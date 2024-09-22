В Курской области ВСУ лишились дрона с камерой за 80 тысяч евро - 22.09.2024 Украина.ру
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В Курской области ВСУ лишились дрона с камерой за 80 тысяч евро
В Курской области ВСУ лишились дрона с камерой за 80 тысяч евро - 22.09.2024 Украина.ру
В Курской области ВСУ лишились дрона с камерой за 80 тысяч евро
Российский спецназ "Ахмат" сбил украинский дрон-разведчик "Лелека-100" с камерой швейцарского производства за 80 тысяч евро. Об этом РИА "Новости" рассказал командир группы с позывным Аид
2024-09-22T17:51
2024-09-22T17:51
новости
курская область
россия
"ахмат"
вооруженные силы украины
кто
спецназ
минобороны рф
дроны
бпла
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"Это разведывательный дрон противника, называется он "Лелека". &lt;...&gt; Раньше модели были из пенопласта, сейчас из фанеры — довольно легкие, обтекаемые, парашютного типа при посадке. Сбили мы его с FPV-дрона, причем FPV-дрон при попадании по "Лелеке" не взорвался, он просто по нему ударил, как дубинка, но этого было достаточно, чтобы парашют раскрылся и "Лелека" приземлился", — рассказал российский спецназовецОн также сообщил, что на украинском беспилотнике установлена дневная камера швейцарского производства. Она даёт максимально возможное для разведывательных дронов разрешение и "стоит она 80 тысяч евро"."Наши расчеты начали охотиться уже на "Лелеку", "Фурию", на весь остальной спектр дронов противника, включая "Бабу-ягу". Так что противостояние идет не только на земле, но и в воздухе", — сообщил Аид.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.По данным Минобороны РФ на 22 сентября, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 16000 военнослужащих, 126 танков, 57 БМП, 95 БТР, 795 боевых бронемашин, 492 автомобиля, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок РСЗО (в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США), восемь пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 31 станцию РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники.Ранее в новостях: Генсек НАТО Столтенберг похвалил Киев за вторжение в Курскую область
https://ukraina.ru/20240922/1057605400.html
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новости, курская область, россия, "ахмат", вооруженные силы украины, кто, спецназ, минобороны рф, дроны, бпла, беспилотники, швейцария, военная помощь, военная техника
Новости, Курская область, Россия, "Ахмат", Вооруженные силы Украины, КТО, спецназ, Минобороны РФ, дроны, БПЛА, беспилотники, Швейцария, военная помощь, военная техника

В Курской области ВСУ лишились дрона с камерой за 80 тысяч евро

17:51 22.09.2024
 
Лелека-100
Лелека-100
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Российский спецназ "Ахмат" сбил украинский дрон-разведчик "Лелека-100" с камерой швейцарского производства за 80 тысяч евро. Об этом РИА "Новости" рассказал командир группы с позывным Аид
"Это разведывательный дрон противника, называется он "Лелека". <...> Раньше модели были из пенопласта, сейчас из фанеры — довольно легкие, обтекаемые, парашютного типа при посадке. Сбили мы его с FPV-дрона, причем FPV-дрон при попадании по "Лелеке" не взорвался, он просто по нему ударил, как дубинка, но этого было достаточно, чтобы парашют раскрылся и "Лелека" приземлился", — рассказал российский спецназовец
Он также сообщил, что на украинском беспилотнике установлена дневная камера швейцарского производства. Она даёт максимально возможное для разведывательных дронов разрешение и "стоит она 80 тысяч евро".
"Наши расчеты начали охотиться уже на "Лелеку", "Фурию", на весь остальной спектр дронов противника, включая "Бабу-ягу". Так что противостояние идет не только на земле, но и в воздухе", — сообщил Аид.
Военнослужащие добровольческого отряда спецназначения Рысь группировки Юг - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
13:33
Российский полковник рассказал о целесообразности выделения беспилотников в отдельный род войск Вооруженные силы России в ближайшее время получат беспилотные системы разных типов, в связи с чем назрел вопрос более эффективного их применения. Об этом 22 сентября заявил военный обозреватель издания "Газета.ru", полковник запаса Михаил Ходарёнок
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
По данным Минобороны РФ на 22 сентября, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 16000 военнослужащих, 126 танков, 57 БМП, 95 БТР, 795 боевых бронемашин, 492 автомобиля, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок РСЗО (в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США), восемь пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 31 станцию РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники.
Ранее в новостях: Генсек НАТО Столтенберг похвалил Киев за вторжение в Курскую область
 
НовостиКурская областьРоссия"Ахмат"Вооруженные силы УкраиныКТОспецназМинобороны РФдроныБПЛАбеспилотникиШвейцариявоенная помощьвоенная техника
 
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18:06Курская область: потери ВСУ с начала КТО - более 16 тыс военнослужащих, за сутки - более 380
17:51В Курской области ВСУ лишились дрона с камерой за 80 тысяч евро
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