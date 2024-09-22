Депутаты Бундестага расспросили правительство ФРГ о немецких танках в России – сейчас и в 1943 году - 22.09.2024 Украина.ру
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Депутаты Бундестага расспросили правительство ФРГ о немецких танках в России – сейчас и в 1943 году
Депутаты Бундестага расспросили правительство ФРГ о немецких танках в России – сейчас и в 1943 году - 22.09.2024 Украина.ру
Депутаты Бундестага расспросили правительство ФРГ о немецких танках в России – сейчас и в 1943 году
Депутаты парламента Германии отправили в федеральное правительство официальный запрос о применении немецких танков на территории России. Поводом стало применение танков "Леопард" украинской армией в августе 2024 года при интервенции в российскую Курскую область
2024-09-22T12:33
2024-09-22T12:33
новости
россия
германия
курская область
олаф шольц
анналена бербок
вооруженные силы украины
бундестаг
депутат
фрг
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Депутатский запрос "Наступление Украины на российскую Курскую область: текущая ситуация, последствия и возможное участие Германии" в правительство направили депутаты Матиас Моосдорф, Штефан Койтер и парламентская группа Альтернатива для Германии" (АдГ).Парламентарии поинтересовались у канцлера Олафа Шольца и других членов правительственной "светофорной коалиции" отношением к оккупации ВСУ части российского региона. Депутатов заинтересовало, видит ли правительство Германии проблему в том, что "применение немецких танков против России и, возможно, в России является проблематичным в свете истории Курской битвы 1943 года".Также депутатов интересует, пробуждает ли применение немецких танков против России "исторические воспоминания и может ли привести это к эскалации". Так правые из АдГ, которых в Германии называют крайне правыми, напомнили Олафу Шольцу, Анналене Бербок и другим членам правительства о Второй мировой войне.АдГ поинтересовалась осведомлённостью правительства ФРГ о планировании и осуществлении ВСУ вторжения в Курскую область Российской Федерации. Депутатов заинтересовала возможная поддержка украинской интервенции бундесвером, подготовка им украинских военных на территории Германии и другие вопросы, связанные с интервенцией и оккупацией ВСУ части региона Российской Федерации.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.На эту тему также интервью: Виктор Кутырь: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября
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новости, россия, германия, курская область, олаф шольц, анналена бербок, вооруженные силы украины, бундестаг, депутат, фрг, бундесвер, военная помощь, военная техника, военная эскалация, leopard-2 (танк), танки
Новости, Россия, Германия, Курская область, Олаф Шольц, Анналена Бербок, Вооруженные силы Украины, Бундестаг, депутат, ФРГ, Бундесвер, военная помощь, военная техника, военная эскалация, Leopard-2 (танк), танки

Депутаты Бундестага расспросили правительство ФРГ о немецких танках в России – сейчас и в 1943 году

12:33 22.09.2024
 
© из открытых источниковЛеопард-1
Леопард-1
© из открытых источников
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Депутаты парламента Германии отправили в федеральное правительство официальный запрос о применении немецких танков на территории России. Поводом стало применение танков "Леопард" украинской армией в августе 2024 года при интервенции в российскую Курскую область
Депутатский запрос "Наступление Украины на российскую Курскую область: текущая ситуация, последствия и возможное участие Германии" в правительство направили депутаты Матиас Моосдорф, Штефан Койтер и парламентская группа Альтернатива для Германии" (АдГ).
Парламентарии поинтересовались у канцлера Олафа Шольца и других членов правительственной "светофорной коалиции" отношением к оккупации ВСУ части российского региона. Депутатов заинтересовало, видит ли правительство Германии проблему в том, что "применение немецких танков против России и, возможно, в России является проблематичным в свете истории Курской битвы 1943 года".
Также депутатов интересует, пробуждает ли применение немецких танков против России "исторические воспоминания и может ли привести это к эскалации". Так правые из АдГ, которых в Германии называют крайне правыми, напомнили Олафу Шольцу, Анналене Бербок и другим членам правительства о Второй мировой войне.
АдГ поинтересовалась осведомлённостью правительства ФРГ о планировании и осуществлении ВСУ вторжения в Курскую область Российской Федерации. Депутатов заинтересовала возможная поддержка украинской интервенции бундесвером, подготовка им украинских военных на территории Германии и другие вопросы, связанные с интервенцией и оккупацией ВСУ части региона Российской Федерации.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
На эту тему также интервью: Виктор Кутырь: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября
 
НовостиРоссияГерманияКурская областьОлаф ШольцАнналена БербокВооруженные силы УкраиныБундестагдепутатФРГБундесвервоенная помощьвоенная техникавоенная эскалацияLeopard-2 (танк)танки
 
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