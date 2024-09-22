Российский полковник рассказал о целесообразности выделения беспилотников в отдельный род войск - 22.09.2024 Украина.ру
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Российский полковник рассказал о целесообразности выделения беспилотников в отдельный род войск
Российский полковник рассказал о целесообразности выделения беспилотников в отдельный род войск - 22.09.2024 Украина.ру
Российский полковник рассказал о целесообразности выделения беспилотников в отдельный род войск
Вооруженные силы России в ближайшее время получат беспилотные системы разных типов, в связи с чем назрел вопрос более эффективного их применения. Об этом 22 сентября заявил военный обозреватель издания "Газета.ru", полковник запаса Михаил Ходарёнок
2024-09-22T13:33
2024-09-22T13:34
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"Военнослужащие и командиры штатных подразделений операторов БЛА попросили министра обороны России Андрея Белоусова создать новый род войск — беспилотную авиацию. Подобное решение уже принято в Киеве", - констатировал Ходарёнок в публикации на сайте издания.По его оценке, роль БПЛА в современных вооружённых конфликтах "исключительно велика". В США думают об отказе от пилотируемых истребителей."Возникает вопрос, не пора ли нам технические новации в этой сфере подкрепить необходимыми организационно-штатными мероприятиями и сформировать в Вооруженных силах России новый род войск — беспилотную авиацию (пока это только один из вариантов его названия)?", - отметил Ходарёнок.Он также отметил, что во многих войсковых соединениях вне зоны СВО подразделения БПЛА полностью укомплектованы военнослужащими срочной службы. При этом многие такие штатные подразделения "не имеют на вооружении необходимого имущества для выполнения боевых задач"."По этим причинам вышестоящие командиры отправляют подготовленных бойцов подразделений БЛА, прошедших подготовку в специальных учебных центрах в штурмовые и другие подразделения для выполнения задач, не связанных с БЛА. Данная ситуация крайне негативно сказывается на боеспособности ВС РФ в целом", - констатировал Ходарёнок.Ранее на эту тему: Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ также на эту тему: Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ
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новости, россия, сша, андрей белоусов, вооруженные силы украины, всу, минобороны рф, армия, реформа, военный эксперт, бпла, беспилотники, дроны
Новости, Россия, США, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Минобороны РФ, Армия, реформа, военный эксперт, БПЛА, беспилотники, дроны

Российский полковник рассказал о целесообразности выделения беспилотников в отдельный род войск

13:33 22.09.2024 (обновлено: 13:34 22.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие добровольческого отряда спецназначения "Рысь" группировки "Юг"
Военнослужащие добровольческого отряда спецназначения Рысь группировки Юг - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Вооруженные силы России в ближайшее время получат беспилотные системы разных типов, в связи с чем назрел вопрос более эффективного их применения. Об этом 22 сентября заявил военный обозреватель издания "Газета.ru", полковник запаса Михаил Ходарёнок
"Военнослужащие и командиры штатных подразделений операторов БЛА попросили министра обороны России Андрея Белоусова создать новый род войск — беспилотную авиацию. Подобное решение уже принято в Киеве", - констатировал Ходарёнок в публикации на сайте издания.
По его оценке, роль БПЛА в современных вооружённых конфликтах "исключительно велика". В США думают об отказе от пилотируемых истребителей.
"Возникает вопрос, не пора ли нам технические новации в этой сфере подкрепить необходимыми организационно-штатными мероприятиями и сформировать в Вооруженных силах России новый род войск — беспилотную авиацию (пока это только один из вариантов его названия)?", - отметил Ходарёнок.
Он также отметил, что во многих войсковых соединениях вне зоны СВО подразделения БПЛА полностью укомплектованы военнослужащими срочной службы. При этом многие такие штатные подразделения "не имеют на вооружении необходимого имущества для выполнения боевых задач".
"По этим причинам вышестоящие командиры отправляют подготовленных бойцов подразделений БЛА, прошедших подготовку в специальных учебных центрах в штурмовые и другие подразделения для выполнения задач, не связанных с БЛА. Данная ситуация крайне негативно сказывается на боеспособности ВС РФ в целом", - констатировал Ходарёнок.
Ранее на эту тему: Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ
также на эту тему: Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ
 
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