521/1055181503.html

Москва приютит европейских политиков: экс-депутат Европарламента переехал сам и пообещал помощь другим

Москва приютит европейских политиков: экс-депутат Европарламента переехал сам и пообещал помощь другим - 21.05.2024 Украина.ру

Москва приютит европейских политиков: экс-депутат Европарламента переехал сам и пообещал помощь другим

Бывший депутат Европарламента Бела Ковач в интервью изданию Украина.ру предсказал, что западные политики будут бежать из Европы и "по разумным причинам" переселяться в Россию

2024-05-21T06:00

2024-05-21T06:00

2024-05-21T06:00

россия

европа

венгрия

европарламент

ес

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Ковач рассказал, что в последние два-три месяца получает много звонков от своих бывших коллег. По его словам, они имеют серьезные политические проблемы, потому что симпатизируют России.А значит, считает он, политики будут также, как было с Украиной, покидать Европу, уезжая в Россию. Эксперт добавил, в его планах есть новый проект, связанный с этим процессом.Бела Ковач родился в 1960 году. Был депутатом Европейского парламента от Венгрии (2010-2019), председателем комитета по внешним делам партии "За лучшую Венгрию", сопредседателем рабочей группы Государственной думы - ЕС по энергетике (2011-2014).Несколько лет назад Верховный суд Венгрии приговорил Ковача, проживающего в Москве, к пяти годам условно за шпионаж в пользу России. Согласно обвинительному заключению, с 2012 по 2014 год Ковач продвигал интересы России в Евросоюзе."Мне повезло. Я успел уехать в Россию. Здесь меня приняли как своего", - сказал политик.Полный текст интервью Украина разоблачила ЕС. Экс-депутат Европарламента Бела Ковач о том, почему еврочиновники бегут в Россию читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240520/1055178472.html

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россия, европа, венгрия, европарламент, ес