Москва приютит европейских политиков: экс-депутат Европарламента переехал сам и пообещал помощь другим - 21.05.2024 Украина.ру
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Москва приютит европейских политиков: экс-депутат Европарламента переехал сам и пообещал помощь другим
Москва приютит европейских политиков: экс-депутат Европарламента переехал сам и пообещал помощь другим - 21.05.2024 Украина.ру
Москва приютит европейских политиков: экс-депутат Европарламента переехал сам и пообещал помощь другим
Бывший депутат Европарламента Бела Ковач в интервью изданию Украина.ру предсказал, что западные политики будут бежать из Европы и "по разумным причинам" переселяться в Россию
2024-05-21T06:00
2024-05-21T06:00
россия
европа
венгрия
европарламент
ес
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Ковач рассказал, что в последние два-три месяца получает много звонков от своих бывших коллег. По его словам, они имеют серьезные политические проблемы, потому что симпатизируют России.А значит, считает он, политики будут также, как было с Украиной, покидать Европу, уезжая в Россию. Эксперт добавил, в его планах есть новый проект, связанный с этим процессом.Бела Ковач родился в 1960 году. Был депутатом Европейского парламента от Венгрии (2010-2019), председателем комитета по внешним делам партии "За лучшую Венгрию", сопредседателем рабочей группы Государственной думы - ЕС по энергетике (2011-2014).Несколько лет назад Верховный суд Венгрии приговорил Ковача, проживающего в Москве, к пяти годам условно за шпионаж в пользу России. Согласно обвинительному заключению, с 2012 по 2014 год Ковач продвигал интересы России в Евросоюзе."Мне повезло. Я успел уехать в Россию. Здесь меня приняли как своего", - сказал политик.Полный текст интервью Украина разоблачила ЕС. Экс-депутат Европарламента Бела Ковач о том, почему еврочиновники бегут в Россию читайте на сайте Украина.ру.
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россия, европа, венгрия, европарламент, ес
Россия, Европа, Венгрия, Европарламент, ЕС

Москва приютит европейских политиков: экс-депутат Европарламента переехал сам и пообещал помощь другим

06:00 21.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Бывший депутат Европарламента Бела Ковач в интервью изданию Украина.ру предсказал, что западные политики будут бежать из Европы и "по разумным причинам" переселяться в Россию
Ковач рассказал, что в последние два-три месяца получает много звонков от своих бывших коллег. По его словам, они имеют серьезные политические проблемы, потому что симпатизируют России.
"Со многими я уже договорился, что они серьезно подумают о том, чтобы, как я, переехать в Россию, пока не поздно. Летом они приедут с тестовым визитом сюда, посмотреть Россию: Москву, крупные города, как люди живут. Посмотреть, правду ли я говорю. Потому что по телевизору, в СМИ они получают абсолютно другую информацию о большой и великой России", - объяснил Ковач.
А значит, считает он, политики будут также, как было с Украиной, покидать Европу, уезжая в Россию. Эксперт добавил, в его планах есть новый проект, связанный с этим процессом.
"Планируется создать Союз политических эмигрантов и политзаключенных Европы. Поскольку они не знают языка, не знают страну, им нужна будет помощь для того, чтобы ассимилироваться в России, в ее обществе. Поэтому я хотел бы им помочь созданием такой организации", - заключил Ковач.
Бела Ковач родился в 1960 году. Был депутатом Европейского парламента от Венгрии (2010-2019), председателем комитета по внешним делам партии "За лучшую Венгрию", сопредседателем рабочей группы Государственной думы - ЕС по энергетике (2011-2014).
Несколько лет назад Верховный суд Венгрии приговорил Ковача, проживающего в Москве, к пяти годам условно за шпионаж в пользу России. Согласно обвинительному заключению, с 2012 по 2014 год Ковач продвигал интересы России в Евросоюзе.
"Мне повезло. Я успел уехать в Россию. Здесь меня приняли как своего", - сказал политик.
Полный текст интервью Украина разоблачила ЕС. Экс-депутат Европарламента Бела Ковач о том, почему еврочиновники бегут в Россию читайте на сайте Украина.ру.
иран - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Вчера, 15:32
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