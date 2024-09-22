Курская область: потери ВСУ с начала КТО - более 16 тыс военнослужащих, за сутки - более 380 - 22.09.2024 Украина.ру
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Курская область: потери ВСУ с начала КТО - более 16 тыс военнослужащих, за сутки - более 380
Курская область: потери ВСУ с начала КТО - более 16 тыс военнослужащих, за сутки - более 380 - 22.09.2024 Украина.ру
Курская область: потери ВСУ с начала КТО - более 16 тыс военнослужащих, за сутки - более 380
Ежедневно оккупация отдельных районов Курской области обходится украинской армии большими потерями в живой силе и технике. Об этом говорится в опубликованной 22 сентября сводке Минобороны России
2024-09-22T18:06
2024-09-22T18:06
россия
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
нато
новости
кто
всу
потери всу
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"За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники, в том числе два танка и девять боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования и 14 автомобилей", - сказано в сводке Минобороны РФ от 22 августа.Подразделения российской войсковой группировки "Север" за прошедшие сутки отразили семь атак противника в направлении населенных пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка. Потери ВСУ составили до 20 человек убитыми и ранеными.При поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу России в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, инженерная машина разграждения и два автомобиля. В плен сдались пять военнослужащих ВСУ.Российской авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам противника в Сумской области.По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 16000 военнослужащих, 126 танков, 57 БМП, 95 БТР, 795 боевых бронемашин, 492 автомобиля, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок РСЗО (в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США), восемь пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 31 станцию РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Ранее в новостях: Генсек НАТО Столтенберг похвалил Киев за вторжение в Курскую область
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россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, нато, новости, кто, всу, потери всу
Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, Новости, КТО, ВСУ, потери ВСУ

Курская область: потери ВСУ с начала КТО - более 16 тыс военнослужащих, за сутки - более 380

18:06 22.09.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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Ежедневно оккупация отдельных районов Курской области обходится украинской армии большими потерями в живой силе и технике. Об этом говорится в опубликованной 22 сентября сводке Минобороны России
"За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники, в том числе два танка и девять боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования и 14 автомобилей", - сказано в сводке Минобороны РФ от 22 августа.
Подразделения российской войсковой группировки "Север" за прошедшие сутки отразили семь атак противника в направлении населенных пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка. Потери ВСУ составили до 20 человек убитыми и ранеными.
При поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу России в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, инженерная машина разграждения и два автомобиля. В плен сдались пять военнослужащих ВСУ.
Российской авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам противника в Сумской области.
Лелека-100
17:51
В Курской области ВСУ лишились дрона с камерой за 80 тысяч евроРоссийский спецназ "Ахмат" сбил украинский дрон-разведчик "Лелека-100" с камерой швейцарского производства за 80 тысяч евро. Об этом РИА "Новости" рассказал командир группы с позывным Аид
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 16000 военнослужащих, 126 танков, 57 БМП, 95 БТР, 795 боевых бронемашин, 492 автомобиля, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок РСЗО (в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США), восемь пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 31 станцию РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Ранее в новостях: Генсек НАТО Столтенберг похвалил Киев за вторжение в Курскую область
 
РоссияКурская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныНАТОНовостиКТОВСУпотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
18:06Курская область: потери ВСУ с начала КТО - более 16 тыс военнослужащих, за сутки - более 380
17:51В Курской области ВСУ лишились дрона с камерой за 80 тысяч евро
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